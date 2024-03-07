重慶一公司婦女節女職員放6天　高層回應：已經連續三年

▲重慶一公司讓女職員婦女節放6天假。（圖／翻攝自頂端新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

重慶一家餐飲管理公司近日發布一則婦女節放假通知，全體女性職員從3月7日到3月12日休假六天，在網路引起熱議。公司本部今（7）日對此回應，該通知屬實，不過也並非大家都連休6天，該福利已持續3年。

據《頂端新聞》報導，近日，一段影片在網路熱傳，影片中一張去年的通知寫道，「全體女職員：2023年3月7日至2023年3月12日為節日假期共六天。全體男職員：2023年3月7日至2023年3月8日為調班假期。」

▲該公司去年發出的婦女節放假通知。（圖／翻攝自頂端新聞）

該公司的男員工昨日表示，今年公司也照辦該福利，「公司一直都很寵女性員工，且已經持續3年了，男員工也不會那麼不高興。」

一名公司本部的女員工回應，並非所有門市都參與了此項活動，目前只有公司本部和部分直營店採取了這項措施，且直營店女員工後續可能會進行調休，「加盟店有自己的老闆，可能不會跟著我們的政策走，這6天假就是有些直營門店也不會一次放完，只是總的天數是六天，畢竟門店也要正常運營嘛。」

一名公司高層表示，目前該公司員工男女比例為6：4，公司也在通知中給男性員工發放了福利，可以在3月7日和3月8日兩天調休回家陪伴家人，「已經三年了，沒有什麼人對這項制度提出反對意見，大家對女性都挺包容的。」