　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

工地落實揚塵防制措施　守護台東好空氣

▲工地落實揚塵防制措施。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東工地落實揚塵防制措施。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府近年來積極推動慢經濟、慢生活，吸引許多企業到台東投資開發建設，而且發展建設也不忘環境保育與自然共生，縣府除督促營建業者做好各項污染防制措施，避免揚塵及環境污染，也鼓勵民眾一起關心與監督我們的環境。

據統計112年度受理相關陳情案件有86件，佔陳情案件總數的3.2%，多以勸導業者改善圍籬、灑水、土石料堆或裸露面覆蓋及出入口清洗車輛等防制措施，維護周遭居民的生活環境品質，呼籲民眾如果發現生活周遭的營建工地未做好污染防制設施者，可利用縣府1999服務專線與環保局提供的陳情管道報案，共同守護台東的好空氣。

台東縣政府表示，打造優美宜人、幸福宜居永續的臺東是縣府的願景與使命，而發展建設也應做好環境保護工作，尤其營建工程常與民眾居住生活環境相鄰，污染防制措施的良莠與否，直接影響民眾的生活與觀感，因此縣府除受理相關陳情案外，亦主動稽查營建工程的各項防制措施，以促業者做好揚塵防制及清洗防污措施，有效防止污染發生，共同維護臺東優質的空氣品質，力行聯合國永續發展目標(SDGs)第11項永續城鄉的目標。

台東縣環保局指出，許多營建工地與住宅區相鄰，一般常見工地操作、裸露地表或土石粒料未有完善灑水或覆蓋措施，尤其遇強風時，容易捲揚起地面砂土而塵土飛揚，直接影響周遭居民環境與活動，提醒營建業者應檢視施工型態，依據｢營建工程空氣污染防制設施管理辦法」採行適當的防制措施，諸如設置工區圍籬，結構體施工架外緣設置防塵布(網)，裸露區域設置灑水設施、灑水車執行灑水，物料、土石堆置覆蓋防塵布(網)，出入口落實清洗車輛車身與輪胎等措施。同時提醒營建業者，工地如無適當防制措施致塵土飛揚，依空氣污染防制法可罰款10萬元到500萬元；此外車輛夾帶泥沙污染外界道路，依廢棄物清理法可罰款1,200元到6,000元。

環保局呼籲，營建業者加強落實工地空氣污染防制措施，避免塵土飛揚，維護民眾生活及員工作業環境的空氣品質；如民眾發現營建工地污染行為，請撥全天候24小時受理陳情的免費專線0800-066-666或環保局電話221999報案，或可透過公害污染陳情網路受理系統(https://ww3.moenv.gov.tw)、手機APP下載「公害報報」等方式報案。

ET快訊
創新高！王品去年每股賺16.79元　擬配息14.94元
IU演唱會掀「改名之亂」！
72歲張菲近況曝光！　寵媳「準備整桌菜」給親家
快訊／校長性侵10童找民代施壓　監院全票彈劾：惡性重大
寒潮爆發凍全台！最強時刻「激冷剩8度」
張蘭模仿靈堂穿搭！大S反擊了
高雄「罷韓」爆紅餐廳宣布停業！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

關埔空橋都市景觀準則審議通過　打造竹科門戶新意象

2024埔里育樹季起跑　溪南國小師生齊種蜜源植物盼招蜂引蝶

新城海灘設靶場惹民怨　花防部順應民意緊急取消

響應2050淨零排放　中榮埔里分院植樹節前夕舉辦環境教育活動

工地落實揚塵防制措施　守護台東好空氣

台南五妃街道路塌陷　應是連續壁施工過程中不慎造成

《泰雅精神文創劇場》　3／30屏東藝術館演出

台東大武鄉長補選　民進黨副秘書長為蕭國書加油打氣

302商家加入愛心服務站　台東縣府結合民間共構學童安全

「卑南家屋故事」環境教育活動　開放網路免費報名

93歲富豪遺孀豪捐316億！　美醫學院宣布「不再收學費」

【Fred吃上癮】沒跟你偷工減料，聚了我所有的寶

酒國昆凌開記者會反擊！　強調「要結婚不是包養」

小哈利被拱出道！庾澄慶「開心最重要」　「會想提供資源」曝兩難：大家別怪我..

Luxgen納智捷n7電動車試駕

【Fred吃上癮】許氏老滷，滷出我的台灣味

【Fred吃上癮】首次挑戰! 這食材看了就鱷! 那就來個鱷魚塔可吧!

周杰倫邀張惠妹「為她埋伏一年」　天后現學魔術...大家超捧場XD

IU遭嗆「去在錫節目就死定了XD」　被「朴明洙邀歌」直回：不可能

【Fred吃上癮】佛式碳烤 團聚就吃這一味

關埔空橋都市景觀準則審議通過　打造竹科門戶新意象

2024埔里育樹季起跑　溪南國小師生齊種蜜源植物盼招蜂引蝶

新城海灘設靶場惹民怨　花防部順應民意緊急取消

響應2050淨零排放　中榮埔里分院植樹節前夕舉辦環境教育活動

工地落實揚塵防制措施　守護台東好空氣

台南五妃街道路塌陷　應是連續壁施工過程中不慎造成

《泰雅精神文創劇場》　3／30屏東藝術館演出

台東大武鄉長補選　民進黨副秘書長為蕭國書加油打氣

302商家加入愛心服務站　台東縣府結合民間共構學童安全

「卑南家屋故事」環境教育活動　開放網路免費報名

快訊／下班注意！國一新竹段「連環車禍」大回堵

餐飲最強！王品去年每股賺16.79元創新高　擬配息14.94元

貨櫃三雄顏益財看好長榮　陽明適度時間還會加碼

大尺度激吻、床戲「被質疑起生理反應」！　港星羅子溢大方回應

IU演唱會實名制掀「改名之亂」！　粉絲找同姓氏讓票：我可以改名

劉品言曝法國留學時「染上惡習」　推坑鳳小岳逛A.P. C.全台首店

科技始終來自人性？AI機器人性騷女記者　伸鹹豬手得逞色色發笑

Sam Lin消失1年原因曝光！　返美瘋狂約會「產出結晶」

統一去年每股賺3.23元　擬配息3元

交往1年「抓到女友外送茶」慘染病！台積電男哭：啪沒10次

男急衝娃娃機「屎攻噴射」　屋主看傻：沒擦X眼有夠髒

地方熱門新聞

即／台南天坑連吞2車！市府開罰27萬

板橋第2座國民運動中心動土　侯友宜：持續推動運動建設

雲林某中學傳鬥毆畫面PO網　教育處說話了

桃竹苗分署辦理工作坊　推動婦女再就業計畫

台中市宣布營養午餐禁用辣椒粉、咖哩粉

桃園「好孕專車」起跑　藍綠議員批宣傳不足

鶯歌陶博館「醃脆梅DIY」3/11開放報名

萬金石馬拉松即將登場　新北號召百人淨灘守護海岸

四條通毒嫌逆向逃逸險翻車南警機敏制服逮捕

全國首座公有船舶上架場日月潭區啟用

桃市宣布午餐暫緩使用辣椒粉、咖哩粉

微笑台灣創意教案　新北獲獎10件全國第一

台南五妃街道路塌陷應是連續壁施工過程不慎造成

黃湘涵帶領學生奪國際賽19獎牌

更多熱門

相關新聞

大武鄉長補選　民進黨為蕭國書打氣

大武鄉長補選　民進黨為蕭國書打氣

民進黨副秘書長何博文，7日由行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷、民進黨組織部主任張志豪陪同，前往台東關心台東大武鄉鄉長補選，期望民進黨提名鄉長候選人蕭國書可以以「老將新面孔」，為民進黨在大武鄉肩負起「開路急先鋒」的角色。

台東火警透天厝火警　疑藍牙耳機肇禍

台東火警透天厝火警　疑藍牙耳機肇禍

台東302商家加入愛心服務站

台東302商家加入愛心服務站

「卑南家屋故事」環境教育活動開放報名

「卑南家屋故事」環境教育活動開放報名

台東地熱能專家學者會議　共策永續藍圖

台東地熱能專家學者會議　共策永續藍圖

關鍵字：

揚塵環保台東

讀者迴響

熱門新聞

陶晶瑩脫口「高潮不到1分鐘」！

明最冷！　下波「全台雨更大」

快訊／行政院通過修法　10種「罰鍰1200以下輕違規」不開放民眾檢舉

張蘭直播賣衣「模仿大S包緊緊」認了蹭熱度

陰莖冒「整齊光滑圓珠串」　醫：25％男生會長

站25米高沒防護！炎亞綸新劇「2人墜谷亡」

5G吃到飽來了！　中華電信方案月付599元

影后楊紫瓊難過發文：心碎了！

大S靈堂穿搭被熱議！張齡予：我更傾向那是意外

扣除開銷「薪水全拿去存股」　他選這2檔...每月加薪1萬

奪命直播！　網紅表演拖拉機特技慘遭爆頭

警專女學生開毒趴　驗尿陰性仍慘遭開除！知情人爆內幕

iPhone舊換新價格更新　旗艦機大跌3000元

爸爸騙7歲兒騎脖子　卻從6樓拋下

高雄6.5萬kg毒辣椒粉竄7縣市　增11廠商

更多

最夯影音

更多
93歲富豪遺孀豪捐316億！　美醫學院宣布「不再收學費」

93歲富豪遺孀豪捐316億！　美醫學院宣布「不再收學費」
【Fred吃上癮】沒跟你偷工減料，聚了我所有的寶

【Fred吃上癮】沒跟你偷工減料，聚了我所有的寶

酒國昆凌開記者會反擊！　強調「要結婚不是包養」

酒國昆凌開記者會反擊！　強調「要結婚不是包養」

小哈利被拱出道！庾澄慶「開心最重要」　「會想提供資源」曝兩難：大家別怪我..

小哈利被拱出道！庾澄慶「開心最重要」　「會想提供資源」曝兩難：大家別怪我..

Luxgen納智捷n7電動車試駕

Luxgen納智捷n7電動車試駕

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面