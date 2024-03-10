新北某診所掛號費「150→1000元」超嚇人？院方解釋：只備查

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／CFP）



文／中央社

新北衛生局8日統計，去年至今有170家醫療機構報備調漲掛號費，某診所從150元調為1000元最高。這家診所受訪表示，只是向衛生局備查調漲空間，仍收150元，否則病患哪敢上門。

衛生局8日發布新聞表示，新北市112年至今年3月4日止，約170家院所報備調整掛號費；多數從新台幣150元調漲至200元或250元，僅有3家超過300元。

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衛生局專門委員楊時豪接受中央社記者電訪表示，這3家診所分別是三重區某診所調漲備查為1000元，新莊區某診所調為600元，汐止區某診所調為500元，尊重市場機制。

楊時豪說，申報備查的都是調漲，原依據「醫療機構收取掛號費之參考範圍」，門診就是介於0至150元。

他表示，在衛福部取消掛號費上限之前，若調整須致函衛生局備查，並檢附相關理由。多數理由不外乎掛號人力成本、薪資與勞健保增加、提升醫療品質、由人工改為電腦掛號系統等，經檢附相關人員名單後備查。

診所掛號費由150元調漲為1000元，幅度之大令人矚目；這家以家醫科與小兒科、傷口照護為主的診所，接受中央社記者電訪表示，在人力成本與房租的考量下，當然有調漲掛號費的空間與需求。

診所說，但目前掛號費依舊為150元，「在健保體系下，高額掛號費，誰來看診」。1000元掛號費只是向衛生局備查，以免每次調漲都要重複行政作業。

其餘兩家調漲為600、500元的診所都表示，實際仍維持原收費，並未如備查的調漲掛號費。