「早上有喝咖啡沒有吃到蘇丹紅」　蔣萬安大酸政院食安辦

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「早上有喝咖啡沒有吃到蘇丹紅」　蔣萬安大酸行政院食安辦　　

▲蔣萬安出席2024植樹節-公私協力固碳造林新森活。（圖／記者李毓康攝）

▲蔣萬安出席2024植樹節-公私協力固碳造林新森活。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

致癌物「蘇丹紅」的食安風暴持續擴大，行政院食安辦主任許輔8日在記者會上表示，國際將蘇丹紅與咖啡、茶等都列為「第三類致癌物」，致癌風險未定，民眾不必恐慌，該說法引起各界撻伐。對此，台北市長蔣萬安9日表示，「我早上有喝咖啡，但沒有吃到蘇丹紅」，認為中央政府應該即刻解決問題，現在談這些民眾都無法接受。

針對蘇丹紅事件持續延燒，地方要如何防範？蔣萬安說，其實最重要的是，中央應該是從源頭做好把關，對於食安中央跟地方政府都需要共同負起責任，至少對蘇丹紅這事情台北市是嚴陣以待，而且是進行全面稽查，一直以來對食安的要求就是料敵從寬、禦敵從嚴，所以從辣椒粉、咖哩粉現在擴大到胡椒粉，從校園端學校營養午餐停用，現在擴大到長照機構、醫療機構以及社福機構都停用，也啟動專案稽查，所以這部分絕對是最嚴格來檢視並且為市民朋友把關。

蔣萬安表示，另一方面，對於違規廠商我們絕不寬待、依法重罰，如果濟生公司明知有危害人體，不論是不主動通報甚至明知檢驗報告有誤卻仍然供貨，會重罰200萬；若不實登錄相關食材也會重罰144萬，「我想這是非常堅定的態度」。

至於政院食安辦主任許輔稱蘇丹紅與茶、咖啡同屬「第三類致癌物」，並沒有明確證據顯示會致癌，蔣萬安表示，今天早上也有喝咖啡，「沒有吃到蘇丹紅」。他說，當然不認同食安辦的說法，對於食安議題必須非常嚴肅看待，而且既然問發生了，就要趕快面對問題、解決問題，把問題找出來即刻做改善，以及避免未來事情再發生。

蔣萬安認為，這事情還是希望中央即刻對外說明清楚，接下來要如何把已經爆發的食安問題做一個處理，「地方政府絕對都是以最嚴格態度為市民朋友把關」。

蔣萬安說，中央政府應該是即刻趕快解決問題，現在談這些其實民眾都無法接受，既然事情已經爆發，趕快做相關補救，希望中央跟地方政府做好聯防工作，「我們在第一線做好稽查，料敵從寬、禦敵從嚴，需要下架回收的我們即刻下架回收，對廠商一定依法重罰」。

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