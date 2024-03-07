　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

以哈戰爭「拚齋戒月前」暫時停火　調停人開羅談判進入第4天

▲▼拜登在白宮向眾議院發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統拜登以哈暫時休戰，國際調停人開羅牽線雙方會談。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

在美國總統拜登呼籲巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）在齋戒月開始前，與以色列達成休戰協議後，國際調停人將在6日於開羅與哈瑪斯進行第4天的會談。

哈瑪斯去年10月7日襲擊以色列引發以哈激烈戰鬥，特使討論在本月10日或11日（取決於滿月出現）穆斯林齋戒月開始之前，讓雙方暫時休戰。

由於饑荒威脅到被圍困的加薩走廊（Gaza Strip），美國和約旦飛機昨天與埃及和法國的聯合行動中，再次向擁有240萬人口的加薩走廊空投食物援助。

世界衛生組織通報，加薩北部兩家醫院有兒童因飢餓而死亡，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）也表達「對加薩人道主義狀況的深表關切」。

哈瑪斯和美國的特使一直在開羅與卡達和埃及的調停人會面，討論為期6週的休戰計畫、用剩餘的數十名以色列人質換取數百名巴勒斯坦囚犯、以及向加薩提供更多援助。

與埃及情報部門關係密切的埃及媒體「開羅新聞」（Al Qahera News）報導，會談將於今天繼續進行。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）敦促哈瑪斯接受「立即停火」之後，拜登總統警告哈瑪斯迅速同意休戰和釋放人質的協議。

ET快訊
掛號費開始漲了　6縣市多間醫院已漲到「170至500元」
小六童被嗆　當場拿刀割同學
北市府女科員涉幫毒蟲男友販毒　情侶各獲20萬交保

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

斯里蘭卡破產要滿2年　斯國總統求談判「暫停償債到2028年」

以哈戰爭「拚齋戒月前」暫時停火　調停人開羅談判進入第4天

散步發現7千萬年「泰坦巨龍」化石　他把工作辭掉了

川普初選唯一對手　CNN：海利將宣布退出共和黨總統提名初選

北韓官方刪除「和平統一」　金正恩公開出席軍事活動增3倍

奪命直播！網紅表演拖拉機特技「翹孤輪」　瞬間爆頭夾死

川普首度明確表態！　支持以色列攻打加薩「問題總得解決」

泰國、菲律賓人妖互比肉體　引爆大亂鬥！百人決戰互相傷害

醫師罷工第16天！南韓「緊急投入1285億韓元」　彌補醫療人力缺口

女醫生失蹤半年！突PO詭異貼文「不要找我」　竟是凶手親寫訊息

【Fred吃上癮】沒跟你偷工減料，聚了我所有的寶

Luxgen納智捷n7電動車試駕

酒國昆凌開記者會反擊！　強調「要結婚不是包養」

【Fred吃上癮】許氏老滷，滷出我的台灣味

【Fred吃上癮】首次挑戰! 這食材看了就鱷! 那就來個鱷魚塔可吧!

【Fred吃上癮】佛式碳烤 團聚就吃這一味

周杰倫邀張惠妹「為她埋伏一年」　天后現學魔術...大家超捧場XD

【Fred吃上癮】Q彈爽脆，廣島燒大口塞!

【Fred吃上癮】舒服的天氣來點舒服的料理 ，只溶你口的酸辣大薄片

【Fred吃上癮】茶來伸手 炸雞來張口，又酥又麻的椒麻雞柳條

斯里蘭卡破產要滿2年　斯國總統求談判「暫停償債到2028年」

以哈戰爭「拚齋戒月前」暫時停火　調停人開羅談判進入第4天

散步發現7千萬年「泰坦巨龍」化石　他把工作辭掉了

川普初選唯一對手　CNN：海利將宣布退出共和黨總統提名初選

北韓官方刪除「和平統一」　金正恩公開出席軍事活動增3倍

奪命直播！網紅表演拖拉機特技「翹孤輪」　瞬間爆頭夾死

川普首度明確表態！　支持以色列攻打加薩「問題總得解決」

泰國、菲律賓人妖互比肉體　引爆大亂鬥！百人決戰互相傷害

醫師罷工第16天！南韓「緊急投入1285億韓元」　彌補醫療人力缺口

女醫生失蹤半年！突PO詭異貼文「不要找我」　竟是凶手親寫訊息

人妻被抓包擁抱、親吻男講師　神解釋「那是類精神醫療」

空中芭蕾、無限暢飲？台灣凶宅「獨特6代號」曝光　神人全解答

八卦山公墓大火「狂燒7小時」　勇消白天救到晚上累癱

快訊／台南天坑連吞2車！市府「重罰27萬」　黃偉哲急改行程返台

大陸麥當勞新品「10個吃9個拉」！一票人慘腹瀉嘔吐：吃進醫院了

警專女學生開毒趴　驗尿陰性仍慘遭開除！知情人爆內幕

少吃瘦得快？營養師：「仙女餐減重」恐拖垮基礎代謝率

他「自帶便當」要求微波遭拒！嗆超商店員要客訴：幫一下會少塊肉？

私訊「加入FB社團要審核喔」一堆人收到　又是詐騙集團新招

蘇丹紅風暴延燒！餐飲業者「3年前就覺得怪」揭2顏色才正常

女輔導長SWAG首播創紀錄　26秒裸片吐心情：繼續加油

國際熱門新聞

奪命直播！　網紅表演拖拉機特技慘遭爆頭

臉書、IG大當機　三大駭客集團「出面自首」

遛狗發現恐龍化石　他把工作辭掉了

CNN：海利將宣布退出共和黨總統提名初選

泰國菲律賓人妖　互比肉體大亂鬥

斯里蘭卡破產　總統尋求暫償債到2028

口腔清新劑竟是乾冰　咖啡廳5客吐血送醫

以哈拚齋戒月前停火　談判進入第4天

LINE外洩51萬個資！含百筆台灣用戶　日政府出手

「超級星期二」結果出爐！川普拜登大獲全勝

北韓刪「和平統一」　金正恩出席軍事活動增3倍

失蹤女醫詭異PO文「不要找我」　竟是凶手發出

西班牙人妻遊印度　控遭7男輪流性侵

川普首度明確表態　支持以色列攻打加薩

更多熱門

相關新聞

川普首度明確表態　支持以色列攻打加薩

川普首度明確表態　支持以色列攻打加薩

在美國共和黨總統初選聲勢領先的前總統川普今天就以色列對加薩開戰表達支持。國際間要求美國約束盟友以色列的壓力日增之際，這是他截至目前對這場戰鬥最直言不諱立場表述。

加薩衛生部：開戰迄今至少3萬死

加薩衛生部：開戰迄今至少3萬死

拜登：停火協議「掌握在哈瑪斯手中」

拜登：停火協議「掌握在哈瑪斯手中」

哈瑪斯稱「不知人質下落」　必須停火調查

哈瑪斯稱「不知人質下落」　必須停火調查

以色列極端正統派免從軍　世俗派怒轟「寄生蟲」

以色列極端正統派免從軍　世俗派怒轟「寄生蟲」

關鍵字：

以色列哈瑪斯加薩走廊巴勒斯坦

讀者迴響

熱門新聞

高雄6.5萬kg毒辣椒粉竄7縣市　增11廠商

影后楊紫瓊難過發文：心碎了！

爸爸騙7歲兒騎脖子　卻從6樓拋下

奪命直播！　網紅表演拖拉機特技慘遭爆頭

5G吃到飽來了！　中華電信方案月付599元

女生口愛ing「5件事」千萬別做！許藍方：會想吐

6都多家醫院掛號費　調升至170至500

AV女優河北彩花改名了！本人親揭全新藝名

即／台南天坑吞貨車！吊車搶救也翻覆

臉書、IG大當機　三大駭客集團「出面自首」

「一輩子不缺錢」星座Top 3

即／美股三大指數上漲　台積電ADR突破141美元

粉絲爆氣質疑「IU演唱會蓋票」　KKTIX：開放張數高達95%

篠崎泫爆「1年前交往Toyz劈腿才分手」4女星開戰

遛狗發現恐龍化石　他把工作辭掉了

更多

最夯影音

更多
【Fred吃上癮】沒跟你偷工減料，聚了我所有的寶

【Fred吃上癮】沒跟你偷工減料，聚了我所有的寶
Luxgen納智捷n7電動車試駕

Luxgen納智捷n7電動車試駕

酒國昆凌開記者會反擊！　強調「要結婚不是包養」

酒國昆凌開記者會反擊！　強調「要結婚不是包養」

【Fred吃上癮】許氏老滷，滷出我的台灣味

【Fred吃上癮】許氏老滷，滷出我的台灣味

【Fred吃上癮】首次挑戰! 這食材看了就鱷! 那就來個鱷魚塔可吧!

【Fred吃上癮】首次挑戰! 這食材看了就鱷! 那就來個鱷魚塔可吧!

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面