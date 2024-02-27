家暴令禁止他靠近妻兒「進不了公司」　男桃檢門口靜坐陳情

▲桃園市平鎮區鄧姓男子今天上午到桃園地檢署前靜坐陳情，聲稱因家暴令搞得妻離子散，桃園警分局員警到場關心。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮區鄧姓男子今（27）日上午前往桃園地檢署門口靜坐，他聲稱平鎮警分局員警因偵辦家暴案件聲請家暴令，導致他妻離子散還進不了公司，加上身無分文才會向桃檢陳情。平鎮警方強調，今年1月初受理家暴案申請，警方依法向桃園地院聲請家暴令，並禁止鄧男靠近妻子，並代為安置鄧男妻子與小孩，過程一切合法。

46歲的鄧姓男今天上午10時許前往桃園地檢署一樓靜坐，讓出庭與洽公民眾看傻眼，鄧男頭綁「司法迫害」布條，口中喃喃自語，桃檢法警、政風室人員都先後前往詢問鄧男，鄧男聲稱，平鎮分局宋屋派出所員警偵辦家暴案件，導致他「妻離子散、公司破裂」，他把公司登記在妻子名下，但家暴令核發後他不得進入公司，因此身無分文，因此到桃檢陳情與求個公道。

▲桃園市平鎮區鄧姓男子今天上午到桃園地檢署前靜坐陳情，桃園警分局員警到場關心。（圖／記者沈繼昌攝）

平鎮警方表示，經查鄧男妻子於今年1月3日遭鄧姓丈夫家暴，以言詞辱罵、恐嚇及徒手毆打，鄧妻於派出所製作筆錄，其父母到場關心也遭鄧言詞恐嚇，還恫稱要放火燒她家，因此警方受理後向桃園地院聲請緊急保護令，並代為安置鄧妻與小孩，過程均依法執行並無不妥。

桃檢強調，民眾如對家暴令聲請有疑義，可向原處理警方單位請求說明或向桃園地院聲請抗告，但根據民事法庭規定，抗告期間為十日，抗告人如超過十日才向法院提出抗告，法院應以裁定駁回抗告，鄧姓民眾於1月間被法院裁定家暴令，今天才提出異議，而且還到桃檢陳情，恐已錯過時效也搞錯對象。