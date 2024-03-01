給情資換對岸資助參選...美女立委候選人起訴　法官：繼續收押

▲桃園地檢署今天依違反國安法等罪嫌起訴前立委候選人馬治薇，桃園地院下裁定羈押禁見、禁止通信。（圖／翻攝自馬治薇臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署偵辦無黨籍區域立委候選人馬治薇，涉嫌交付政治情資後，換取對岸資金以資助她競選，檢方今（1）依違反國家安全法、反滲透法起訴，並向桃園地院具體求刑有期徒刑3年8月，併科200萬元罰金；桃園地院下午召開聲押庭審理，法官認為馬有串供逃亡之虞，認有羈押之必要，裁定將馬繼續羈押，並禁止接見通信。

桃園地檢署今年1月時，約談40歲的馬治薇到案，發現馬於去年4月間赴大陸地區結識對台工作單位綽號「冰姐」、「阿浩」等人士，雙方商議由馬提供台灣政治情報參與選舉，以換取競選資助，被告從去年4、5月間起，多次前往大陸地區，分別收受資助1萬元、5000元美金，同年10月至12月間，多次前往大陸地區會面，並利用虛擬貨幣之隱密特性，先後取泰達幣（USDT）8,306元、1,106元、9,910元，總計逾百萬元新台幣，所得均用於立委選舉。

檢調查出，馬隨後於去年底登記參選第11屆區域立委，馬於選舉期間提供我國「中央各機關國會聯絡名冊」（內含總統府、監察院、考試院、行政院、國家安全會議、國家安全局等行政機關及情治單位之相關職稱、姓名、聯絡電話等資訊）交付公務上應秘密文書，並接受對方有關選舉活動指示，有受滲透來源資助、指示為參與公職人員選舉競選行為，檢方認為馬犯罪事實明確，依違反國家安全法、反滲透法起訴，並向桃園地院具體求刑有期徒刑3年8月，併科200萬元罰金。

▲桃園地院下午召開羈押庭，法官裁定羈押禁見、禁止通信。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園地院今天下午召開接押庭，馬治薇坦承有違反個人資料保護法第19條、第20條第1項而觸犯同法第41條非法蒐集處理利用個人資料罪，但否認違反反滲透法之受滲透來源資助為參與競選行為罪、國家安全法等罪嫌，法官認為被告犯罪嫌疑重大，被告於去年4月至5月間頻繁入出境我國與大陸地區，顯有相當逃亡國外之能力，堪認有事實足認有逃亡之虞。

法官審酌，被告始終矢口否認犯行，其於桃園市調處詢問、桃檢複訊時之供述，亦與證人證述有所不同，堪認被告有事實足認有勾串共犯或證人之虞而有羈押之原因。法官衡酌羈押對於被告人身自由侵害之程度，暨其行為態樣對社會秩序之危害非輕，為維護社會秩序及司法權有效行使之公共利益，認為有羈押之必要，應於今（1）日起執行羈押並禁止接見通信。