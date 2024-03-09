台東國產材在地研發製造　「解碼山林」精油產品4月開賣

▲「解碼山林」紅檜、台灣杉和肖楠精油產品。（圖／林業署提供）

記者楊惠琪／台北報導

為促進國產材產業振興及全材利用，林業及自然保育署台東分署與林農、疏伐業者及在地精油業者璞草園、山村部落農場合作，發展地方特色精油產業，以紅檜、台灣杉與台灣肖楠3種木材，將推出「解碼山林」系列精油產品，包括洗沐用品、精油、擴香瓶及精油蠟燭等，將於4月開賣。

林業保育署表示，為提高國內木材自給率，於2017年宣示為「國產材元年」，台東分署更從「全材利用、循環經濟」的角度切入，輔導林農、疏伐業者提供修枝及疏伐剩餘的枝葉再利用，媒合在地精油業者璞草園進行原料收購並與山村部落農場合作研發精油相關產品。

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林業保育署台東分署指出，「解碼山林」系列精油產品採用台東植萃，也就是從原料供應、萃取、製作全程在地完成，串聯精油原料端產業，增加在地就業機會並縮短碳足跡；其次，將人工疏伐後原本鮮少加工運用的枝梢、葉有效利用，以「全材利用」模式，創造及提升森林資源的多元經濟價值。

台東分署說，「解碼山林」系列產品涵括洗沐用品、單方精油、複方精油、擴香瓶及精油蠟燭，紅檜具有舒緩緊繃壓力、淨化空氣品質特性；台灣杉及台灣肖楠則有安撫心靈、穩定情緒與調和空間氣味的優點，系列商品將於4月份正式在璞草園官網上架。