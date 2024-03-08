交通微罪不記點惹議　陳建仁：確保行人安全、職業駕駛人生計

▲行政院長陳建仁赴立法院備詢。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院7日通過交通部擬具的《道路交通管理處罰條例》修正草案，有10種罰鍰1200元以下的輕微違規樣態，不開放檢舉，同時科技執法、民眾檢舉案等也不予記點，引發社會各界不同討論，路權團體更是火大痛批。對此，行政院長陳建仁8日說，修法主要的目的就是來確保行人的交通安全，也讓駕駛人、特別是職業駕駛人，生計不受影響。

針對交通違規記點裁罰方式改變，陳建仁說，要保障所有的道路使用人，包括駕駛人跟行人都能夠安全，還有能夠平安地使用我們的道路。昨天通過的這個法案實際上有兩個重要的部分，第一個就是道路設施的條例，希望改善這個道路行人安全的這一個設施，施行後有很好的行人可以使用的道路的狀況。

「我們要強調，在這些道路設施還沒有完善、改善之前，實際上我們所有民眾的檢舉以及記點的辦法都需要來考慮。」陳建仁說，因為記點的辦法在去年通過以後，實際上對於職業駕駛人，還有甚至是一般民眾的生活還有生計都造成影響，所以會把這一些比較應該要改進的地方來加以精進。

陳建仁說，所以昨天通過的兩案法律，最主要的目的，就是來確保行人的交通安全，也讓駕駛人、特別是職業駕駛人，生計不受影響。

「但是我在這裡還要再一次強調，我們雖然沒有記點，可是還是會有行政的處罰，所以大家一定要遵守交通規則，不要輕易違法而受到了處罰。」陳建仁說，當大家彼此尊重，行人跟駕駛人彼此尊重的時候，交通安全就會做得更好。

陳建仁表示，希望在立法院這邊，相關的條例都能夠盡快通過，讓政府能夠確保行人的交通安全，而且也讓駕駛人的生活跟生計不會受到影響。