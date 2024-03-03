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2024古都馬開跑　南警大頭娃娃活力反詐熱情為選手加油

▲2024台南古都國際半程馬拉松鳴槍起跑，市警局派出神秘嘉賓-警察大頭娃娃與選手們共同熱舞暖身，為選手加油打氣，吸引現場民眾目光。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲2024台南古都國際半程馬拉松鳴槍起跑，市警局派出神秘嘉賓-警察大頭娃娃與選手們共同熱舞暖身，為選手加油打氣，吸引現場民眾目光。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024台南古都國際半程馬拉松，3日於台南市永華市政中心前南島路鳴槍起跑，本次賽事報名人數逾2萬3千餘人，再創歷年新高，為讓賽事順利進行，市警局不僅協助賽事路線交通管制疏導，更在起跑前，派出神秘嘉賓-警察大頭娃娃與選手們共同熱舞暖身，為選手加油打氣，吸引現場民眾目光。

▲2024台南古都國際半程馬拉松鳴槍起跑，市警局派出神秘嘉賓-警察大頭娃娃與選手們共同熱舞暖身，為選手加油打氣，吸引現場民眾目光。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲2024台南古都國際半程馬拉松鳴槍起跑，市警局派出神秘嘉賓-警察大頭娃娃與選手們共同熱舞暖身，為選手加油打氣，吸引現場民眾目光。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市警局為提升民眾辨識詐騙的能力，積極觸及各類不同族群，傳遞防詐與識詐要領，此次透過古都馬拉松聚集廣大路跑愛好族群的機會，特別在活動現場設置犯罪預防宣導攤位，向民眾發放宣導資料，透過手牌標語的設計，模擬詐騙集團話術手法與民眾互動，介紹常見的詐騙手法和提供防範方法。

▲2024台南古都國際半程馬拉松鳴槍起跑，市警局派出神秘嘉賓-警察大頭娃娃與選手們共同熱舞暖身，為選手加油打氣，吸引現場民眾目光。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此外，反詐宣導的警察大頭娃娃更是成功吸睛，不僅在熱身操現場為參賽者加油打氣，亦吸引大、小朋友們開心合影留念，還和現場小朋友們進行了有趣的互動遊戲，營造了輕鬆愉悅的氛圍，為反詐騙工作注入了新的活力，南市警局期能向更多的民眾宣導反詐騙訊息，共同提升民眾對於詐騙案件的認識及警覺性，以維護社會的安定和守護民眾財產的安全。

▲2024台南古都國際半程馬拉松鳴槍起跑，市警局派出神秘嘉賓-警察大頭娃娃與選手們共同熱舞暖身，為選手加油打氣，吸引現場民眾目光。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市警局表示，打擊詐欺除了積極查緝詐欺犯罪集團外，同時也需要全民共同的參與和支持，尤其是面對資訊爆炸的時代，應隨時保持警覺，確認訊息的真實性，仔細過濾、細心查證更顯重要。遇有不明來源的訊息，如：網路「邀約投資」或是接獲來電佯稱「分期付款設定錯誤」，甚至是網路上的購物行為，亦應隨時查證，切勿輕易點選不明網路連結或提供身分證號、帳戶等資料，時時謹記「1聽2掛3查證」防詐步驟，並可直接撥打165反詐騙專線或110報案電話即時查證。

▲2024台南古都國際半程馬拉松鳴槍起跑，市警局派出神秘嘉賓-警察大頭娃娃與選手們共同熱舞暖身，為選手加油打氣，吸引現場民眾目光。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲2024台南古都國際半程馬拉松鳴槍起跑，市警局派出神秘嘉賓-警察大頭娃娃與選手們共同熱舞暖身，為選手加油打氣，吸引現場民眾目光。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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