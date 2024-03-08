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台東稽查朝天椒細粉辣椒粉　檢出非法蘇丹色素

▲台東縣府稽查朝天椒細粉辣椒粉。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東縣府稽查朝天椒細粉辣椒粉。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府於6日接獲台南市政府通知，該市新光洋菜企業股份有限公司販售之「朝天椒細粉（規格300g/包，效期：2026.01.03）」、「朝天椒（規格600g/包、效期：2026.01.03）」經抽驗分別檢出蘇丹三號5ppb及6ppb。由於該公司下游業者多為小型零售業者，依提供資料台東有12家業者曾進該公司產品，縣府立即派員前往業者營業處所稽查，經查核後除1家業者未進該公司產品外，要求其餘11家業者該疑似不合格產品應下架並辦理退貨。

台東縣政府表示，因應非法蘇丹色素影響不斷擴大，食藥署及各縣市衛生局2月21日起針對21家禁止輸台之中國辣椒粉出口商/製造廠擴大抽驗，目前共抽驗59批檢驗蘇丹色素，其中43批檢驗結果符合規定，11批檢出蘇丹色素與規定不符，5批檢驗中，累計共15批檢出蘇丹色素與規定不符。由於蘇丹色素具有潛在致癌性，非我國准用之著色劑，不得使用於食品中，食品業者應落實原料與製程之管理避免觸法。

台東縣衛生局呼籲民眾若有購買上述產品請立即停止食用，並攜帶商品至原購買門市辦理退貨作業。業者若使用該違規原料將會因違反食品安全衛生管理法第15條第1項第10款添加未經中央主管機關許可之添加物，依同法第44條規定可處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰，再依同法第49條規定處7年以下有期徒刑得併科新台幣8千萬元以下罰金。

台東縣衛生局提醒食品業者，發現產品有危害衛生安全之虞時，未依食安法第7條第5項規定，主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣（市）主管機關，依同法第47條第2款處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。民眾若有任何食品安全疑慮，請撥打食安專線089-331172衛生局食品藥政科洽詢。

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