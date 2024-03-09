　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

內湖瓦斯無預警斷供民眾哭洗冷水澡　蔣萬安：避免寒流時施作工程

▲蔣萬安出席2024植樹節-公私協力固碳造林新森活。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

負責供應台北市內湖、南港區瓦斯的欣湖天然氣公司，7日深夜進行整壓站管線工程未事先預告，也未向市府通報，導致不少民眾要在寒流之際洗冷水澡。市長蔣萬安9日說，會向中央提出修法建議，未來天然氣公司施作任何工程都需告知地方政府；另外，只要是遇到冬天或是寒流來襲時，都要避免工程施作。

蔣萬安說，昨天早上已經要求產業局邀集相關單位以及欣湖公司來做完整說明，並召開檢討會議；原本根據相關規定與章程，只需要賠償一天的費用，但是我們要求要補償三天的基本費用。

另一方面，蔣萬安也說，對於補償的範圍，當晚受影響內湖大概8萬戶左右的住戶，也要求當天不管有沒有使用到天然氣，一定要都給予補償。

蔣萬安提到，欣湖天然氣公司依照相關法律規定，如果在施作過程不停氣的話是不需要通報主管機關，「因此我們會向中央提出修法建議，未來他們在施作任何工程，不管有沒有停氣，一定要通報地方政府讓我們掌握狀況，做各項突發狀況的因應」。

其次，蔣萬安也說，未來會要求欣湖公司或其他天然氣瓦斯公司，在施作過程只要是遇到冬天或是寒流來襲時，都要避免工程施作。

最後，蔣萬安說，其實在當天晚上發生這樣的事情，欣湖天然氣公司的官網當機，市府即刻透過官網還有社群將整體事件的進度還有狀況告知市民朋友，所以未來如果有任何突發狀況需要緊急應變以及了解第一時間的進度，要讓所有市民朋友知道，已經嚴陣要求新湖天然氣公司必須做到。

ET快訊
濕冷到周二！玉山有望降3月雪　一圖看溫度趨勢
快訊／戴資穎法國賽4強不敵安洗瑩　無緣冠軍戰
文化路夜市樹倒了！阿北驚險逃生畫面曝
汐止新大樓工人坐吊車掛半空　超扯畫面曝光
3G要關了！　180萬人受影響「可0元換新機」
快訊／台中工地意外　女墜地下2樓無生命跡象
高凌風第2任妻現況曝光！　看不出快60歲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

觀察／藍委把立院當秀場　陳建仁「點出錯誤、論述政策」強勢接招

觀察／國會新氣象？新科藍委們頻跳針「問天主」　陳建仁也凍未條

內湖瓦斯無預警斷供民眾哭洗冷水澡　蔣萬安：避免寒流時施作工程

國民黨中常委選舉結果出爐！　立委鄭正鈐獲第三高票

吐血！黃國昌轟NCC報告7成照抄　「小學生都不敢如此偷懶敷衍」　

邱國正答詢喊「睡不好」　羅旺哲分析：講給管碧玲聽的

北市二殯辦告別式天花板竟砸落　議員質疑：豆腐渣工程嗎？

頻遇渣男決定自己生子、罹癌妻赴海外找代孕　陳菁徽揭「傷心檔案」

代理孕母、A卵B懷再掀討論　《人工生殖法》修法一次看懂

陳建仁讚唐鳳打詐有成　柯志恩：標準比綠委還不如

迪麗熱巴叼餅乾挨罵「學韓韶禧？」　陸網友酸她油膩：用力過猛，好尬

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

小禎聞佩甄私約胡瓜..嗆：潛規則？XD　樂觀看烏龍死訊「通常都是巨星才有」

大S弔唁「透膚裝＋紅指甲」遭張蘭模仿　經紀人還原衣服實情：對她有多大的仇恨！

原民男搞笑勸要折抵兵役！　收假超厭世：人家都退伍了

陸5歲弟獨自睡前狂喊加油　眼眶泛淚打氣：哼！我不哭

孟耿如帶女兒「黃玉米」露面..嚇到掙脫　被問黃子佼復出計畫「我也不清楚」

調皮弟對窗外野生猴做鬼臉　下秒被闖車內搶零食超驚恐

警還原「丟丟妹行糾」！被故意追撞　男友下車秒遭3嫌球棒痛毆

停讓後起步!單車、行人硬衝　駕駛怒：肇因不能全怪車輛

觀察／藍委把立院當秀場　陳建仁「點出錯誤、論述政策」強勢接招

觀察／國會新氣象？新科藍委們頻跳針「問天主」　陳建仁也凍未條

內湖瓦斯無預警斷供民眾哭洗冷水澡　蔣萬安：避免寒流時施作工程

國民黨中常委選舉結果出爐！　立委鄭正鈐獲第三高票

吐血！黃國昌轟NCC報告7成照抄　「小學生都不敢如此偷懶敷衍」　

邱國正答詢喊「睡不好」　羅旺哲分析：講給管碧玲聽的

北市二殯辦告別式天花板竟砸落　議員質疑：豆腐渣工程嗎？

頻遇渣男決定自己生子、罹癌妻赴海外找代孕　陳菁徽揭「傷心檔案」

代理孕母、A卵B懷再掀討論　《人工生殖法》修法一次看懂

陳建仁讚唐鳳打詐有成　柯志恩：標準比綠委還不如

買老公寓「比行情貴10%」　人妻超後悔！內行曝：過幾年就笑了

台南市圖贈閱讀禮袋　開啟孩子閱讀人生新視界

《墜惡》狗狗演員被禁出席奧斯卡！　遭入圍者投訴…網看原因傻眼

聯合國：以色列屯墾區「空前擴張」　不利巴勒斯坦建國

下周「雨擴全台」！濕冷到周二　玉山有機會降3月雪

日本麥當勞推「薯條香水」！驚人新品吸2千萬流量　網狂喊：別鬧了

快訊／惜敗！戴資穎66分鐘激鬥　法國公開賽女單4強不敵安洗瑩

獨／感冒藥鎖尿道！醫曝「1日3起」尿不出　膀胱腫漲成大水球

床上「躺著陌生女人」趕不走！男房客「嚇到不敢進房」急報警

痞幼租豪車「半年花220萬」！車主驚：很少有這種冤大頭　她砸千萬買了

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

政治熱門新聞

昨與林襄靦腆自拍　蔣萬安曝回家後太太反應

數發部一年出國329天　砸4億弄辦公室

國民黨中常委選舉結果出爐！　立委鄭正鈐獲第三高票

翁曉玲稱「總統二輪投票」免修憲　陳水扁：真不知道法律怎麼讀的

國人吃辣無法禁絕蘇丹紅？　沈富雄喊：完了！已經吃好幾年了

她踢爆唐鳳數發部　2人出差舊金山噴72萬！有人花17萬買機票

柯建銘指國民黨立委素質「差得很整齊」　違憲謬論百出「太離譜了」

快訊／蘇丹紅食安風暴　監察院介入調查「主管機關是否管控失靈」

園長拉幼兒幫議員慶生！家長轟「從小就要拍馬屁？」　本人揭淵源澄清

快訊／行政院通過修法　10種「罰鍰1200以下輕違規」不開放民眾檢舉

柯建銘批藍委素質差　朱立倫開嗆：你水準不要低到潑婦罵街

拿蘇丹紅比咖啡　毒理專家：不要魚目混珠

頻遇渣男決定自己生子、罹癌妻赴海外找代孕　陳菁徽揭「傷心檔案」

自爆近期遭「網襲」　翁曉玲謝韓國瑜：讓我更有勇氣面對

更多熱門

相關新聞

北市二殯辦告別式天花板竟砸落　議員質疑：豆腐渣工程嗎？

北市二殯辦告別式天花板竟砸落　議員質疑：豆腐渣工程嗎？

台北市第二殯儀館昨發生天花板掉落的意外，砸傷正在進行告別式的民眾。台北市議員陳怡君9日上午指出，民眾淚送往生者，竟遭天花板掉落砸傷，二殯淪為豆腐渣工程嗎？驗收過程恐有瑕疵。市長蔣萬安說，第一時間就請殯葬處要求廠商對天花板做一次全面清查，同時也先做各項加強固定的措施，會持續追蹤確保安全。

藍委拋總統選舉採二輪制　蔣萬安：應有更多對話及思辨

藍委拋總統選舉採二輪制　蔣萬安：應有更多對話及思辨

大酸政院食安辦　蔣萬安：早上有喝咖啡沒有吃到蘇丹紅

大酸政院食安辦　蔣萬安：早上有喝咖啡沒有吃到蘇丹紅

昨與林襄靦腆自拍　蔣萬安曝回家後太太反應

昨與林襄靦腆自拍　蔣萬安曝回家後太太反應

即／北市馬自達汽修廠大火！消防93人搶救

即／北市馬自達汽修廠大火！消防93人搶救

關鍵字：

蔣萬安台北市台北市長

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台灣第一人！　YouTuber破1000萬訂閱

小彤胰臟腫瘤證實為惡性將樂觀治療

獨／機車定檢費4月起「調漲為100元」　27年來首度漲價

沒用到蘇丹紅！小磨坊老闆：自驗513次

面試一半「人資已Call她現職公司」！全場罵：太87

極冷空氣最強時刻來了！急凍8度挑戰寒流　下周一雨更大

碩士男年薪　遭同學酸太鳥

即／國1北大貨車追尾！2千多萬勞斯萊斯車尾遭撞爛

不一定要用毛巾！洗臉「最佳工具」醫激推：不會傷皮膚

即／台78線火燒車　2大2小跳車脫困　

最傷肝「5食物」別再吃！營養師：恐得肝癌

人夫遭仙人跳　給2.6萬險遭推下山

即／知名成人論壇遭停止解析！鄉民整排崩潰

前女台北市議員爆偷吃助理！夫怒告

家人以為4歲童失足溺斃！監視器揭恐怖真相

更多

最夯影音

更多
迪麗熱巴叼餅乾挨罵「學韓韶禧？」　陸網友酸她油膩：用力過猛，好尬

迪麗熱巴叼餅乾挨罵「學韓韶禧？」　陸網友酸她油膩：用力過猛，好尬
周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

小禎聞佩甄私約胡瓜..嗆：潛規則？XD　樂觀看烏龍死訊「通常都是巨星才有」

小禎聞佩甄私約胡瓜..嗆：潛規則？XD　樂觀看烏龍死訊「通常都是巨星才有」

大S弔唁「透膚裝＋紅指甲」遭張蘭模仿　經紀人還原衣服實情：對她有多大的仇恨！

大S弔唁「透膚裝＋紅指甲」遭張蘭模仿　經紀人還原衣服實情：對她有多大的仇恨！

原民男搞笑勸要折抵兵役！　收假超厭世：人家都退伍了

原民男搞笑勸要折抵兵役！　收假超厭世：人家都退伍了

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面