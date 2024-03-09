前男友密戀媽媽「門口激烈熱吻」！妹子崩潰：還聽到吸田螺聲

▲原PO撞見媽媽和前男友接吻。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者朱祖儀／綜合報導

不少人分手後會和前任斷絕聯絡。但一名女網友透露，前男友和媽媽關係很好，所以前陣子她和媽媽出去玩，還是有邀請男方同行。孰料晚上她竟撞見2人接吻，看了媽媽手機的聊天紀錄，也確定他們正在交往，讓她相當傻眼，無法忘記當時看到的畫面，不知道該怎麼辦。文章曝光後掀起討論。

原PO在Dcard發文透露，媽媽和前男友是同事關係，先前透過媽媽認識男方，但交往一陣子之後，在前年分手了。不過即使如此，媽媽和前男友關係還是很好，前陣子還相約3人一起出去玩。起初她沒有多想，沒想到意外發現2人背著她偷偷在交往。

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原PO還原當下狀況，她和媽媽住一間，前男友自己住一間，晚上男方到她們房間和媽媽聊天，她因為不舒服就躺在床上休息。沒想到前任要回房間時，突然把媽媽叫到門口，她當時好奇心起就坐起來查看，沒想到從鏡子的倒影看到2人正在接吻，「還有吸田螺的聲音」，嚇得急忙躺回去。

她隔天起床原以為那只是一場夢，結果去看媽媽手機，從2人對話紀錄得知，「他們真的在一起了」。雖然事情已經過去2個月，但她至今耿耿於懷，無法忘記當時看到的畫面，不知道該怎麼辦。

▲原PO至今無法接受。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網友紛紛表示，「真假，真是難以想像」、「這也太尷尬了吧」、「SOD都是真的」、「如果覺得噁心是很正常的，我不認識你們，光看文字也覺得想吐」、「蠻讓人身心不適的，但畢竟是前任了，妳只能祈禱他別真的成為妳的繼父」、「好希望這是創作文，不然也太恐怖了吧」，但也有人幫忙緩頰，「不是，你們分手多久他們才在一起？沒感覺就祝福放下吧」、「這種情節也不是沒有，大家都成年了，沒有劈腿腳踏多條船，也還可以」。