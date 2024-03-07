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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文最後一次出席外交春宴　「在民主防線最前線致力和平穩定」

▲▼外交部長吳釗燮、總統蔡英文出席「113年外交部新春聯歡晚會」。（圖／記者陶本和攝）

▲總統蔡英文出席「113年外交部新春聯歡晚會」。（圖／記者陶本和攝）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文7日最後一次以總統身份出席外交部舉辦的「113年外交部新春聯歡晚會」時表示，台灣位處民主防線的最前緣，我們堅持民主、自由的價值，跟全球的民主陣營，密切合作，不僅致力於維持區域的和平穩定，也為全球的繁榮發展而努力。

蔡英文表示，每一年外交部的春宴，都是各國貴賓和國內各界好友，相互交流的盛會。藉這個機會，要特別感謝各位使節代表，長期以來對台灣的支持和協助，也謝謝現場所有的夥伴，跟政府一起拚外交。
 
蔡英文說，台灣位處民主防線的最前緣，我們堅持民主、自由的價值，跟全球的民主陣營，密切合作，不僅致力於維持區域的和平穩定，也為全球的繁榮發展而努力。

蔡英文表示，過去八年，積極改善基礎建設，厚植國力，吸引外商投資台灣，也協助產業布局全球。相較於八年前，台灣和美國、日本、歐洲、以及新南向國家的經貿往來，都大幅成長。
 
蔡英文指出，去年完成簽署「台美21世紀貿易倡議」首批協定，也和英國、加拿大，分別簽署了「提升貿易夥伴關係協定」、以及「投資促進及保障協議」，期待未來台灣能夠加入CPTPP，繼續加強跟全球的經貿連結。
 
蔡英文表示，除了經貿合作，也秉持互惠互助的精神，跟友邦和理念相近國家，在高科技、淨零轉型、以及公衛醫療等領域，深化合作交流。
 
她說，這幾年台灣和各國攜手對抗疫情，共同面對威權主義的擴張。我們以具體的行動，展現台灣能夠提供世界需要的協助，也會持續發揮良善的力量，跟國際社會一起因應各項挑戰。

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