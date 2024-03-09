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榮藥58真實創新　嘉南藥理大學歡慶58週年校慶

▲嘉南藥理大學喜迎創校58週年，於3月9日在該校紹宗體育館舉辦58校慶典禮暨運動會開幕儀式，來自各地的校友、各界人士與各級學校師長等嘉賓也親臨學校獻上祝福。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學喜迎創校58週年，於3月9日在該校紹宗體育館舉辦58校慶典禮暨運動會開幕儀式，來自各地的校友、各界人士與各級學校師長等嘉賓也親臨學校獻上祝福。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學喜迎創校58週年，於3月9日在該校紹宗體育館舉辦58校慶典禮暨運動會開幕儀式，來自各地的校友、各界人士與各級學校師長等嘉賓也親臨學校獻上祝福，並在校長錢紀銘率領下，為今年58歲生日的嘉南藥理大學切下祝賀蛋糕，一同見證嘉藥58年來的榮耀，讓所有嘉藥人備感溫馨、感念與興奮。

▲嘉南藥理大學喜迎創校58週年，於3月9日在該校紹宗體育館舉辦58校慶典禮暨運動會開幕儀式，來自各地的校友、各界人士與各級學校師長等嘉賓也親臨學校獻上祝福。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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為歡慶嘉藥58週年生日，校方和學生會於3月4日起即舉辦一系列的歡慶校慶活動，包含運動類的籃、排球賽、大隊接力、拔河比賽，靜態的嘉藥盃歌唱總決賽、心靈講座及健康單車行等活動。除了邀請全體嘉藥師生同享喜樂，更邀請鄰近國高中職學校共襄盛舉，就是要用嘉藥人的熱情與活力，讓校慶活動熱鬧滾滾，嗨翻校園！

▲嘉南藥理大學喜迎創校58週年，於3月9日在該校紹宗體育館舉辦58校慶典禮暨運動會開幕儀式，來自各地的校友、各界人士與各級學校師長等嘉賓也親臨學校獻上祝福。（圖／記者林東良翻攝，下同）

嘉南藥理大學的前身為「嘉南藥學專科學校」，1966年3月在台南創校成立。迄今已邁入第58個年頭，培育超過12萬名優秀校友在海內外發光發熱。過去從藥學起家，近年來培養學生成為國家考試常勝軍，輔導學生取得藥食粧安、智慧健康及環境永續與休閒等多元專業領域證照，推廣海外遊學實習與交換學生制度，在教育部「高等教育深耕計畫」及「USR大學社會責任計畫」等多項計畫補助下，嘉藥將以更豐富的教學資源及充沛經費堅定朝向一甲子邁進。

▲嘉南藥理大學喜迎創校58週年，於3月9日在該校紹宗體育館舉辦58校慶典禮暨運動會開幕儀式，來自各地的校友、各界人士與各級學校師長等嘉賓也親臨學校獻上祝福。（圖／記者林東良翻攝，下同）

校長錢紀銘表示，嘉南藥理大學即將迎來60年的校慶，如何經過一甲子淬鍊後再創新猷，是嘉藥人要一同思考努力的。他勉勵學生，未來將是AI世代，除了專業技術養成外，也要同時兼具分析創意思維。很開心今天的校慶能有這麼多校友返回母校一同慶賀，也期待校友及各界能對於學校的各項教學及研究活動給予支持、指導與鼓勵，一同共創嘉南藥理大學未來百年榮景。

▲嘉南藥理大學喜迎創校58週年，於3月9日在該校紹宗體育館舉辦58校慶典禮暨運動會開幕儀式，來自各地的校友、各界人士與各級學校師長等嘉賓也親臨學校獻上祝福。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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