約國中蘿莉「邊洗澡邊視訊」還偷錄　噁男被分手...竟傳影片恐嚇

▲國中少女與男友洗澡時視訊被偷拍截圖清涼畫面。（示意圖／CFP）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名莊姓男子玩網路遊戲「終極狼人殺」時認識國中少女小莉（化名），兩人談起網戀，甚至兩人還會在洗澡時打視訊電話，不料莊男竟趁機偷偷錄下小莉洗澡的畫面，後來小莉跟莊男提分手，莊男氣得傳小莉洗澡的清涼畫面給她，還嗆「讓你死得很難看」，小莉嚇壞報警抓了莊男。法院審理後，依違反兒童及少年性剝削防制條例判莊男徒刑3年8月；恐嚇部分則判刑4月，全案還可上訴。

判決指出，莊男2029年9月玩手機遊戲「終極狼人殺」時，認識還在就讀國中的小莉，並進一步交往，前年9月間，莊男和小莉在洗澡的時候打視訊電話，莊男刻意用手機截圖功能，偷偷錄下小莉的清涼畫面。

過沒多久，小莉向莊男提出分手，莊男氣得用通訊軟體Weplay傳送小莉的清涼照片給她，還嗆聲「真的不要逼我」、「最好回我，不然你死得很難看」、「我說了我會給你後悔的」，小莉才驚覺自己洗澡的畫面被偷拍，趕緊報警抓了莊男。

法院審理時，莊男雖坦承有拍下小莉的清涼畫面，但辯稱當時兩人在洗澡時，小莉就已經有傳了裸照給他，而且他有問小莉可否截圖？小莉也有同意，傳訊息則只是想跟小莉好好溝通說清楚，沒有要做什麼事情。

但小莉在庭上反駁指稱，洗澡時傳的裸照是之前拍的，但沒有同意莊男偷拍擷取洗澡的畫面，完全是兩件事，法官根據相關事證，認定莊男偷拍犯行明確，依兒童及少年性剝削防制條例，處有期徒刑3年8月，恐嚇危害安全罪的部分，處有期徒刑4月，得易科罰金，全案可上訴。