新春賀禮嘉藥優異生微畢典　2名同學提前畢業

▲嘉南藥理大學舉辦簡單溫馨隆重的微型畢業典禮，為成績優秀提早完成大學學業的食品科技系石靜瑜及公共安全與消防學士學位學程簡辰祐同學，頒發畢業證書。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆年前，嘉南藥理大學迎來龍年新喜事，選在2月1日舉辦一場簡單溫馨隆重的微型畢業典禮，為成績優秀提早完成大學學業的食品科技系石靜瑜及公共安全與消防學士學位學程簡辰祐同學，由校長錢紀銘親自為學生撥穗並頒發畢業證書，多位師長也一同參與典禮，獻上滿滿的祝福。

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石同學與簡同學皆符合修業年限屆滿前一學期或一學年修滿該系學分、每學期學業及操行成績須80分以上、以及成績排名須在該系該年級該班前百分之5之嘉南藥理大學成績優異學生提前畢業辦法規定，兩位同學積極努力且挑戰困難的企圖心值得嘉許!嘉南藥理大學自95學年通過實施提早畢業制度至今，已陸續有37位學生提前畢業，能符合上述申請資格之學生實屬相當優秀。

來自斗六的食品系石靜瑜，大一入學起就了解自己想要什麼，也朝著早已規劃好的畢業方向邁進，平常上課從不缺席，主動擔任班上學藝股長，課業方面保持一定水準，在學期間取得食品安全管制系統HACCP證書及食品品保工程師證書，目前正準備6月份食品技師專技高考，期望能順利考取，並找到食品相關工作以減輕父母負擔。

就讀消防學程的簡辰祐，是該學程中第2位提前畢業學生，在單親家庭長大的他，從小就十分孝順懂事，憑藉著大學期間考取的多張消防相關專業證照，畢業前就已經先找到工作，預計3月份進入消防設備公司工作，同時也在準備消防設備師及中油招考，簡辰祐表示：非常感謝求學過程中遇到的師長及朋友，當然最感謝的是自己，沒有自己一路的堅持及努力也沒今天的成果。

嘉藥校長錢紀銘祝賀2位同學鵬程萬里、展翅高飛，也提醒同學畢業不是學習的結束，而是另一個學習的開始，別忘了嘉藥永遠是校友的最佳後盾，歡迎同學有空可以多回來學校敘舊。