多國國會聯誼會成立　韓國瑜讚爆炸式投入：要把台灣真善美傳到世界

▲多位立委串聯成立多國國會聯誼會。（圖／莊瑞雄國會辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委莊瑞雄與多位綠委今（8日）成立多國國會聯誼會，各國大使、代表都來共襄盛舉，其中，一度傳出和我國邦交恐生變的吐瓦魯，大使潘恩紐致詞時也嚴正澄清，絕不會放棄和台灣的邦誼，吐瓦魯百分百作為台灣最堅定的盟友。立法院長韓國瑜致詞時也表示，此次外交幾乎是爆炸式投入，各國的好朋友一定要把台灣的真善美傳遞到世界。

莊瑞雄發起「台灣與歐洲聯盟地區國會議員聯誼會」、「台灣與拉丁美洲國會議員聯誼會」；蔡易餘發起「台灣－蒙古國會聯誼會」；王美惠發起「台灣與南歐各國國會議員友好協會」、「台灣與南島語系國家國會議員友好協會」；吳沛憶發起「台灣與歐洲議會友好協會」今天舉辦成立大會。

馬紹爾群島共和國駐台大使卡蒂爾、歐洲經貿辦事處處長高哲夫、比利時台北辦事處處長馬徹、吐瓦魯國駐台大使潘恩紐、駐台北烏蘭巴托貿易經濟代表處特木爾代表、駐台北烏蘭巴托貿易經濟代表處德希副代表都出席致賀，韓國瑜也特地到場致意。

韓國瑜表示，這一次外交幾乎是爆炸式投入，大家都了解國會外交，我國外交處境非常困難，謝謝各位委員的投入，也要謝謝各國的代表共同的來參與，今天5個協會在這裡成立，希望113個立法委員都能夠投入，各國的好朋友一定要把台灣的真善美傳遞到世界，所有委員都有傑出的表現，「我們每一個立法委員如果伸出去，都代表台灣的2300萬人。」

韓國瑜指出，每一個立法委員對外賓的微笑，就代表我們2300萬人，也要再一次感謝所有支持的代表，「這次來加入跟我們一起來合作，奠定更深厚的元素，祝福這些所有的協會能夠有傑出的表現。謝謝大家，也祝福大家龍年行大運。」

莊瑞雄表示，民進黨執政八年，分散風險佈局全球，相較2016台灣的出口成長已經超過七成，其中對歐洲出口超過五成。以歐盟為例，台灣2022年跟歐盟雙邊貿易總額達到753億，歐盟也是我第四大貿易夥伴，今天股市上兩萬點，也顯示台灣的民主自由體制相對讓外資更有信心來台投資發展，拉丁美洲部分更是許多重點經貿往來的地區。

蔡易餘表示，期望透過國會外交力量跟全世界關係更加緊密，他從第一屆還是菜鳥立委時就開始擔任蒙古國會聯誼會會長，這次是第三屆。過去跟蒙古議員有很深的交流，在蒙古交流時的很多國會議員現在都當了閣員。

王美惠表示，這幾年在政府努力下，台灣與理念相近的民主盟友關係愈來愈好，歐洲各國挺台聲音也愈多，去年底，台灣也在義大利設立第二個代表處，葡萄牙、西班牙等國去年也都有國會議員訪團來台灣拜訪，相信風光明媚的南歐國家與台灣未來在觀光、文化等都可有更多交流。

吳沛憶說，台灣與歐盟理念價值相近，從過去對烏克蘭的支持就可一見；而歐洲議會近三年連續籌組官方代表團訪台，歐洲議會更在近日通過的歐盟外交及安全政策年度評估報告直接強調台灣與中國互不隸屬、譴責中國試圖以武力片面改變台海和平及穩定現狀，對台灣是極大支持與鼓舞，期望能持續堅定雙方的友誼，也讓台灣為國際貢獻更多能量。

陳冠廷表示，今天的各國友好協會成立大會，範圍大概含括了12億人口左右，特別是歐盟，與台灣在利益跟價值都一致的，歐盟代表也和我方很常有交流；昨天他跟馬紹爾大使見面，提及雙方具有南島語系共同文化與特殊語言關係，不只是朋友更是一家人，對全球氣候變遷、公共衛生議題都可以合作。