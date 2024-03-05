她獨自買屋扛房貸「男友吵到快分手」　眾人分析背後原因：嫉妒了

▲她獨自買屋扛房貸，男友知情後吵到快分手，眾人分析背後原因「可能嫉妒了」。（圖／CFP）

網搜小組／綜合報導

買房子是非常重大的人生規劃，一名女網友求助，她2年前自己買了房子、自己付房貸，後來與現任男友在一起，直到在準備同居時，她才把房子的事情告訴對方，不料卻因此跟男友吵架，讓她非常無奈，「我沒有要他一起付房貸，頂多分一些水電而已，為什麼會弄到這麼不開心」，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在Dcard以「因為買房吵到快分手」為題，表示她2年前買了房子，目前都是自己扛房貸，後來和現任男友在一起，覺得開銷AA且經濟狀況也沒有問題，就沒有第一時間告訴男友房子這件事，「至於買房的理由，主要是想要一個屬於自己的空間，且如果未來要換房子，也有電梯大樓可以給爸媽住 不然有機會租給別人也行」。

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直到後來在討論要不要同居時，才決定把房子的事情告訴男友，不料男友的態度就變得有點奇怪，甚至因此發生吵架，「我可以理解，他想要共同買房的計畫被打亂，但我覺得第2間再一起買就好了，先有個直接能住的地方不好嗎」、「再來是他犧牲通勤距離的問題，我也是通勤啊」。

原PO說，況且說實話，距離他們2人公司都近的地段，房子的價格他們根本就買不起，「我沒有要他一起付房貸，頂多是分一些水電管理雜費，這些費用加起來，也比他目前的租金便宜」、「現在每次談到房子的事情，他就會態度很冷淡，有點僵持不下」。

原PO無奈說，「如果他想繼續挑自己喜歡住的地方，我也不會阻止，只是覺得有屬於自己的家，明明是一件開心的事，為什麼鬧到後來2個人都不開心了呢」。

▲網友反應。（圖／翻攝自Dacrd）

其他網友看了紛紛表示，「我覺得你男友的心態怪怪的，如果他搬進去可以省下一筆租金，對他未來買房也是有幫助的，如果他不喜歡你買的房，也可以自己去外面租他喜歡的，沒必要態度那麼冷淡」、「我猜，會不會是覺得女友已經買房，我還沒有，所以有點嫉妒」。

也有人說，「我覺得買房跟買車這種事情，另外一半沒有讓我知道我會不高興啦，除非是剛在一起的情侶，那當然不用什麼都告知，這是我的想法啦」、「我是交往一年後有天自己衝動就買房了，但我也跟男友一直強調，未來如果真的結婚，會再一起出頭期款，這一間就當置產，努力洗男友的腦就對了」。