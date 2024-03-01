　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

給情資換對岸資助參選...美女立委候選人起訴　法官：繼續收押

▲桃園地檢署今天依違反國安法等罪嫌起訴前立委候選人馬治薇，桃園地院下裁定羈押禁見、禁止通信。（圖／翻攝自馬治薇臉書）

▲桃園地檢署今天依違反國安法等罪嫌起訴前立委候選人馬治薇，桃園地院下裁定羈押禁見、禁止通信。（圖／翻攝自馬治薇臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署偵辦無黨籍區域立委候選人馬治薇，涉嫌交付政治情資後，換取對岸資金以資助她競選，檢方今（1）依違反國家安全法、反滲透法起訴，並向桃園地院具體求刑有期徒刑3年8月，併科200萬元罰金；桃園地院下午召開聲押庭審理，法官認為馬有串供逃亡之虞，認有羈押之必要，裁定將馬繼續羈押，並禁止接見通信。

桃園地檢署今年1月時，約談40歲的馬治薇到案，發現馬於去年4月間赴大陸地區結識對台工作單位綽號「冰姐」、「阿浩」等人士，雙方商議由馬提供台灣政治情報參與選舉，以換取競選資助，被告從去年4、5月間起，多次前往大陸地區，分別收受資助1萬元、5000元美金，同年10月至12月間，多次前往大陸地區會面，並利用虛擬貨幣之隱密特性，先後取泰達幣（USDT）8,306元、1,106元、9,910元，總計逾百萬元新台幣，所得均用於立委選舉。

檢調查出，馬隨後於去年底登記參選第11屆區域立委，馬於選舉期間提供我國「中央各機關國會聯絡名冊」（內含總統府、監察院、考試院、行政院、國家安全會議、國家安全局等行政機關及情治單位之相關職稱、姓名、聯絡電話等資訊）交付公務上應秘密文書，並接受對方有關選舉活動指示，有受滲透來源資助、指示為參與公職人員選舉競選行為，檢方認為馬犯罪事實明確，依違反國家安全法、反滲透法起訴，並向桃園地院具體求刑有期徒刑3年8月，併科200萬元罰金。

▲桃園地院下午召開羈押庭，法官裁定羈押禁見、禁止通信。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園地院下午召開羈押庭，法官裁定羈押禁見、禁止通信。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園地院今天下午召開接押庭，馬治薇坦承有違反個人資料保護法第19條、第20條第1項而觸犯同法第41條非法蒐集處理利用個人資料罪，但否認違反反滲透法之受滲透來源資助為參與競選行為罪、國家安全法等罪嫌，法官認為被告犯罪嫌疑重大，被告於去年4月至5月間頻繁入出境我國與大陸地區，顯有相當逃亡國外之能力，堪認有事實足認有逃亡之虞。

法官審酌，被告始終矢口否認犯行，其於桃園市調處詢問、桃檢複訊時之供述，亦與證人證述有所不同，堪認被告有事實足認有勾串共犯或證人之虞而有羈押之原因。法官衡酌羈押對於被告人身自由侵害之程度，暨其行為態樣對社會秩序之危害非輕，為維護社會秩序及司法權有效行使之公共利益，認為有羈押之必要，應於今（1）日起執行羈押並禁止接見通信。

  【更多新聞】

交付政情資料「換對岸資助參選」　桃園美女立委候選人慘了

癌末男「伸縮衣架觸鐵路高壓電」40%灼傷　險遭火車輾過

大貨車路邊凌晨卸貨　聯結車剎不住...後方猛撞「折成L型」 

 

ET快訊
給情資換對岸資助參選...美女立委候選人起訴　繼續收押
30分鐘3條命沒了！男偷車撞死巡路員、警察　完整時間軸曝光
周星馳台灣選秀「2萬人報名」！周子瑜閨密也來了
快訊／「早8」走入歷史！文大宣布：第1堂課9點開始
下車囉！24歲警遺體送抵板殯　父母淚崩相扶持
快訊／00929配息公告！　年化報酬率衝破8%
兒子生前出遊照曝　劉爸爸嘆：一切障都消了
印度2少女「屍體吊樹上」　生前遭集體性侵
快訊／最冷時刻還沒到！　10縣市非常寒冷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

妹跟隨腳步讀警專！兄妹倆立志從警　哥就職4個月後卻遭撞死

2月7事故！台3線阿婆彎少女雙載摔車　慘跌6m深山谷...手骨折

阿北爛醉騎車撞人拒酒測　警花怒斥「大力吹」他乖乖配合

涉貪獲50萬交保！楊文科駁和建商不正當關係：政治獻金可受公評

三寶媽騎車載孩還硬鑽！「落坑自摔」怪校車　司機衰吃肇逃官司

給情資換對岸資助參選...美女立委候選人起訴　法官：繼續收押

銀樓劫匪搶千萬金鍊！一路購物逢甲夜市爽吃　北投警逮人檢聲押

下車囉！24歲警遺體送抵板殯　強忍喪子悲痛...父母淚崩相扶持

宜縣定古蹟落難！蘇澳「金刀比羅神社」　社名石柱遭塗鴉破壞

30分鐘3條命沒了！男偷車撞死巡路員、員警　完整時間軸曝光

ELLA愛好裸體「驚覺很多人看過XD」　S.H.E失和？無奈：我們感情自己知道

挖呀挖老師遭瞎傳「下海賣身」　拍片澄清：我去生娃！..硬起來報警

讀賣巨人抵台！球迷接機　3/1上午台北大巨蛋練球

騎士遭撞噴飛衝對向公車　他「扭腰抬腿」神閃避逃劫

晚安小雞獄中慘況曝！傳30坪擠百人「坐著睡」

大谷翔平結婚老婆是日本人　希望2人1狗互相支持！

剪髮太癢！男童瘋狂大笑　美髮師被逗樂剪不下去XD

遭公車司機狂按喇叭+拍車窗　駕駛攔車報警怒告強制罪！

小貨車撞八堵派出所釀1警不治　駕駛秒往鐵軌逃逸「被撞身亡」

幻術大仙喊話別肉搜2男　「製造仇恨不是我樂見的」

妹跟隨腳步讀警專！兄妹倆立志從警　哥就職4個月後卻遭撞死

2月7事故！台3線阿婆彎少女雙載摔車　慘跌6m深山谷...手骨折

阿北爛醉騎車撞人拒酒測　警花怒斥「大力吹」他乖乖配合

涉貪獲50萬交保！楊文科駁和建商不正當關係：政治獻金可受公評

三寶媽騎車載孩還硬鑽！「落坑自摔」怪校車　司機衰吃肇逃官司

給情資換對岸資助參選...美女立委候選人起訴　法官：繼續收押

銀樓劫匪搶千萬金鍊！一路購物逢甲夜市爽吃　北投警逮人檢聲押

下車囉！24歲警遺體送抵板殯　強忍喪子悲痛...父母淚崩相扶持

宜縣定古蹟落難！蘇澳「金刀比羅神社」　社名石柱遭塗鴉破壞

30分鐘3條命沒了！男偷車撞死巡路員、員警　完整時間軸曝光

王念好狙擊金廣鉉猛打賞　秋信守腸胃炎提前返韓

鎖定女力經濟！東森購物網歡慶三八婦女節　「女神價」優惠狂殺最低15折

兒子談離婚！婆婆要求媳婦「3年不得改嫁」...網1句話轟爆她

Jennie親口承諾「BLACKPINK活動會繼續」　最大苦惱曝光

妹跟隨腳步讀警專！兄妹倆立志從警　哥就職4個月後卻遭撞死

飯店1備品太神！妹子回家狂買「下單30個↑」　大票笑翻：這我

快報名！　桃園城市發展藍圖國際交流論壇3／7登場

BTS V合體成龍拍廣告！「片場尬舞」幕後超Q…網驚喜：以為合成

12星座「一週運勢」！白羊被貴人幫一把　處女邁進新里程

2月7事故！台3線阿婆彎少女雙載摔車　慘跌6m深山谷...手骨折

三寶對決片！保時捷左轉「猛烈騎上」機車　逆向騎士險被輾

社會熱門新聞

即／畫面曝光！駕駛「死亡加速」撞警局

快訊／撞警嫌偷車衝基隆　撞死另名騎士

24歲警去年10月才畢業　生前燦笑照曝

24歲警所內值班遭撞死！母現身痛哭

貨車被搶來衝撞警局！車主還原經過

兒偷貨車撞分駐所連奪2命！母赴基殯認屍

即／男偷車加速撞警局殺1警　身分曝

兒偷貨車撞死基隆警！媽淚：對不起警察

貨車衝派出所撞死24歲警！現場慘況曝光

車禍命危姊妹搶救第9天　醫曝「妹妹腦完全受損」

34歲撞警嫌「正面照」曝光！合照黃色小鴨

即／偷車嫌撞死警前就先撞死人！重機騎士身分曝

撞警兇嫌身世曝光　鄰居嘆：他媽媽好可憐

即／撞警局1死1傷　男3分鐘內闖軌亡

更多熱門

相關新聞

四海幫堂主擁45長短槍枝、2000發子彈　桃檢求刑14年+罰金300萬

四海幫堂主擁45長短槍枝、2000發子彈　桃檢求刑14年+罰金300萬

桃園地檢署去年偵辦四海幫鍾姓堂主擁有大批槍彈，起出45把長短槍枝與子彈2000餘發與大批改造工具等證物，檢警查出證物儼如一座「小型兵工廠」，鍾男經檢察官訊問後，僅坦承寄藏、持有制式、非制式槍彈及零件部分，但否認有製造槍彈等犯行，仍遭法官裁定羈押禁見。桃園地檢署調查後，依違反槍砲彈藥管制條例將他起訴，並要求法院判處有期徒刑14年，併科罰金300萬元。

莽父酒駕又四貼自摔害死一子　29日宣判

莽父酒駕又四貼自摔害死一子　29日宣判

家暴令禁止他靠近妻兒　男桃檢門口靜坐

家暴令禁止他靠近妻兒　男桃檢門口靜坐

電動自行車充整夜失火奪3命　這下慘了

電動自行車充整夜失火奪3命　這下慘了

獨／理科太太控他盜用100萬　前夫回應了

獨／理科太太控他盜用100萬　前夫回應了

關鍵字：

美女立委候選人違反國安法桃檢起訴地院裁定羈押禁見

讀者迴響

熱門新聞

即／畫面曝光！駕駛「死亡加速」撞警局

快訊／撞警嫌偷車衝基隆　撞死另名騎士

大谷同框妻？畫面曝光　網封「日本王祖賢」

24歲警去年10月才畢業　生前燦笑照曝

24歲警所內值班遭撞死！母現身痛哭

貨車被搶來衝撞警局！車主還原經過

兒偷貨車撞分駐所連奪2命！母赴基殯認屍

即／男偷車加速撞警局殺1警　身分曝

尪上網撩妹　妻怒找男人啪啪結局慘了

兒偷貨車撞死基隆警！媽淚：對不起警察

貨車衝派出所撞死24歲警！現場慘況曝光

山友目擊「馬陸大軍」爬滿大樹　網嚇：921前也這樣

車禍命危姊妹搶救第9天　醫曝「妹妹腦完全受損」

溫度還再掉「最凍急探8度」　下波變天「斷崖式降溫」崩跌18度

日女星「同步大谷翔平」發喜訊：嚇到你們不好意思

更多

最夯影音

更多
ELLA愛好裸體「驚覺很多人看過XD」　S.H.E失和？無奈：我們感情自己知道

ELLA愛好裸體「驚覺很多人看過XD」　S.H.E失和？無奈：我們感情自己知道
挖呀挖老師遭瞎傳「下海賣身」　拍片澄清：我去生娃！..硬起來報警

挖呀挖老師遭瞎傳「下海賣身」　拍片澄清：我去生娃！..硬起來報警

讀賣巨人抵台！球迷接機　3/1上午台北大巨蛋練球

讀賣巨人抵台！球迷接機　3/1上午台北大巨蛋練球

騎士遭撞噴飛衝對向公車　他「扭腰抬腿」神閃避逃劫

騎士遭撞噴飛衝對向公車　他「扭腰抬腿」神閃避逃劫

晚安小雞獄中慘況曝！傳30坪擠百人「坐著睡」

晚安小雞獄中慘況曝！傳30坪擠百人「坐著睡」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面