世新大學學生橫掃無數大獎　AI結合跨域專業為校爭光

▲為引領世新培育人才展望未來社會趨勢，世新大學將新增調整26門創新AI系列課程。

圖、文／世新大學提供

身為傳播教育龍頭的世新大學，以「數位傳播貫穿各學門、數據智能結合各專業」為辦學特色，致力培養全方位AI跨域人才，各系學生表現優秀，在多元領域綻放光彩，也發揮影響力助人助己，頻頻為校爭光！國內外各大獎項從年頭領到年尾，像是日本東京國際短片影展、新北市影像新星獎、新北校園廣告人、全球華文永續報導獎、曾虛白先生新聞獎、大專校院資訊應用服務創新競賽與永續金融與淨零創新競賽等賽事皆表現不俗，顯見世新大學學生的堅強實力！

新聞傳播學院捷報頻傳 穩坐全國傳播教育霸主地位

建成以來備受各界關注的「LVS智能攝製基地（LED Virtual Stage）」，完成了符合業界規格的「實體布景棚」，是全國唯一以教學為主的虛實整合攝影棚，提供學生豐富、廣闊的影視創作空間與視覺技術創意場域。由廣播電視電影學系、數位多媒體設計學系組成的師生團隊，在亞洲虛擬人協會主辦的「48小時國際虛擬製作大賽」，從全球8國、56組大學隊伍中脫穎而出，抱走具有指標性的最佳創意獎及最佳指導獎殊榮，且是國內唯一獲獎團隊，展現世新人才引領虛擬製作的卓越實力。由遠雄人壽舉辦的第5屆金險奬，資訊傳播學系學生榮獲特選獎、廣電系碩士班學生榮獲佳作，廣電系與影視學程學生合作則拿下網路人氣獎。

▲世新大學LVS智能攝製基地是全國唯一以教學為主的虛實整合攝影棚。

廣電系學生還陸續榮獲「日本東京國際短片影展」VR金獎，「We愛．兩岸青年短片大賽」銅獎及優秀獎，「新北市影像新星獎」首獎、最佳實驗片、劇情片優選，「嘉義縣青年創新創意影展競賽」首獎、傑出剪輯獎、傑出攝影獎，「美麗基隆影片創作比賽」最佳影片與傑出作品，華碩「感動久久全國校園短片徵選」網路人氣獎。聲音創作同樣表現出色，囊括「金聲獎」教育專題報導獎、兒童節目獎，「全球華文永續報導獎」學生組音頻類首獎及社會價值獎。

同為世新金字招牌的新聞系，志在培養新聞傳播人才，提升新聞內涵，學生傑出表現有目共睹，不僅囊括國內大型賽事，專業也受到兩岸評審肯定。在第7屆「全球華文永續報導獎」勇奪7大奬，獲獎數再創新高；第14屆「感動久久校園短片競賽」抱走3大獎；在第49屆「曾虛白先生新聞獎」上，連續3年包辦學生組影音獎全部獎項；2023「公視PeoPo總編輯會議影片觀摩競賽」第1名；以及第37屆「吳舜文新聞獎」學生報導獎優選。特別的是，新聞系學生在只有7.4%獲獎率的112年「王惕吾先生新聞獎學金」，共有2位學生獲獎；在第15屆「海峽兩岸電視主持新秀會」勇奪金獎；而在兩岸新聞傳播教育領域大專院校競爭激烈的2023「大學新聞獎」，在中英文組共獲得5座冠軍、7座亞軍、3座季軍，並抱回「最踴躍參與學校獎」，讓業界人士異口同聲誇讚，世新大學在新聞教育的成功。

▲世新大學是新聞傳播人才搖籃，新聞系學生在第7屆「全球華文永續報導獎」勇奪7大奬，獲獎數再創新高。

有多個系所學生參與的2023「新北校園廣告人」創意影片徵件活動，由公廣系、口傳系、資傳系與全媒體學士學程與外校學生組成的團隊榮獲首獎，公廣系與廣電系學生團隊拿下第3名，圖傳系學生團隊則抱走評審特別獎。圖傳系學生2023年也以攝影專業陸續在「PX3 法國攝影大賽」獲13獎、「美國IPA國際攝影大賽」獲4獎、「BIFA匈牙利布達佩斯國際攝影大賽」獲9獎、「TIFA東京國際攝影大賽」囊括16獎等殊榮；在設計力方面，圖傳系師生在2023「兩岸漢字文化創意大賽」獲得優秀獎2件、入圍獎5件，世新大學更榮獲主辦單位頒發「優秀組織獎」。公廣系學生則陸續在「勞動人權短片徵選活動」、「臺灣中小企業銀行校園金融科技創意挑戰賽」、「全國大專院校防治金融詐騙短影音大賽」分別獲得首獎、最佳潛力獎與銅獎的佳績。而傳管系學生則在全國前三大的校園企劃競賽「TBSA全國大專院校創新企劃競賽」北區上百組隊伍中，獲得特優1件、優等3件及佳作5件的優秀成績。

▲世新學生創意、創作功力驚豔各界專業評審，圖為2023新北校園廣告人世新團隊囊括首獎等3大獎。

積極培育跨域AI數位人才 落實數據智能結合各專業

除了新聞傳播學院，管理學院學生亦表現亮眼，資訊管理學系與觀光學系師生參與「2023 第28屆大專校院資訊應用服務創新競賽」，從1382件參賽作品中一路過關斬將，分別奪得第1、第2名及佳作3項，充分展現師生創意無限與世新「數據智能結合各專業」的辦學理念。特別的是，透過AI技術開發應用，資管系學生以守護用路人安全及責任、智能情緒點播音樂服務，分別獲得「AI 工具運用組」與「產學合作組」佳作，展現出資訊管理領域中，創新研發與實務實作的緊密結合，更有助於產業梳理多樣的創新與科技應用的可能性。

財務金融學系師生團隊則受邀參加年度最盛大的金融饗宴「台北國際金融博覽會」，是場內唯一的學校攤位，展示了師生參加金融創新競賽的各項成果，包括參與首屆「永續金融與淨零創新競賽」，為自行車龍頭巨大機械提案，打造縮時減碳經濟生態圈，獲得製造業組第一名；在「2023數位沙盒主題式技術實證創新競賽」，為中國信託金控提案，融合行為財務學、人因工程與AI演算法來辨識詐騙活動，提高大眾防騙意識的「啄木鳥放大鏡」App，榮獲「金融共創」主題校園組優選獎，以及合作企業評審頒予的企業獎等殊榮。

▲世新財金系師生團隊結合AI與ESG概念作品獲多個競賽肯定，受邀參與台北國際金融博覽會。

對於學生的傑出表現，世新大學校長陳清河指出，世新大學培養學生「學用合一」的態度，提升學生就業自信與締造優質履歷，每年鼓勵引導學生發揮創意、創新、創業「三創」精神，參加國內外競賽獎項，與產官學研社五大面向共創共好，發揮世新師生的數位軟實力，積極扮演助推臺灣數位轉型的育才角色，也與學生共創精彩人生。

為引領世新培育人才展望未來社會趨勢，世新大學持續推動創新課程改造計畫，與廣納新技術人才師資，透過跨域整合新聞傳播、管理、人文社會、法律4大學院之專業與資源，新學年將有12個學系共新增26門創新AI系列課程。世新最早開設人工智慧相關課程的資訊管理學系與財務金融學系教授群，也持續為全校學生開設通識課程，例如新聞系「AI與媒體產業」、資傳系「生成式AI與商模創新」、英語系「西方文學AIPRM劇本創作」、通識課程「認識人工智慧」、「生成式AI應用入門」等，兼具深度與廣度，培養世新4大學院的學生擁有生成式AI（AIGC）的專業技能和AI即戰力，前進各行各業發光發熱，成為充實產業轉型所需的跨域優質人才。

