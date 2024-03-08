婦女節推出限定味蕾饗宴　女人直呼幸福羨煞男人

▲台東關山婦女節推出限定味蕾饗宴。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

3月8日「國際婦女節」台東關山推出限定的活動，救國團號召在地人氣店家以其代表性美食針對女性大方分享。包括醫院、衛生所、幼兒園等女性從業人員接受後都覺得相當驚訝，並直呼今天是人生中第一次覺得身為女人其實也是一件滿幸福的事情。

今年救國團關山鎮團委會選在婦女節規劃推出專屬的「味蕾饗宴」，結合小鎮店家「痴愛玉」和「耕心園」提供深層海水紅茶愛玉凍和廣式腸粉。

關山救國團會長周福安表示，許多女性除了從事職場工作外還得面對家庭生活各項張羅相當辛苦，所以聯繫熱心店家後並獲大方贊助，願意在「店休日」特別開爐犒賞辛苦的女性朋友。

台灣女婿賴陽喜今年以家鄉美食「廣式腸粉」擄獲來自各地的老饕客，原本每週五的店休時間破例開爐。賴陽喜說，好友周福安號召辦活動當然義不容辭響應，提供美味的「廣式腸粉」作為午餐，療養院外國修女在品嚐中式美食後讚不絕口。

人氣店家「痴愛玉」老闆吳珮甄指出，同樣身為女人深知即使政府極力推動兩性平權，宣導「就業爭本事、性別無歧視」觀念但仍非一朝一夕能夠立即改變；吳珮甄特地分享由臺東縣政府輔導以特有天然資源的「深層海水」所洗出的紅茶愛玉凍，具有潔淨、豐富礦物質等特性重點是消費市場還未推出。

救國團台東縣團委會總幹事崔自傑在周福安、吳珮甄等人陪同下前往關山慈濟醫院、關山衛生所、海端衛生所、聖十字架療養院、關山鎮立幼兒園、鴻德幼兒園等地送上紅茶愛玉凍和廣式腸粉，崔自傑還對現場男性開玩笑說今天是「女人我最大」，也藉機會祝福全天下的女性婦女節快樂。