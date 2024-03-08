　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

交通微罪不記點惹議　陳建仁：確保行人安全、職業駕駛人生計

▲▼行政院長陳建仁赴立法院備詢。（圖／記者李毓康攝）

▲行政院長陳建仁赴立法院備詢。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院7日通過交通部擬具的《道路交通管理處罰條例》修正草案，有10種罰鍰1200元以下的輕微違規樣態，不開放檢舉，同時科技執法、民眾檢舉案等也不予記點，引發社會各界不同討論，路權團體更是火大痛批。對此，行政院長陳建仁8日說，修法主要的目的就是來確保行人的交通安全，也讓駕駛人、特別是職業駕駛人，生計不受影響。

針對交通違規記點裁罰方式改變，陳建仁說，要保障所有的道路使用人，包括駕駛人跟行人都能夠安全，還有能夠平安地使用我們的道路。昨天通過的這個法案實際上有兩個重要的部分，第一個就是道路設施的條例，希望改善這個道路行人安全的這一個設施，施行後有很好的行人可以使用的道路的狀況。

「我們要強調，在這些道路設施還沒有完善、改善之前，實際上我們所有民眾的檢舉以及記點的辦法都需要來考慮。」陳建仁說，因為記點的辦法在去年通過以後，實際上對於職業駕駛人，還有甚至是一般民眾的生活還有生計都造成影響，所以會把這一些比較應該要改進的地方來加以精進。

陳建仁說，所以昨天通過的兩案法律，最主要的目的，就是來確保行人的交通安全，也讓駕駛人、特別是職業駕駛人，生計不受影響。

「但是我在這裡還要再一次強調，我們雖然沒有記點，可是還是會有行政的處罰，所以大家一定要遵守交通規則，不要輕易違法而受到了處罰。」陳建仁說，當大家彼此尊重，行人跟駕駛人彼此尊重的時候，交通安全就會做得更好。

陳建仁表示，希望在立法院這邊，相關的條例都能夠盡快通過，讓政府能夠確保行人的交通安全，而且也讓駕駛人的生活跟生計不會受到影響。

ET快訊
全台最速脫吊　30萬市民超怕！影片絕了：沒人敢違停
快訊／小客車高速撞擊爆炸！　17歲少年慘死
「這些官腳麻不會動了！」　綠委痛批瀆職
有進步！10歲姊腳刺激反應更大、手也會抖動
未來10天「2波變天」　清明連假天氣出爐
女立委都有！　韓國瑜送每人一盆玫瑰花
台積電「超買」水準3年來最高　彭博：現在獲利了結還太早
高中生下跪「被打20多下巴掌」　校方回應了
班機起飛「輪胎高空墜落」！　多車被砸爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

港湖無預警斷供瓦斯！　高嘉瑜開轟：蔣市府慢半拍讓市民受苦

綠委痛批食藥署長瀆職、死豬不怕滾水燙　「賴清德絕不會容忍」

港湖區瓦斯無預警「斷供」　李明賢喊話北市府：危機處理不容輕忽

交通微罪不記點惹議　陳建仁：確保行人安全、職業駕駛人生計

慶婦女節！韓國瑜送女立委「一盆玫瑰花」　媒體、官員也都有

蘇丹紅風暴「確實是系統性事件」　陳建仁：一個月會清查完畢

高虹安案偵訊音檔消失16分鐘　柯文哲要司法機關解釋

邱國正強調第一擊要件「無人機越界就打掉」　界定清楚「我來扛責」

卡柯？翁曉玲拋總統投票改制　柯文哲微笑：誰贏誰輸很難講

交通違規「微罪不記點」惹民怨　柯文哲酸：懶惰的政府用懶惰的方法

超魯喬瑟夫Chillseph點現代人通病變成3C成癮者？嚼醒人生就靠2粒秘密武器

台灣女子拔河隊為國爭光　冠軍賽激戰大陸獲勝利！

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

萌弟竟敢直呼顏清標名諱！　對本人喊加油...爸：狠角色

汪店長被減薪「7肉乾剩2片」　委屈皺眉...咬幾口就吐掉XD

李洪基抓包希澈家藏「女生豹紋褲」　張根碩再虧他「愛偷約妹出去」XD

93歲富豪遺孀豪捐316億！　美醫學院宣布「不再收學費」

張蘭直播「模仿大S靈堂穿搭」　認了蹭熱度…網轟：沒下限！

彰化姐妹車禍姐對刺激有反應　搶救第15天！妹肺功能恢復中

南韓貓熊「福寶」4月回大陸！相關周邊狂賣　經濟效益驚人

港湖無預警斷供瓦斯！　高嘉瑜開轟：蔣市府慢半拍讓市民受苦

綠委痛批食藥署長瀆職、死豬不怕滾水燙　「賴清德絕不會容忍」

港湖區瓦斯無預警「斷供」　李明賢喊話北市府：危機處理不容輕忽

交通微罪不記點惹議　陳建仁：確保行人安全、職業駕駛人生計

慶婦女節！韓國瑜送女立委「一盆玫瑰花」　媒體、官員也都有

蘇丹紅風暴「確實是系統性事件」　陳建仁：一個月會清查完畢

高虹安案偵訊音檔消失16分鐘　柯文哲要司法機關解釋

邱國正強調第一擊要件「無人機越界就打掉」　界定清楚「我來扛責」

卡柯？翁曉玲拋總統投票改制　柯文哲微笑：誰贏誰輸很難講

交通違規「微罪不記點」惹民怨　柯文哲酸：懶惰的政府用懶惰的方法

國內汽油價格下周不調整　柴油擬調降0.1元

認了「出門幾乎都搭Uber」被嗆！篠崎泫鬆口心酸真相：我是省錢魔人

港湖無預警斷供瓦斯！　高嘉瑜開轟：蔣市府慢半拍讓市民受苦

防止蘇丹紅侵入校園！　花蓮營養午餐停用辣椒粉、咖哩粉

2004年出生看過來！金色三麥用餐送20杯啤酒　20人同行容量再升級

到花蓮最美賞螢地！森林中看青色星河　夜宿療癒系旅宿還能泡湯

冷空氣遞補夜襲！直逼寒流探10度　下周雨襲全台

藥頭冒死躲8樓窗外平台！警消拉回屋內解危　3小時4毒蟲落網

因建案損鄰辭職　境外投資吸金5.4億...基泰前董座等16人起訴

全台最速拖吊「比F1還強」　30萬市民超怕！影片絕了：沒人敢違停

結婚迎娶遊戲竟是打麻將　對上前世情人→新郎獲勝

政治熱門新聞

爆料唐鳳一定下台！郭正亮：藍綠難得共識

美女議員秀「危險照」　羅智強嚇喊8字

被綠質疑「小藍教」？黃國昌嗆胡扯

快訊／行政院通過修法　10種「罰鍰1200以下輕違規」不開放民眾檢舉

預測新內閣　吳子嘉：唐鳳下台定了

內湖南港瓦斯斷供　議員：管線施工影響

港湖深夜停供瓦斯　蔣萬安：陸續恢復

快訊／南投狼校長性侵10童還找民代施壓　監院全票彈劾：惡性重大

慶祝國際婦女節　韓國瑜送女立委每人一盆玫瑰花

朱立倫改革鬧風波！黃復興正副主委請辭　國民黨：永遠並肩前行

綠委爆進口蘇丹紅業者「9家公司同地址」　有一家還在賣香辣麻粉

交通違規「微罪不記點」惹民怨　柯文哲酸：懶惰

交通小違規不記點!幕後推手王義川

邱國正稱兩岸瀕臨動武每天睡不好　軍方解釋：料敵從寬、禦敵從嚴

更多熱門

相關新聞

交通違規「微罪不記點」惹民怨　柯文哲酸：懶惰

交通違規「微罪不記點」惹民怨　柯文哲酸：懶惰

行政院7日通過交通部擬具的《道路交通管理處罰條例》修正草案，有10種罰鍰1200元以下的輕微違規樣態，不開放檢舉，同時逕行舉發部分例如科技執法、民眾檢舉案件等，也不予記點，引發社會各界不同討論。對此，民眾黨主席柯文哲8日說，本來法律訂出來就應該要遵守。今天很大的問題是，常常訂出很難遵守的法律，「不要一個懶惰的政府用懶惰的方法，來解決他懶惰的問題」。

台南五妃街道路塌陷應是連續壁施工過程不慎造成

台南五妃街道路塌陷應是連續壁施工過程不慎造成

交通部修法　微罪不記點最快下月上路

交通部修法　微罪不記點最快下月上路

行政院要查了！掛號費取消上限傳大漲　陳建仁指示調查有無聯合哄抬

行政院要查了！掛號費取消上限傳大漲　陳建仁指示調查有無聯合哄抬

修法限縮民眾檢舉項目　陳建仁：平衡道路交通安全與工作權益

修法限縮民眾檢舉項目　陳建仁：平衡道路交通安全與工作權益

關鍵字：

行政院陳建仁交通道路行人

讀者迴響

熱門新聞

大S靈堂穿搭被熱議！張齡予：我更傾向那是意外

經紀人揭大S穿搭：不在意料之內

大尺度激吻、床戲「被質疑起生理反應」！

張蘭模仿靈堂穿搭！網批「墳頭賣貨」　大S工作室發聲

鈊象變身「猛瑪象」　大方發股票「買一送一」+35元現金股息

高雄「罷韓」餐廳4/10停業　PO文：會再回來的

8℃凍感「強烈冷氣團」最強時刻曝光　下週轉雨

結婚6年才知妻是親妹妹！人夫崩潰：小孩都2個了

站25米高沒防護！炎亞綸新劇「2人墜谷亡」

明最冷！　下波「全台雨更大」

羽絨外套洗完變一坨一坨！內行揭3大忌

他見超商貨架旁一幕傻住　網笑：這是搬家

西施買檳榔送熱舞！車前猛搖爆紅

網紅最慘一夜情　男方「2秒繳械、1發結束」

礁溪老爺酒店4/7起「封館整修2個月

更多

最夯影音

更多
超魯喬瑟夫Chillseph點現代人通病變成3C成癮者？嚼醒人生就靠2粒秘密武器

超魯喬瑟夫Chillseph點現代人通病變成3C成癮者？嚼醒人生就靠2粒秘密武器
台灣女子拔河隊為國爭光　冠軍賽激戰大陸獲勝利！

台灣女子拔河隊為國爭光　冠軍賽激戰大陸獲勝利！

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

萌弟竟敢直呼顏清標名諱！　對本人喊加油...爸：狠角色

萌弟竟敢直呼顏清標名諱！　對本人喊加油...爸：狠角色

汪店長被減薪「7肉乾剩2片」　委屈皺眉...咬幾口就吐掉XD

汪店長被減薪「7肉乾剩2片」　委屈皺眉...咬幾口就吐掉XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面