昨與林襄靦腆自拍　蔣萬安曝回家後太太反應：把三寶丟給我餵奶

▲台北市長蔣萬安昨與Dragon Beauties 成員林襄合影。（圖／北市府提供）



記者陳家祥／台北報導

中華職棒味全龍隊昨舉行「味全龍2024季前發布會暨聯名悠遊卡發表」 ，所屬啦啦隊小龍女今年的「重磅補強」林襄也現身，連出席的台北市長蔣萬安都開心與林襄自拍。蔣萬安9日透露，昨天回家後太太有看到新聞，問了句「怎麼樣？」後，他則回應，「都很好啊」，下一秒太太就把三寶丟給他，叫他去餵奶。

蔣萬安9日出席「2024植樹節-公私協力固碳造林新森活」活動，被問到昨天開心與林襄自拍後，回家有沒有跪算盤？蔣先是疑惑反問，「沒有啊，為什麼？」，接著媒體提到昨天下午的味全龍活動，蔣說，昨天很高興可以參加味全龍記者會，現場也見到幾位球員還有看到幾位新加入的小龍女，也看到林襄。

蔣萬安表示，昨天太太當然有看到新聞，回家後就問「怎麼樣？」，他回說「都很好啊」，然後下一秒太太就把三寶丟給他，要他「去餵奶」。

蔣萬安說，太太沒有生氣，認為既然身為龍迷，對於中華職棒的支持很好，也說應援團都很有熱情有活力、林襄也很漂亮。大兒子也很高興，未來他也會希望有機會進場看棒球賽。

▲蔣萬安出席2024植樹節-公私協力固碳造林新森活。（圖／記者李毓康攝）