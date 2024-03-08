收韓國瑜婦女節花束　范雲喊話：韓院長能請傅崐萁回應性騷案？

▲范雲收到韓國瑜婦女節花束。（圖／范雲國會辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委范雲、林宜瑾、林月琴與婦女團體代表今（8日）三八婦女節，召開記者會，直指立院對立委性騷無法可管，是性騷防治的最大漏洞，並提案「禁止性騷與性別歧視納《立法委員行為法》，並將違反立委送紀律委員會調查懲處」，呼籲國會第一大黨國民黨能共同杜絕立委性騷，傅崐萁也應正面回應杜絕性騷擾的訴求。

今是婦女節，范雲也收到立法院長韓國瑜致贈玫瑰花，范雲則喊話，與其送她玫瑰花，「不如支持今天早上我召開的記者會，修改立委行為法，杜絕立委性騷犯。請問韓國瑜院長，您支持這樣的修法嗎？那您可以請國民黨團的總召傅崐萁出來回應嗎？」

范雲表示，#MeToo運動所促成的性平三法修正，將於今天三八婦女節正式上路，是性別平等的一大進展；「立法院」卻是MeToo改革最諷刺的漏洞。國會有首位被法院認證的性騷立委陳雪生，也有曾被知名女性媒體人指控抱頭強吻的立委傅崐萁，「他們不僅能被國民黨提名參選、絲毫未獲黨團懲處，更分別成為國民黨團總召與委員會召委，非常諷刺。」

范雲說明，依《性別平等工作法》規定，職場性騷擾若屬實，雇主必須給予行為人適當之懲戒或處理；另依《性騷擾防治法》，受害者可向行為人所屬機關提出申訴，行為人所屬機關應調查並提供主管機關處理建議；然而，因為立法院與立法委員之間並非雇傭或從屬關係，若立法委員有性騷擾或性別歧視言行，立法院無法對立委有任何處理。

范雲、林月琴、林宜瑾等人提案修正《立法委員行為法》，於第七條增訂：「立法委員不得有性騷擾或性別歧視之言詞或行為。」若有違反者，得送交立法院紀律委員會，並由紀律委員會邀請有性別意識、具性騷擾事件調查專業的外部專家進行調查，作成調查報告及處理建議。懲處方式包含口頭或書面道歉、停止出席院會、停權一定時間等處份。

林宜瑾表示，性平三法正式全面上路，藉此機會，她希望能向所有曾經、甚至是正在因為性別不友善環境，而遭受磨難的每一位國人說，「你不孤單，我們挺你！」林月琴則指出，臺灣2011年已將CEDAW消除對婦女一切形式歧視公約內國法化，CEDAW被稱為婦女人權法典，保障女性各項權利，包含參與政治及公共事務的權利。職場性騷擾是侵犯人權的行為，常嚴重影響被害者的健康安全及工作生活，阻礙女性對社會的充分參與及貢獻。

范雲表示，近來國民黨大動作宣示要推動「國會改革」，包含制定藐視國會罪、最重更要判三年，除了被質疑是超越憲政體制、無限擴張立委權利外，范雲更強調：「寬容性騷立委，才是藐視國會。」傅崐萁做為國會第一大黨國民黨的黨團總召，應正面回應，切勿因為自己曾涉入疑似性騷的指控，就阻擋國會性騷防治的重要改革。