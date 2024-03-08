　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

婦女節范雲點名傅崐萁、陳雪生　朱立倫喊遺憾：綠只會潑髒水

▲▼ 朱立倫與黨籍女性立委一同餐加「38婦女節，煮一碗好湯！ 溫暖性別、女性自主」活動 。（圖／國民黨文傳會提供）

▲朱立倫與黨籍女性立委一同餐加「38婦女節，煮一碗好湯！ 溫暖性別、女性自主」活動 。（圖／國民黨文傳會提供）

記者崔至雲／台北報導

適逢國際婦女節，民進黨立委范雲點名兩位國民黨立委傅崐萁、陳雪生，稱兩人有性平爭議，卻被國民黨提名參選，非常諷刺。對此，國民黨主席朱立倫今（8日）受訪時表示，國民黨重視女性權益問題，很遺憾民進黨只關心政治鬥爭、潑髒水，雙標攻擊國民黨，希望民進黨跟國民黨同心協力，通過女性權益法案。

朱立倫今日與黨籍立委李彥秀、許宇甄、張嘉郡、王育敏、陳菁徽、邱若華等，參加「38婦女節，煮一碗好湯！ 溫暖性別、女性自主」活動，一起烹飪有助於女性身體維持健康的山藥排骨湯與紅豆湯，祝福所有的女性朋友「38婦女節快樂！」也希望透過多項職場平權、托育政策、延長產假及托育留職停薪津貼時程等修法主張，打造台灣成為「自主女性，勇敢自信」的環境。

朱立倫表示，今天國民黨團全體一致關心、重視，提出很多有關女性權益法案，希望能在三八婦女節這一天，讓性別平權、女性權益、育兒環境，以及很多女性關心的議題能一一解決。對於范雲的言論，他說，很遺憾民進黨似乎只關心政治鬥爭、潑髒水，雙標攻擊國民黨，希望民進黨跟國民黨同心協力，通過女性權益法案。

另外，有關黃復興黨部改組案，朱立倫強調，國民黨的改革一天都不能停止，改革的決心非常的堅定，目前重要幹部都會留下來， 一起落實改革，讓黃復興戰力能擴大，並擴及各地方黨部，為民眾服務的決心絕不會改變。

此外，有關智庫改革，朱立倫說，智庫當然一定要改革，議題怎麼結合國會、地方，輕量化後的智庫戰力提升，並擴大社會支持力等，下周會有完整討論。
 

ET快訊
「台海遇襲」因應計畫賣給中國　美軍官遭逮捕
加味鹹酥雞！女店員「狂挖鼻孔」沒洗手　客人全吃下肚
何如芸突悲痛發文「愛你爸爸」！有一天我們會在天堂相見
人妻狂健身！教練不戴套「喜歡在寶貝嘴裡出來」
短裙妹飆車炫技「小褲褲露出來」　網友：無法專心開車
國小畢旅6師生上吐下瀉！　疑食物中毒
每天爽挖耳朵！10年後醫告知「罹癌了」
鳥山明病逝！醫揭「急性硬腦膜下血腫」少見　3可能原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國際婦女節挺女力　國民黨團提6大訴求、5大修法

《七龍珠》作者病逝！　吳宗憲悼：願鳥山明帶天使光環享受粉絲祝福

同台蘇貞昌出席民進黨團交接　侯友宜見「哎呦」2人互拍肩7次

大巨蛋動線安排引爭議　鍾沛君：監督跨局處檢討策進會議

多國國會聯誼會成立　韓國瑜讚爆炸式投入：要把台灣真善美傳到世界

婦女節范雲點名傅崐萁、陳雪生　朱立倫喊遺憾：綠只會潑髒水

寒流來竟洗冷水澡！瓦斯斷供沒預告　欣湖瓦斯補償3日瓦斯費

2026新北選戰屬意誰？　侯友宜：國民黨有很多人才

港湖區「寒流深夜斷瓦斯」民眾哭洗冷水澡　蔣萬安：必須提出補償方案

蘇丹紅食安風暴＋電價上漲　洪孟楷轟：政府準備好對策了嗎？

超魯喬瑟夫Chillseph點現代人通病變成3C成癮者？嚼醒人生就靠2粒秘密武器

台灣女子拔河隊為國爭光　冠軍賽激戰大陸獲勝利！

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

萌弟竟敢直呼顏清標名諱！　對本人喊加油...爸：狠角色

汪店長被減薪「7肉乾剩2片」　委屈皺眉...咬幾口就吐掉XD

李洪基抓包希澈家藏「女生豹紋褲」　張根碩再虧他「愛偷約妹出去」XD

93歲富豪遺孀豪捐316億！　美醫學院宣布「不再收學費」

張蘭直播「模仿大S靈堂穿搭」　認了蹭熱度…網轟：沒下限！

彰化姐妹車禍姐對刺激有反應　搶救第15天！妹肺功能恢復中

男搶到IU演唱會門票歡呼　公司同事為他拍手祝賀XD

國際婦女節挺女力　國民黨團提6大訴求、5大修法

《七龍珠》作者病逝！　吳宗憲悼：願鳥山明帶天使光環享受粉絲祝福

同台蘇貞昌出席民進黨團交接　侯友宜見「哎呦」2人互拍肩7次

大巨蛋動線安排引爭議　鍾沛君：監督跨局處檢討策進會議

多國國會聯誼會成立　韓國瑜讚爆炸式投入：要把台灣真善美傳到世界

婦女節范雲點名傅崐萁、陳雪生　朱立倫喊遺憾：綠只會潑髒水

寒流來竟洗冷水澡！瓦斯斷供沒預告　欣湖瓦斯補償3日瓦斯費

2026新北選戰屬意誰？　侯友宜：國民黨有很多人才

港湖區「寒流深夜斷瓦斯」民眾哭洗冷水澡　蔣萬安：必須提出補償方案

蘇丹紅食安風暴＋電價上漲　洪孟楷轟：政府準備好對策了嗎？

SCFI連四周下跌、WCI連六周下跌　估計本月下旬才會回穩　

疫後熱門景點大洗牌！台中1景點逾千萬人朝聖　10大排行出爐

國中妹墮胎噁男瞎掰「鬼嬰要和妳做愛」硬上　法官輕判理由曝

婦女節翻轉女力國際論壇　台南市社會局邀越南公衛學者交流婦女政策

她吃1食物…男友驚「下面變非常臭」！全場點頭：真的會想吐

林秉樞最新下場曝！暴打高嘉瑜犯13罪行　法院裁定要關2年9月

「現代月老」天命孤星20次相親都失敗　華麗轉身7年促成346對夫妻

消失歌壇18年！　丁文琪親吐「背後內幕」認：身體冒1疾病

鄰居夫妻「為了科技業兒子」賣房改租屋！他心酸：很不捨

布朗飆41分成空響！　約基奇32分大三元率金塊本季雙殺塞爾提克

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

政治熱門新聞

美女議員秀「危險照」　羅智強嚇喊8字

爆料唐鳳一定下台！郭正亮：藍綠難得共識

快訊／行政院通過修法　10種「罰鍰1200以下輕違規」不開放民眾檢舉

慶婦女節！韓國瑜送女立委「一盆玫瑰花」　媒體、官員也都有

綠委痛批食藥署長瀆職、死豬不怕滾水燙　「賴清德絕不會容忍」

被綠質疑「小藍教」？黃國昌嗆胡扯

蘇丹紅與咖啡、茶同級「尚不確定致癌性」　食安辦：不用過度恐慌

馬政府喊到蔡政府！台股站上2萬點　陳建仁：國家經濟最好的櫥窗

預測新內閣　吳子嘉：唐鳳下台定了

快訊／南投狼校長性侵10童還找民代施壓　監院全票彈劾：惡性重大

內湖南港瓦斯斷供　議員：管線施工影響

港湖深夜停供瓦斯　蔣萬安：陸續恢復

綠委爆進口蘇丹紅業者「9家公司同地址」　有一家還在賣香辣麻粉

交通違規「微罪不記點」惹民怨　柯文哲酸：懶惰

更多熱門

相關新聞

收韓國瑜婦女節花束　范雲喊話：韓院長能請傅崐萁回應性騷案？

收韓國瑜婦女節花束　范雲喊話：韓院長能請傅崐萁回應性騷案？

民進黨立委范雲、林宜瑾、林月琴與婦女團體代表今（8日）三八婦女節，召開記者會，直指立院對立委性騷無法可管，是性騷防治的最大漏洞，並提案「禁止性騷與性別歧視納《立法委員行為法》，並將違反立委送紀律委員會調查懲處」，呼籲國會第一大黨國民黨能共同杜絕立委性騷，傅崐萁也應正面回應杜絕性騷擾的訴求。

紙鈔上的慈禧半身像曝光 還有戎裝女子或為「活體生香」香妃

紙鈔上的慈禧半身像曝光 還有戎裝女子或為「活體生香」香妃

女神優惠懶人包！穿粉衣吃Buffet抽第2人38元

女神優惠懶人包！穿粉衣吃Buffet抽第2人38元

朱立倫改革鬧風波！黃復興正副主委請辭　國民黨：永遠並肩前行

朱立倫改革鬧風波！黃復興正副主委請辭　國民黨：永遠並肩前行

陸公司連3年婦女節「女職員放6天」

陸公司連3年婦女節「女職員放6天」

關鍵字：

婦女節范雲傅崐萁陳雪生朱立倫

讀者迴響

熱門新聞

大S靈堂穿搭被熱議！張齡予：我更傾向那是意外

經紀人揭大S穿搭：不在意料之內

冰箱食物被偷吃！她加瀉藥抓人　學姐拉不停嗆告

快訊／日漫《七龍珠》作者鳥山明病逝　

大尺度激吻、床戲「被質疑起生理反應」！

前球星陳凱倫逼隊友妻口交　判刑1年6月定讞

張蘭模仿靈堂穿搭！網批「墳頭賣貨」　大S工作室發聲

雲林死亡車禍　自撞電線桿17歲男不治

高雄「罷韓」餐廳4/10停業　PO文：會再回來的

「女兒太漂亮」DNA鑑定心碎　她被趕出家門

結婚6年才知妻是親妹妹！人夫崩潰：小孩都2個了

鈊象變身「猛瑪象」　大方發股票「買一送一」+35元現金股息

明最冷！　下波「全台雨更大」

站25米高沒防護！炎亞綸新劇「2人墜谷亡」

8℃凍感「強烈冷氣團」最強時刻曝光　下週轉雨

更多

最夯影音

更多
超魯喬瑟夫Chillseph點現代人通病變成3C成癮者？嚼醒人生就靠2粒秘密武器

超魯喬瑟夫Chillseph點現代人通病變成3C成癮者？嚼醒人生就靠2粒秘密武器
台灣女子拔河隊為國爭光　冠軍賽激戰大陸獲勝利！

台灣女子拔河隊為國爭光　冠軍賽激戰大陸獲勝利！

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

萌弟竟敢直呼顏清標名諱！　對本人喊加油...爸：狠角色

萌弟竟敢直呼顏清標名諱！　對本人喊加油...爸：狠角色

汪店長被減薪「7肉乾剩2片」　委屈皺眉...咬幾口就吐掉XD

汪店長被減薪「7肉乾剩2片」　委屈皺眉...咬幾口就吐掉XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面