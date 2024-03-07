工地落實揚塵防制措施　守護台東好空氣

▲台東工地落實揚塵防制措施。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府近年來積極推動慢經濟、慢生活，吸引許多企業到台東投資開發建設，而且發展建設也不忘環境保育與自然共生，縣府除督促營建業者做好各項污染防制措施，避免揚塵及環境污染，也鼓勵民眾一起關心與監督我們的環境。

據統計112年度受理相關陳情案件有86件，佔陳情案件總數的3.2%，多以勸導業者改善圍籬、灑水、土石料堆或裸露面覆蓋及出入口清洗車輛等防制措施，維護周遭居民的生活環境品質，呼籲民眾如果發現生活周遭的營建工地未做好污染防制設施者，可利用縣府1999服務專線與環保局提供的陳情管道報案，共同守護台東的好空氣。

台東縣政府表示，打造優美宜人、幸福宜居永續的臺東是縣府的願景與使命，而發展建設也應做好環境保護工作，尤其營建工程常與民眾居住生活環境相鄰，污染防制措施的良莠與否，直接影響民眾的生活與觀感，因此縣府除受理相關陳情案外，亦主動稽查營建工程的各項防制措施，以促業者做好揚塵防制及清洗防污措施，有效防止污染發生，共同維護臺東優質的空氣品質，力行聯合國永續發展目標(SDGs)第11項永續城鄉的目標。

台東縣環保局指出，許多營建工地與住宅區相鄰，一般常見工地操作、裸露地表或土石粒料未有完善灑水或覆蓋措施，尤其遇強風時，容易捲揚起地面砂土而塵土飛揚，直接影響周遭居民環境與活動，提醒營建業者應檢視施工型態，依據｢營建工程空氣污染防制設施管理辦法」採行適當的防制措施，諸如設置工區圍籬，結構體施工架外緣設置防塵布(網)，裸露區域設置灑水設施、灑水車執行灑水，物料、土石堆置覆蓋防塵布(網)，出入口落實清洗車輛車身與輪胎等措施。同時提醒營建業者，工地如無適當防制措施致塵土飛揚，依空氣污染防制法可罰款10萬元到500萬元；此外車輛夾帶泥沙污染外界道路，依廢棄物清理法可罰款1,200元到6,000元。

環保局呼籲，營建業者加強落實工地空氣污染防制措施，避免塵土飛揚，維護民眾生活及員工作業環境的空氣品質；如民眾發現營建工地污染行為，請撥全天候24小時受理陳情的免費專線0800-066-666或環保局電話221999報案，或可透過公害污染陳情網路受理系統(https://ww3.moenv.gov.tw)、手機APP下載「公害報報」等方式報案。