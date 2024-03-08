花蓮太平洋浪花馬3／9開跑！　12國7千選手參賽...交管一次看

▲2024花蓮太平洋浪花半程馬拉松將在遠雄海洋公園活動廣場前起跑。（圖／花蓮體育會提供資料照片，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮路跑界年度體育盛事「2024花蓮太平洋浪花半程馬拉松」進入倒數計時，9日將在遠雄海洋公園活動廣場前起跑，為維護競賽場地人員安全及周邊道路交通秩序，活動當天凌晨5點至上午10點30分，台11線北上車道封閉，遠雄海洋公園至和南寺南下車道採雙向調撥使用，和南寺至跳浪隧道南下車道採單線雙向機動管制輪放。

▲今年近七千名選手參賽，包括來自12國2百多名國際跑者一起來共襄盛舉。



太平洋浪花馬拉松是全台唯一可以讓跑者在無車的台11線上，還獨享壯闊的礁岩浪花與日出，今年第二屆舉辦將近7千名選手參賽，其中包括來自12國兩百多名國際跑者一起來共襄盛舉。路跑女神雷艾美擔任今年浪花馬代言大使，也將參加半馬賽事，不僅體驗最適合運動旅遊的美麗城市花蓮，更將與來自國外、各縣市以及花蓮鄉親來一場有吃、有喝、有玩、有感動的春天跑旅之行。

▲▼太平洋浪花馬拉松是全台唯一可以讓跑者在無車的台11線上獨享壯闊的礁岩浪花與日出。



今年賽事主題以「永續是花蓮的日常」來呼應綠色賽事，包括活動手冊、完賽證書採用電子化方式，獎盃更採用台明將公司的回收玻璃製作，現場還有農業部林業保育署花蓮分署提供兩千株樹苗讓選手帶回家。而在補給站方面，首創分為快速補給站與快樂補給站，不僅避免賽道擁擠，並能讓追求競速的跑者和純享受自然歡樂的跑者分流。

快樂補給站引進花蓮知名名產店美食，包括周家包子、花蓮麻糬、曾師傅、花蓮縣餅等多家自創品牌名產，讓參賽者邊跑邊享用。賽事主辦單位結合旅宿、伴手禮業者共襄盛舉，在馬拉松主舞台前舉辦第二屆浪花嘉年華，多達30多家攤商，帶來最具花蓮代表性的原民風與客家味的各式美食。





花蓮縣體育會表示，賽事起跑地點由遠雄海洋公園前廣場出發，為維護活動期間競賽地安全及周邊道路交通秩序，比賽區域路段採交通管制並視現場交通狀況彈性調整，交管時間訂於3月9日凌晨5點起至上午10點30分止辦理，期間封閉北上車道供選手使用，遠雄海洋公園至和南寺南下車道採雙向調撥使用、和南寺至跳浪隧道南下車道採雙向機動管制輪放。



另外考量到停車不便及避免交通阻塞，花蓮縣體育會建議選手共乘或搭乘活動單位免費提供的接駁巴士，去程首班凌晨4點20分，末班車為5點30分，地點分別在花蓮火車站及石來運轉廣場，選手持號碼布即可搭乘，坐滿即發車。