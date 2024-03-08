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大陸 大陸焦點 特派現場

紙鈔上的慈禧半身像曝光　還有戎裝女子或為「活體生香」香妃

▲中南銀行發行的「五女圖」紙鈔。（圖／翻攝上海市銀行博物館公眾號）

▲中南銀行1927年發行的「五女圖」紙鈔。（圖／翻攝上海市銀行博物館公眾號）

記者魏有德／綜合報導

為慶祝「三八婦女節」，上海市銀行博物館釋出近百年的「民國紙鈔」，在中南銀行1927年第四版紙鈔上印有五名女子的半身像，分別代表「漢、滿、蒙、回、藏」五族，象徵共和之意，與傳統紙鈔上以古先賢、皇室成員等具有代表性的人物不同，具有象徵意義和女權尊重的意象。

▲中南銀行發行的「五女圖」紙鈔。（圖／翻攝上海市銀行博物館公眾號）

▲紙鈔上的滿族女子形象與慈禧太后畫像極為相似。（圖／翻攝上海市銀行博物館公眾號）

「上海市銀行博物館」微信公眾號文章稱，第四版鈔票1927年發行，由英國華德路公司承印，圖案為滿、漢、蒙、回、藏五族婦女半身像。面額1元的為竪型，正面中文、背面英文，正面上部有3個半身像，中間為袁世凱銀元反面圖案，反面上部有2個半身像，中部為袁世凱頭像銀元正面圖案；面額10元的為橫型，正面2個半身像分布左右，中部為「拾圓」面值字樣，背面有3個半身像及英文面值「ten」字樣。

▲中南銀行發行的「五女圖」紙鈔。（圖／翻攝上海市銀行博物館公眾號）

▲紙鈔上的藏族女子與當時貴族女子造型一致。（圖／翻攝上海市銀行博物館公眾號）

值得注意的是，紙鈔上的五族婦女圖像究竟是以何人形象為模型，至今仍讓外界熱議。其中，戴滿族旗頭的女子，最廣為流傳的是以慈禧太后為模板，與1904年美國女畫家卡爾（Katharine Carl）繪製的慈禧油畫像完全相符。慈禧太后的典型皇室服飾風格被視為滿族人形象的代表，因此在中南銀行設計鈔票圖案時選用。

▲中南銀行發行的「五女圖」紙鈔。（圖／翻攝上海市銀行博物館公眾號）

▲「五女圖」紙鈔上的戎裝女子形象。（圖／翻攝上海市銀行博物館公眾號）

至於「五女圖」中還有一名身著戎裝的女子，被認為是來自新疆的乾隆寵妃容妃，也就是以「活體生香」聞名的「香妃」。容妃為回部貴族首領阿里和卓之女，經常以戎裝隨乾隆出巡，地位僅次於皇后和貴妃。

透過現存的宮廷畫作比對，紙鈔上的圖案和畫作上的形象極為相像，或為在封建社會中的女性特殊造型受到中南銀行在設計「五女圖」紙鈔時的青睞，因此被選為「回族」女子的象徵。

至於蒙古族和藏族女子的形象，便更加無從考證，只能從當時的舊照片進行比對，可以發現皆為貴族或有身份地位女子的裝扮。漢族女子形象頭上有回心髻，是在南朝時期出現的髮型，在明清兩代也受到貴族階級中的喜愛。

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