嫌垃圾車開太快沒減速...拿木棍打清潔員　桃園火爆男慘了

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府環境清潔大隊觀音分隊姜姓隊員，去年11月間在觀音區長興路清運垃圾時，黃姓男子因不滿清潔車未減速方便他倒垃圾，竟趁姜姓隊員下車時，把姜推倒在地，還拿木棍猛敲他的背部，導致上背受傷。桃園地檢署調查時，黃坦承犯行，檢方偵結依攜帶凶器妨害公務罪嫌將他起訴，因黃5內再犯屬累犯，檢方建請法院加重其刑。

▲黃姓男子不滿清潔車沒減速，竟把清潔隊員推倒在地，還拿木棍毆打成傷。（圖／環保局提供）

檢警調查，26歲的黃姓男子於去年11月17日傍晚5時55分許，因不滿清潔大隊觀音分隊姜姓隊員駕駛的清潔車，行經觀音區長興路、福昌街口處清運垃圾時，清潔車未減速，方便他丟垃圾，竟惱怒斥責，姜下車理論時，黃竟將其推倒在地，隨後持木棍朝姜的背部猛敲，整個過程當時都被其他清潔隊員目睹並持手機蒐證，大園警方據報後趕到現場，依妨害公務罪嫌將黃男移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市黃姓男子去年11月間，因不滿清潔車未減速，持木棍毆打姜姓隊員受傷。（圖／環保局提供）

桃檢調查時，黃坦承不諱，姜姓被害人提供醫院診斷證明、多名現場證人亦指證歷歷，警方則提供現場蒐證照與影片佐證；檢方認為黃男犯行明確，檢方還查出黃男5年內曾有違反醫療法判刑確定，5年內再犯屬於累犯，偵結依攜帶凶器妨害公務罪嫌起訴，並建請法院從重量刑。