北市二殯辦告別式天花板竟砸落　議員質疑：豆腐渣工程嗎？

▲台北市二殯傳出辦告別式當下，天花板從上砸落。（圖／殯葬處提供）



記者陳家祥／台北報導

台北市第二殯儀館昨發生天花板掉落的意外，砸傷正在進行告別式的民眾。台北市議員陳怡君9日上午指出，民眾淚送往生者，竟遭天花板掉落砸傷，二殯淪為豆腐渣工程嗎？驗收過程恐有瑕疵。市長蔣萬安說，第一時間就請殯葬處要求廠商對天花板做一次全面清查，同時也先做各項加強固定的措施，會持續追蹤確保安全。

民進黨議員陳怡君說，家屬在二殯新蓋好的禮廳進行儀式，竟遭天花板掉落砸傷，家屬如今都還心有餘悸，甚至被天花板砸傷頭的另一名家屬感到頭暈不舒服之狀況，「為何蔣萬安市長任內，總是發生大大小小層出不窮的公安事件，一而再再而三的發生呢？這真是太扯了！」

▲台北市二殯傳出辦告別式當下，因天花板從上砸落，造成手部傷口。（圖／殯葬處提供）

陳怡君說，根據殯葬處的說法，禮廳已取得執照，也會請廠商檢視其他禮廳。但陳質疑，天花板材質用不到半年就變形，究竟有沒有偷工減料？或驗收過程有瑕疵？而該全面檢驗的，不是只有禮廳，應該針對整個殯儀館工程做全面安全檢視。

蔣萬安今天上午出席在台北市立動物園舉行的2024植樹節活動前受訪表示，昨天第一時間就有請殯葬處要求廠商做一次全面清查，特別針對必須要改善的即刻改善，同時也先做各項加強固定的措施。殯葬處回報，昨天晚間7點30分左右，已經完成新館的全面檢查，會持續追蹤確保安全。

針對二殯的天花板規劃是否有問題？蔣萬安說，其實一上任之後就對二殯整體的工程以及設計做了一次全面檢視，他也實際到二殯很多次，包括市府同仁陪同、甚至個人開車去走相關動線，須要改善的其實也盡量透過各種工程或者管理方式進行改善。

北市工務局新建工程處說，事發當下已由館方人員協助上藥及關懷，新工處並立即請廠商針對檢修口天花板安裝間隙及天花板加勁鋼材進行全面檢查完成。後續優化方案已邀集設計建築師事務所與天花板專業廠商，在今天上午現勘研議完妥，未來將於該天花板下方以增設四道線板方式優化，預計一週內全部優化完成。

▼台北市二殯傳出辦告別式當下，天花板從上砸落。（圖／殯葬處提供）