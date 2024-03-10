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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

拚年輕化！KMT studio甩老藍男愛說教　短影音、青年論壇成大勢

▲▼朱立倫國民黨中常會。（圖／記者周宸亘攝）

▲國民黨主席朱立倫設數位黨部，目的為突破同溫層。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨崛起，大搶青年選票，國民黨的老政治玩不出新把戲，討不到便宜，吞下總統大選三連敗，不只無法中斷民進黨八年執政，立法院也沒能過半，「青年認同」成為國民黨難以突破的障礙。為了拉近與年輕人距離，國民黨6日通過組織改造案，將「三青」單位整併為數位黨部（KMT Studio）。新任青年部主任廖偉翔接受《ETtoday》新聞雲受訪時提出短期與中期目標，並預告未來將有青年論壇活動，力推短影音勢在必行，勇敢去嘗試每一種可能性。

從去年大選就可看出國民黨黨員和支持者的結構性矛盾，年輕人好感度快速流失，讓國民黨難以擺脫老舊腐化的刻板印象。但其實，藍營內並非沒有青年組織，從前的「三青」，包括青年部、青年團及青年工作委員會，不只是屬組織工作，同時也廣納年輕世代意見，為總統候選人的青年政策提供建議。

不過顯然從2024年大選結果看來，成效不彰。朱立倫本周三於中常會上宣布成立KMT Studio，本身是完全新的觀念，未來青年團、青工會、數位相關部門都會結合，由新科立委葛如鈞擔任召集人，新的青年部主任由新科藍委廖偉翔接下，以完全開放態度，「年輕朋友想怎麼做都可以」，突破同溫層和傳統作法，他會全力支持，同時彙集社會資源支持年輕世代。

▲▼廖偉翔 國民黨立委 台中市。（圖／記者屠惠剛攝）

▲廖偉翔將擔任青年部主任。（圖／記者屠惠剛攝）

廖偉翔表示，成立KMT Studio的目的，就是希望讓組織更加年輕化，邀請青年加入，「國民黨給年輕人一個展現自己的機會，也希望年輕人給國民黨一個交流的機會」。

至於最大的改善方針，廖偉翔認為，透過線上線下的活動結合，廣邀請青年加入，但不是來為國民黨做事，而是由年輕人來告訴國民黨他們在想什麼、意見是什麼，國民黨做好傾聽、反映的角色符合年輕人的期待；但若無實際執行作法，喊話靠近年輕人恐也只會淪為空談，對於這部分，廖偉翔預告，活動結合不會僅只於青年論壇，目前仍在籌備中，會在適當時機再行發布。

民進黨選後啟動搶救「青年大作戰」，重視所有青年族群的溝通，年輕人認為柯文哲好笑又講話直，願意將手中一票投給民眾黨，國民黨如何突破重圍？廖偉翔說，柯文哲對於社會議題有充分的準備後再展現自己的率直，所以KMT Studio 不只是作為青年角色，同時也要扮演好「青年民意智庫」的角色，短期目標先了解下一個世代、甚至是關注還沒有投票權的世代關心的問題。中期目標則是了解青年語言，用適當的方式與他們溝通。最終目標才是說服青年認同。

廖偉翔指出，美國總統拜登也經常在TikTok發布影片，意圖拉近與青年距離，IG跟X上「短影音」成為大勢，因此短影音經營是必定的，議題及主題會透過分析時事、關注年輕族群議題、活動等做規劃，不會僅只於政治。

「如果一開始就想去說服年輕人，只會讓年輕人有被說教的反感，其實是沒有效的。」廖偉翔強調，現階段一定是先把內容打造起來，再用幽默詼諧去跟年輕世代溝通，最重要的是不要害怕被批評，而是勇敢去嘗試每一種可能性。
 

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