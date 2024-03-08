「梅西奪冠」藏毒！北投警開11槍小蜜蜂跑了　落網辯：以為黑吃黑

記者黃宥寧／台北報導

做壞事注定落敗！北投警分局鎖定毒販，7日凌晨赴台中逮人，不料圍捕過程犯嫌拒捕，連開11槍仍讓遭其駕車逃脫，事後北投、台中警聯手追查，於7日深夜11時拘捕28歲王姓男子，也從其車輛起出印有「梅西手摸冠獎盃」圖案咖啡包，警詢後將依毒品、妨害公務等罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

北投警分局3月6日至18日為安居專案，因掌握毒品情資，故派專案小組派4車共9人，全副武裝赴台中抓毒品咖啡包藥頭，過程中偵查佐先開槍射嫌犯車輛輪試圖攔阻，但沒想到犯嫌開車撞警，員警見眼下狀況危急先開槍，第2輛偵防車也火速停車支援，毒犯惱羞變怒加速擦撞一旁計程車後再倒車，第3輛偵防車也從路口火速停在計程車後方攔阻，連開11槍後狡猾犯嫌仍從偵防車縫隙中駕車落跑。

▲王男逃亡落網。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方事後循線追查，先於五權西路一處資源回收場前尋獲犯嫌車輛，並從其車輛起出6包阿根廷足球巨星梅西2022年世界盃奪冠親吻獎杯圖案咖啡包，隨後報請台中地檢署指揮偵辦，並於同日深夜11時許在南屯區將王嫌拘提到案。

據了解，王男為販毒外送小蜜蜂，他落網時先稱「太害怕」後又改稱「以為是黑吃黑」，全案警詢後依妨害公務、公共危險、毀損罪嫌移送台中地檢署偵辦。

▲北投警從其棄置路邊的車輛上起出6包「梅西摸獎盃」圖案咖啡包 。（圖／記者黃宥寧翻攝）



對此，北投分局呼籲，員警執行勤務均遵守保護自身安全、人犯安全及案件程序安全，對於犯罪者拒捕逃逸行為，必查緝到底並嚴加偵辦絕不寬貸，以維護社會秩序與穩定社區治安，並將持續加強查緝毒品之供應源頭，以維護社會秩序與國人身體健康安全。