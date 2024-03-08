無法排除亦不能證實受污染！　食安辦：實驗室檢體保存與操作有缺失

▲行政院食安辦公室主任許輔主持「西布特羅事件之調查結果」記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院食品安全辦公室8日召開記者會，定調西布特羅風波為單一檢體事件，並建議台糖重新申請上架相關商品。食安辦也指出，在檢驗階段，台中實驗室的標準品保存防潮櫃鎖匙插在櫃上未實質上鎖；該檢體在開封採檢袋前已經過三次反覆冷凍解凍，顯示檢體的保存與操作有缺失。食安辦說，該檢體確實含西布特羅，但實驗室管理未臻完善，因此無法完全排除、也未能證實本事件檢驗階段受污染的風險。

食安辦說，農業部專家會議之結論認為： 一，依現有檢驗數據資料，無相關事證顯示台糖公司養豬場豬隻使用西布特羅之情事。二，台糖肉品來源豬隻於屠宰過程中，未發現混合其他來源豬隻之情形。

在販售階段，經內政部警政署保七總隊調閱該單一檢體販售地點於臺中市政府取樣日及前數日之錄像資料未發現異常，檢查貨品之凍存儲放亦無異常。

食安辦指出，根據衛福部專家會議之討論，在檢驗階段，經查該實驗室的標準品保存防潮櫃鎖匙插在櫃上未實質上鎖；該單一檢體在開封採檢袋前，已經過三次反覆冷凍解凍，顯示檢體的保存與操作有缺失。另一方面，該單一檢體於打開採檢袋前，在台糖包裝及採檢袋間已產生血水，顯示檢體袋內的台糖原包裝於檢體袋開封時已有破損，非屬完整受檢狀態。

食安辦說，檢視前處理操作過程錄像未發現異常，且標準品保存及取用、檢體樣本拆封均質、淨化檢驗均在不同房間，亦未發現異常。此外，該實驗室對該單一檢體進行三次取樣分析，並經過22次重複檢驗，定量值高低超過10倍，超越正常誤差範圍，顯示檢驗的可重複性有疑慮，也顯示西布特羅在檢體中的濃度分布不均勻；因多次定量值高低差距極大，故實驗室出具最終報告值的判斷方式，亦未盡合理。衛福部專家會議對相關事項均有發言討論，但未做出結論。

在其他來源方面，本案台糖豬肉100%來自其所屬畜牧場，未混合進口豬肉。另外，農業部本年度針對全國屠宰場例行上市前監測抽驗902件，衛福部與各地方政府執行上市後產品抽驗，自102年至今2萬餘件，皆未檢出乙型受體素，顯示國內養豬產業並無使用乙型受體素。

綜合各階段的調查結果以及農業部、衛福部專家會議之討論，食安辦認為，可排除輸入西布特羅流入食品鏈，以及排除檢體在豬隻畜養階段、屠宰分切階段、販售階段受污染之風險。但在檢驗階段，該單一檢體雖經複驗確含西布特羅，然而實驗室管理未臻完善，且該單一檢體在檢體袋開封前並未保持完整狀態，無法完全排除本事件檢驗階段受污染之風險，也未能證實本事件檢驗階段受污染。