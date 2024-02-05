　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

台南勞局攜手嘉藥培育人才　推動一日官田工業區產業職場體驗

▲台南市勞工局5日攜手嘉南藥理大學，推動「2024藥健康」一日官田工業區產業職場體驗活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局5日攜手嘉南藥理大學，推動「2024藥健康」一日官田工業區產業職場體驗活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為建構台南市長黃偉哲「希望家園」的施政願景，並協助青年學用合一、累積職場體驗，勞工局5日攜手嘉南藥理大學，推動「2024藥健康」一日官田工業區產業職場體驗活動。

▲台南市勞工局5日攜手嘉南藥理大學，推動「2024藥健康」一日官田工業區產業職場體驗活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

邀請高中職學生及家長至台南市官田工業區認識園區及合作廠商特色之外，更分別至中國化學製藥股份有限公司、領先奈米製藥生技股份有限公司、宏宇農產生技企業有限公司、華昌製藥生化科技股份有限公司、天一藥廠股份有限公司等藥粧生技產業進行實地職場體驗活動，協助學生們認識藥粧生技產業與特色，提前定位個人未來職涯發展方向。

▲台南市勞工局5日攜手嘉南藥理大學，推動「2024藥健康」一日官田工業區產業職場體驗活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局長王鑫基表示，市府身為台南最大的服務團隊，與企業、學校更是夥伴關係，除致力建置產官學攜手合作育才平台，將產業界與學校連結在一起，降低學用落差，讓就學與就業無縫結合，也能因應產業技術人才需求，縮短學生進入職場後的適應磨合期。王鑫基說2022 年市府作媒牽紅線，協助官田工業區廠商、台南市大專校院、高中職合作聯盟共同培育在地人才，其中嘉南藥理大學積極推動「大健康藥粧生技職人專班」，針對產業生態需求設計彈性學制與課程，讓青年學子完成大學學業的同時，也於專班中與在地企業合作進行職能培訓，練就一技在身，成為未來各產業搶著要的人才。

▲台南市勞工局5日攜手嘉南藥理大學，推動「2024藥健康」一日官田工業區產業職場體驗活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

嘉南藥理大學藥理學院王四切院長表示，為了因應即將到來的超高齡化社會，該校跨院系120學分專班，將藥廠及市場對於人才的需求，如公安、職安資格者，一併納入學程中規劃，可說是全台首創。官田工業區李宗燦主任提到官田工業區廠商多已深根30、40年以上，甚至有些是上市上櫃的大廠，在國內國外都有亮眼的成績。官田工業區廠商協進會季惠卿理事長表示藥粧學系以往少有相關廠商可以讓學生實習，這次嘉南藥理大學大力促成此藥粧專班，很多協力廠商期待能藉此機會與學校合作，以培訓產業人才。

今日參加活動的劉同學，目前就讀高雄市福誠高中一年級，表示因為未來想成為一名藥劑師，對於藥粧生技產業有興趣，剛好看到嘉南藥理大學辦理這場體驗活動，尤其可至各廠商進行參訪及體驗，對自己未來職涯方向很有幫助。另就讀長榮高中二年級的洪同學表示，雖然目前對於未來職涯尚未有明確規劃，但想說現在健康產業很熱門，也有點興趣，所以先來了解相關產業的工作環境，再來評估未來的就業方向，今日的職場體驗活動，也讓他更了解相關產業的發展與趨勢。

▲台南市勞工局5日攜手嘉南藥理大學，推動「2024藥健康」一日官田工業區產業職場體驗活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市勞工局與產、學一起合作，協助青年就學、就業轉銜，讓就學青年提早了解產業環境，藉由職場實作增進職能，了解業界工作環境，也厚實個人工作資歷，達到學用合一。勞工局職訓就服中心表示另為強化青年對職場認知與職涯規劃，不僅提供就業諮詢服務，並辦理多場職涯規劃研習課程、就業促進講座、職場參訪、徵才活動等多元服務，促進就業媒合，希望讓更多優秀、在地青年及人才留在台南發展、一起打拼，讓台南成為安居樂業的希望家園。

ET快訊
過年天氣先濕後乾！小年夜雨最多　冷氣團低溫10度↓時間曝
國民黨尾牙大啖龍蝦　韓國瑜高歌「我們都是一家人」
2000萬1縣市刮出！　彩券行：白色大蝴蝶飛進來
「一代女皇回來了」激瘦10公斤...狀態超驚人
快訊／民進黨告黃揚明「求償100萬」
她拿194萬買房　整袋現金丟在捷運站
快訊／繳電話費「雲端發票中100萬」　6人幸運中獎
新加坡亂倫！4親哥哥趁媽不在家　性侵妹妹4年

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園航空城優先產專區A基地預點交　建廠開發指日可待

台灣首次！霄裡玉元宮玉皇上帝聖誕萬壽　2／18邀五大媽祖遶境

全新市集品牌「林・集合」　2／12~13林後四林平地森林園區開市

春節親子相揪共遊好去處　桃園老街溪河川教育中心不打烊

台南學甲慈濟宮大年初1至初3　舉辦保生大帝龍年紀念金幣大贈送

台南阿北開車屏東遊！油箱見底下交流道拋錨　遇暖警推車幫買油

台南勞局攜手嘉藥培育人才　推動一日官田工業區產業職場體驗

破除年節不吃藥迷思　桃園衛生局：處方用藥不間斷

屏東內埔民宅抽水馬達深夜起火　住警器狂響救屋主一命

桃園失智男凌晨迷途倒臥街頭　幸遇暖警返所路過即時救助

潤娥挑戰《想見你》OST突槌重來XD　歌單沒有的《FOREVER 1》敲碗成功

謝金燕尾牙辣唱《BANG BANG BANG》　李玖哲脫衣.任賢齊合唱員工全嗨爆

Twice志效回憶「台灣行」大讚子瑜！　她霸氣喊「人來就好」行程全安排好

三花貓見奴才燙頭髮嚇壞！　瞳孔地震＋飛機耳：妳誰？

男用6公升水桶當存錢筒！　 塞滿鈔票零錢「3年存7萬」

日JR車站旁大火傳爆炸聲　出動24輛消防車！多線停駛

台中警分局所長派出所疑持槍自轟亡　妻子含淚至派出所製作筆錄

曾國城曝心結：他遺棄了我們　羅時豐聽完落淚「對不起」

還是中了齁！三寶嬤闖紅燈原地被抓

薔薔曝光「媽媽日本秘密情人」！　他們結過婚...兩人狂轉移話題XD

桃園航空城優先產專區A基地預點交　建廠開發指日可待

台灣首次！霄裡玉元宮玉皇上帝聖誕萬壽　2／18邀五大媽祖遶境

全新市集品牌「林・集合」　2／12~13林後四林平地森林園區開市

春節親子相揪共遊好去處　桃園老街溪河川教育中心不打烊

台南學甲慈濟宮大年初1至初3　舉辦保生大帝龍年紀念金幣大贈送

台南阿北開車屏東遊！油箱見底下交流道拋錨　遇暖警推車幫買油

台南勞局攜手嘉藥培育人才　推動一日官田工業區產業職場體驗

破除年節不吃藥迷思　桃園衛生局：處方用藥不間斷

屏東內埔民宅抽水馬達深夜起火　住警器狂響救屋主一命

桃園失智男凌晨迷途倒臥街頭　幸遇暖警返所路過即時救助

楊昇達「社交禮儀理論」遭來賓駁斥！　她傻眼開槍：還是歪理

桃園航空城優先產專區A基地預點交　建廠開發指日可待

分析柯文哲敗選至今問題　黃暐瀚：想贏要真正做到「理性務實科學」

新莊「千元有找」Buffet 2／29結束營業　未使用電子票券可退費

千金變飯局妹被「當眾羞辱」！　葉華《天道》譜爺孫戀網傻眼

王瞳赴大馬陪艾成家人過年落淚！提醒自己珍惜身邊的人

國民黨尾牙大啖龍蝦烏魚子　韓國瑜現身高歌「我們都是一家人」

胡瓏貿有意願卻不在中華隊15人名單　籃協親曝最大主因

開業35天刮出2000萬大獎！白色大蝴蝶帶財運　幸運女得主想買房

駭客攻擊一波波！　觀光股富野、化工業美琪瑪都中招

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

地方熱門新聞

年貨大街6條花生糖200元　攤販回應

普濟燈會1800盞彩繪燈籠璀璨登場

台南安平燈區無人機展演秀吸睛

桃園預防性下架台糖梅花肉片　保障市民食安

台糖販售梅花肉片檢出含瘦肉精台南抽驗15件送驗

免稅店仙氣飄飄 穿漢服逛賣場穿越古今

埕南燈區三條賞燈路線探索台南巷弄風華

迎龍年！　桃園文青副市長手繪「龍蜥」漫畫

2024春節旅遊　首選南方森活圈

八德警春節宣導　互動遊戲真趣味

南消文賢分隊防災魔法體驗祭

農曆春節將至　平鎮警扮「財神爺」宣導春安

海峽兩岸足球文化節！金湖國小勇奪U10組冠軍

景觀橋化身星光鵲橋　2／8相約新北水岸放閃

更多熱門

相關新聞

台南小貨車疑閃機車撞進車行　2待售中古車破相

台南小貨車疑閃機車撞進車行　2待售中古車破相

台南市仁德交流道附近，4日下午發生一起離奇車禍事故，1部小貨車疑因閃避機車，失控撞入1家車行，直接撞毀2部待售的小客車車頭，幸好貨車駕駛未受傷，雙方議定待事故的鑑價報告岀來才討論賠償問題。

白鵝突然「咬胯下」　他痛到大叫

白鵝突然「咬胯下」　他痛到大叫

即／疑癲癇發作摔落深溝！台南男斷腿、頭受創送醫

即／疑癲癇發作摔落深溝！台南男斷腿、頭受創送醫

南消文賢分隊防災魔法體驗祭

南消文賢分隊防災魔法體驗祭

台南國1北上火燒車　全車燒成火球濃煙竄天

台南國1北上火燒車　全車燒成火球濃煙竄天

關鍵字：

台南嘉藥官田工業區職場體驗

讀者迴響

熱門新聞

即／國1彰化2轎車變形「皺成一團」　駕駛受困搶救中

這一冠得來不易！周天成去年大腸癌開刀

女友從口袋翻出「用過保險套」難過大哭！酷炫傻眼

即／國1彰化連環撞！受困2人「1死1傷」

老公開車啪啪慘死「小三脫光卡胯下」！女星認屍崩潰

王力宏告贏了！「謊言1分鐘繞半個地球」

快訊／刮刮樂頭獎2000萬首現身！　彰化屬龍婦女幸運入袋

「2台灣之光」攻入美國好市多！僑胞狂搶：好幾家賣光

美艷董娘偷吃工程師！1個月偷情10次

越南正妹檢察官性愛片外流　下場慘了

紅衣女陳屍飯店！業者搬移體驚覺：肚子有東西在動

女教師寫最火辭職信「世界那麼大，我想去看看」 8年後現狀曝　

快訊／開車加油「發票中200萬」！　獎落2縣市

台中派出所長取締酒駕挨告　生前傳訊妻：對不起

周天成驚罹大腸癌！醫曝常見症狀　「8類人」快照大腸鏡

更多

最夯影音

更多
潤娥挑戰《想見你》OST突槌重來XD　歌單沒有的《FOREVER 1》敲碗成功

潤娥挑戰《想見你》OST突槌重來XD　歌單沒有的《FOREVER 1》敲碗成功
謝金燕尾牙辣唱《BANG BANG BANG》　李玖哲脫衣.任賢齊合唱員工全嗨爆

謝金燕尾牙辣唱《BANG BANG BANG》　李玖哲脫衣.任賢齊合唱員工全嗨爆

Twice志效回憶「台灣行」大讚子瑜！　她霸氣喊「人來就好」行程全安排好

Twice志效回憶「台灣行」大讚子瑜！　她霸氣喊「人來就好」行程全安排好

三花貓見奴才燙頭髮嚇壞！　瞳孔地震＋飛機耳：妳誰？

三花貓見奴才燙頭髮嚇壞！　瞳孔地震＋飛機耳：妳誰？

男用6公升水桶當存錢筒！　 塞滿鈔票零錢「3年存7萬」

男用6公升水桶當存錢筒！　 塞滿鈔票零錢「3年存7萬」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面