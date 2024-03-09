內湖瓦斯無預警斷供民眾哭洗冷水澡　蔣萬安：避免寒流時施作工程

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

負責供應台北市內湖、南港區瓦斯的欣湖天然氣公司，7日深夜進行整壓站管線工程未事先預告，也未向市府通報，導致不少民眾要在寒流之際洗冷水澡。市長蔣萬安9日說，會向中央提出修法建議，未來天然氣公司施作任何工程都需告知地方政府；另外，只要是遇到冬天或是寒流來襲時，都要避免工程施作。

蔣萬安說，昨天早上已經要求產業局邀集相關單位以及欣湖公司來做完整說明，並召開檢討會議；原本根據相關規定與章程，只需要賠償一天的費用，但是我們要求要補償三天的基本費用。

另一方面，蔣萬安也說，對於補償的範圍，當晚受影響內湖大概8萬戶左右的住戶，也要求當天不管有沒有使用到天然氣，一定要都給予補償。

蔣萬安提到，欣湖天然氣公司依照相關法律規定，如果在施作過程不停氣的話是不需要通報主管機關，「因此我們會向中央提出修法建議，未來他們在施作任何工程，不管有沒有停氣，一定要通報地方政府讓我們掌握狀況，做各項突發狀況的因應」。

其次，蔣萬安也說，未來會要求欣湖公司或其他天然氣瓦斯公司，在施作過程只要是遇到冬天或是寒流來襲時，都要避免工程施作。

最後，蔣萬安說，其實在當天晚上發生這樣的事情，欣湖天然氣公司的官網當機，市府即刻透過官網還有社群將整體事件的進度還有狀況告知市民朋友，所以未來如果有任何突發狀況需要緊急應變以及了解第一時間的進度，要讓所有市民朋友知道，已經嚴陣要求新湖天然氣公司必須做到。