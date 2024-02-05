台南勞局攜手嘉藥培育人才　推動一日官田工業區產業職場體驗

▲台南市勞工局5日攜手嘉南藥理大學，推動「2024藥健康」一日官田工業區產業職場體驗活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為建構台南市長黃偉哲「希望家園」的施政願景，並協助青年學用合一、累積職場體驗，勞工局5日攜手嘉南藥理大學，推動「2024藥健康」一日官田工業區產業職場體驗活動。

邀請高中職學生及家長至台南市官田工業區認識園區及合作廠商特色之外，更分別至中國化學製藥股份有限公司、領先奈米製藥生技股份有限公司、宏宇農產生技企業有限公司、華昌製藥生化科技股份有限公司、天一藥廠股份有限公司等藥粧生技產業進行實地職場體驗活動，協助學生們認識藥粧生技產業與特色，提前定位個人未來職涯發展方向。

勞工局長王鑫基表示，市府身為台南最大的服務團隊，與企業、學校更是夥伴關係，除致力建置產官學攜手合作育才平台，將產業界與學校連結在一起，降低學用落差，讓就學與就業無縫結合，也能因應產業技術人才需求，縮短學生進入職場後的適應磨合期。王鑫基說2022 年市府作媒牽紅線，協助官田工業區廠商、台南市大專校院、高中職合作聯盟共同培育在地人才，其中嘉南藥理大學積極推動「大健康藥粧生技職人專班」，針對產業生態需求設計彈性學制與課程，讓青年學子完成大學學業的同時，也於專班中與在地企業合作進行職能培訓，練就一技在身，成為未來各產業搶著要的人才。

嘉南藥理大學藥理學院王四切院長表示，為了因應即將到來的超高齡化社會，該校跨院系120學分專班，將藥廠及市場對於人才的需求，如公安、職安資格者，一併納入學程中規劃，可說是全台首創。官田工業區李宗燦主任提到官田工業區廠商多已深根30、40年以上，甚至有些是上市上櫃的大廠，在國內國外都有亮眼的成績。官田工業區廠商協進會季惠卿理事長表示藥粧學系以往少有相關廠商可以讓學生實習，這次嘉南藥理大學大力促成此藥粧專班，很多協力廠商期待能藉此機會與學校合作，以培訓產業人才。

今日參加活動的劉同學，目前就讀高雄市福誠高中一年級，表示因為未來想成為一名藥劑師，對於藥粧生技產業有興趣，剛好看到嘉南藥理大學辦理這場體驗活動，尤其可至各廠商進行參訪及體驗，對自己未來職涯方向很有幫助。另就讀長榮高中二年級的洪同學表示，雖然目前對於未來職涯尚未有明確規劃，但想說現在健康產業很熱門，也有點興趣，所以先來了解相關產業的工作環境，再來評估未來的就業方向，今日的職場體驗活動，也讓他更了解相關產業的發展與趨勢。

台南市勞工局與產、學一起合作，協助青年就學、就業轉銜，讓就學青年提早了解產業環境，藉由職場實作增進職能，了解業界工作環境，也厚實個人工作資歷，達到學用合一。勞工局職訓就服中心表示另為強化青年對職場認知與職涯規劃，不僅提供就業諮詢服務，並辦理多場職涯規劃研習課程、就業促進講座、職場參訪、徵才活動等多元服務，促進就業媒合，希望讓更多優秀、在地青年及人才留在台南發展、一起打拼，讓台南成為安居樂業的希望家園。