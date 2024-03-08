婦女節范雲點名傅崐萁、陳雪生　朱立倫喊遺憾：綠只會潑髒水

▲朱立倫與黨籍女性立委一同餐加「38婦女節，煮一碗好湯！ 溫暖性別、女性自主」活動 。（圖／國民黨文傳會提供）



記者崔至雲／台北報導

適逢國際婦女節，民進黨立委范雲點名兩位國民黨立委傅崐萁、陳雪生，稱兩人有性平爭議，卻被國民黨提名參選，非常諷刺。對此，國民黨主席朱立倫今（8日）受訪時表示，國民黨重視女性權益問題，很遺憾民進黨只關心政治鬥爭、潑髒水，雙標攻擊國民黨，希望民進黨跟國民黨同心協力，通過女性權益法案。

朱立倫今日與黨籍立委李彥秀、許宇甄、張嘉郡、王育敏、陳菁徽、邱若華等，參加「38婦女節，煮一碗好湯！ 溫暖性別、女性自主」活動，一起烹飪有助於女性身體維持健康的山藥排骨湯與紅豆湯，祝福所有的女性朋友「38婦女節快樂！」也希望透過多項職場平權、托育政策、延長產假及托育留職停薪津貼時程等修法主張，打造台灣成為「自主女性，勇敢自信」的環境。

朱立倫表示，今天國民黨團全體一致關心、重視，提出很多有關女性權益法案，希望能在三八婦女節這一天，讓性別平權、女性權益、育兒環境，以及很多女性關心的議題能一一解決。對於范雲的言論，他說，很遺憾民進黨似乎只關心政治鬥爭、潑髒水，雙標攻擊國民黨，希望民進黨跟國民黨同心協力，通過女性權益法案。

另外，有關黃復興黨部改組案，朱立倫強調，國民黨的改革一天都不能停止，改革的決心非常的堅定，目前重要幹部都會留下來， 一起落實改革，讓黃復興戰力能擴大，並擴及各地方黨部，為民眾服務的決心絕不會改變。

此外，有關智庫改革，朱立倫說，智庫當然一定要改革，議題怎麼結合國會、地方，輕量化後的智庫戰力提升，並擴大社會支持力等，下周會有完整討論。

