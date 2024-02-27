　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

家暴令禁止他靠近妻兒「進不了公司」　男桃檢門口靜坐陳情

▲桃園市平鎮區鄧姓男子今天上午到桃園地檢署前靜坐陳情，聲稱因家暴令搞得妻離子散，桃園警分局員警到場關心。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市平鎮區鄧姓男子今天上午到桃園地檢署前靜坐陳情，聲稱因家暴令搞得妻離子散，桃園警分局員警到場關心。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮區鄧姓男子今（27）日上午前往桃園地檢署門口靜坐，他聲稱平鎮警分局員警因偵辦家暴案件聲請家暴令，導致他妻離子散還進不了公司，加上身無分文才會向桃檢陳情。平鎮警方強調，今年1月初受理家暴案申請，警方依法向桃園地院聲請家暴令，並禁止鄧男靠近妻子，並代為安置鄧男妻子與小孩，過程一切合法。

46歲的鄧姓男今天上午10時許前往桃園地檢署一樓靜坐，讓出庭與洽公民眾看傻眼，鄧男頭綁「司法迫害」布條，口中喃喃自語，桃檢法警、政風室人員都先後前往詢問鄧男，鄧男聲稱，平鎮分局宋屋派出所員警偵辦家暴案件，導致他「妻離子散、公司破裂」，他把公司登記在妻子名下，但家暴令核發後他不得進入公司，因此身無分文，因此到桃檢陳情與求個公道。

▲桃園市平鎮區鄧姓男子今天上午到桃園地檢署前靜坐陳情，桃園警分局員警到場關心。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市平鎮區鄧姓男子今天上午到桃園地檢署前靜坐陳情，桃園警分局員警到場關心。（圖／記者沈繼昌攝）

平鎮警方表示，經查鄧男妻子於今年1月3日遭鄧姓丈夫家暴，以言詞辱罵、恐嚇及徒手毆打，鄧妻於派出所製作筆錄，其父母到場關心也遭鄧言詞恐嚇，還恫稱要放火燒她家，因此警方受理後向桃園地院聲請緊急保護令，並代為安置鄧妻與小孩，過程均依法執行並無不妥。

桃檢強調，民眾如對家暴令聲請有疑義，可向原處理警方單位請求說明或向桃園地院聲請抗告，但根據民事法庭規定，抗告期間為十日，抗告人如超過十日才向法院提出抗告，法院應以裁定駁回抗告，鄧姓民眾於1月間被法院裁定家暴令，今天才提出異議，而且還到桃檢陳情，恐已錯過時效也搞錯對象。

  【更多新聞】

大火奪3命「電動車充整夜」鄰居起訴　加裝鐵窗阻生路屋主也慘了

窄巷碰瓷假車禍！見車來「預備1秒鐘後趴地」　搞笑畫面曝光

桃園大溪薑母島居民虛弱不適　漁民「舢舨接力」助送醫

 

 

 

ET快訊
快訊／妹妹遭踹4下慘死！　照護員重判9年
快訊／新冠78死！　30多歲男住院10天亡
電動車放1F充整夜！　害母子等3人燒死
最美禮生脫了！想找「女女一起」羞：不知道手摸哪裡
7-11接手「清水服務區」大改造！開幕時間、亮點搶先看
快訊／14.3萬人腹瀉就醫！　檢測諾羅病毒佔94%
快訊／才宣布消除！再爆2起本土M痘　皆30多歲男「匡7接觸者
收到10億美元捐款！　學校宣布「免繳學費」
賠償1.3億！　安博盒子負責人判4年
快訊／拜登：以色列同意「齋戒月期間」停火
2男違停紅線遭喝斥　球棒痛毆麵店老闆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

地下錢莊借錢！吸血利率1040％「永遠還不完」　可憐婦遭押走

快訊／4秒踹4下！陽明教養院生腦出血亡　照護員拒認罪重判9年

快訊／新北雙溪火燒車！貨車底盤「全面燃燒」　警消急灌救

奪3命首腦「藍道」當庭道歉！嫩妻曬爆乳照切割　法院5／21宣判

家暴令禁止他靠近妻兒「進不了公司」　男桃檢門口靜坐陳情

誰說前中姐是「晶華緋聞」女主角　關鍵證人駁周玉蔻：不是我

高雄警連破2案！馬尾男吸大麻「助眠」　騎車越線⋯通緝犯藏毒慘了

安博盒子侵害著作權！負責人判刑4年　賠償電視頻道1.3億

騎士天冷吃薑母鴨返家　機車沿路冒黑煙遭攔...酒測超標慘了

大火奪3命「電動車充整夜」鄰居起訴　加裝鐵窗阻生路屋主也慘了

Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！

警執法過激亂開單屢遭申訴　板橋分局列「優先汰除名單」

飼主跛腳愛貓竟跟著「掰咖」？　醫檢查吐超窘真相：在模仿妳

控John離婚1年仍盜用100萬！　理科太太：受夠他演戲裝可憐

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

安俞真逛羅PD公司抓包「沒IVE周邊」　泳知吃醋：Seventeen占比太大了！

汪小菲未婚妻Mandy「5年前結過婚」　爆「美貌全是加工」他霸氣護愛！

甘比亞老公開車「愛聽李聖傑」　陶醉跟唱！發音超標準網大讚

79歲日籍土產店老闆撞台人　旅行社：補貨誤踩油門暴衝

103歲失智翁「蜷曲躺臥在地」　為避寒反鎖取貨店！警協返家

地下錢莊借錢！吸血利率1040％「永遠還不完」　可憐婦遭押走

快訊／4秒踹4下！陽明教養院生腦出血亡　照護員拒認罪重判9年

快訊／新北雙溪火燒車！貨車底盤「全面燃燒」　警消急灌救

奪3命首腦「藍道」當庭道歉！嫩妻曬爆乳照切割　法院5／21宣判

家暴令禁止他靠近妻兒「進不了公司」　男桃檢門口靜坐陳情

誰說前中姐是「晶華緋聞」女主角　關鍵證人駁周玉蔻：不是我

高雄警連破2案！馬尾男吸大麻「助眠」　騎車越線⋯通緝犯藏毒慘了

安博盒子侵害著作權！負責人判刑4年　賠償電視頻道1.3億

騎士天冷吃薑母鴨返家　機車沿路冒黑煙遭攔...酒測超標慘了

大火奪3命「電動車充整夜」鄰居起訴　加裝鐵窗阻生路屋主也慘了

地下錢莊借錢！吸血利率1040％「永遠還不完」　可憐婦遭押走

快訊／4秒踹4下！陽明教養院生腦出血亡　照護員拒認罪重判9年

藍葦華、王瞳「父女相認」逼哭118萬人！　泡麵頭意外受討論

新一波強烈冷氣團「急凍區擴全台」　3天極冷跌破10度

4月電價漲　工商協進會吳東亮：可理解、要有配套措施

快訊／新北雙溪火燒車！貨車底盤「全面燃燒」　警消急灌救

奪3命首腦「藍道」當庭道歉！嫩妻曬爆乳照切割　法院5／21宣判

林依晨被情敵激怒「狠摔車門」　賀軍翔傻眼：沒看過她這樣

新冠單周爆78死「半年來最高」！30多歲男染疫併發腦出血住院10天亡

台人穿著很隨便？外國人看婚禮驚呆：竟穿T恤牛仔褲進五星飯店

惡霸犬盯姊姊寫作業「前後搖晃」　5分鐘度估3次累到癱桌：狗難當

社會熱門新聞

即／國3北上重大車禍　10車連撞封閉2線道

即／汐止婦人墜樓　慘遭鐵皮雨遮斷頭亡

快訊／永康騎士疑自摔撞大型車輛　遭輾爆頭慘死

墜樓地點位於新商場　台中29歲女12F摔墜亡

爆頭台男黑歷史曝！人稱「少爺」...疑這原因惹殺機

即／新北工人墜落B3　腦漿流出慘死　

即／新北工安意外！鷹架工12樓墜2樓不治

103歲翁反鎖蝦皮門市！蜷曲躺臥在地

中壢眷村出身「少爺」在泰被爆頭棄屍！　疑4台人涉案

彰化小姊妹昏迷第6天！　血壓穩定狀況持平

快訊／蘇丹紅流向全台！辣椒粉工廠研發處長聲押

槍殺眷村「少爺」　涉案4台人+1泰女已進入金邊

快訊／台南住宅凌晨起火！數十隻流浪貓狗遭燒死

新北辣女警警專仙氣照曝　目擊街友瀕死成從警關鍵

更多熱門

相關新聞

電動車充整夜失火奪3命　屋主+房客慘了

電動車充整夜失火奪3命　屋主+房客慘了

桃園市中壢區民權路二段一棟五層樓出租套房，2022年9月間深夜發生大火，消防人員從火場救出3男4女，其中一對母子與1名女租客，急救後仍因多重器官衰竭不治身亡，桃園地檢署根據消防局鑑識結果，查出是1樓電動自行車充電時鋰電池引發火災，導致3人慘死，偵結依過失致死罪嫌將彭姓女屋主、羅姓屋主與鄧姓電動自行車女車主起訴。

桃園無良洗砂場污染社子溪　不法獲利近億

桃園無良洗砂場污染社子溪　不法獲利近億

即／桃檢指揮市調處搜查市議會　2議員辦公室遭搜索

即／桃檢指揮市調處搜查市議會　2議員辦公室遭搜索

詐團黑吃黑遭綁勒贖200萬　肉票脫逃報警拘捕6煞

詐團黑吃黑遭綁勒贖200萬　肉票脫逃報警拘捕6煞

搜索周典論家遭控翻牆入屋　屏東地檢回應了

搜索周典論家遭控翻牆入屋　屏東地檢回應了

關鍵字：

家暴男桃檢靜坐司法迫害搞錯對象

讀者迴響

熱門新聞

87萬存到忘記！阿公放20年才知道總金額驚呆

周曉涵誤PO「雙人床上運動片」！爆分手小13歲鮮肉男

下波「全台有雨」冷空氣恐更強　最低溫時間曝

安心亞泰國街頭「解放小丁」全被拍！

快訊／aespa Karina認愛李宰旭！

年輕男女百貨公司公開交疊　櫃姐嗨到笑出來

即／國3北上重大車禍　10車連撞封閉2線道

即／汐止婦人墜樓　慘遭鐵皮雨遮斷頭亡

即／威力彩頭獎5.34億　今晚一注獨得

曝男友床上超加分7招！　她閃瞎一票單身狗

即／理科太太不忍了！千字文揭前夫惡行

快訊／《D社》爆Karina熱戀李宰旭「深夜約會」

台女團唱一半音樂沒了「真實歌聲震撼全場」！

YTR象山拍片「路人媽媽長太美」網暴動！

台選手帶300美元出國奪冠！電競協會發文被酸爆

更多

最夯影音

更多
Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！

Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！
警執法過激亂開單屢遭申訴　板橋分局列「優先汰除名單」

警執法過激亂開單屢遭申訴　板橋分局列「優先汰除名單」

飼主跛腳愛貓竟跟著「掰咖」？　醫檢查吐超窘真相：在模仿妳

飼主跛腳愛貓竟跟著「掰咖」？　醫檢查吐超窘真相：在模仿妳

控John離婚1年仍盜用100萬！　理科太太：受夠他演戲裝可憐

控John離婚1年仍盜用100萬！　理科太太：受夠他演戲裝可憐

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面