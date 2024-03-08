長照定型化契約出爐！審閱期3天↑「保證金不得超過2個月」

▲長照定型化契約預計下周公告，明定長照契約至少有3天審閱期及相關收退費規定。（圖／記者姜國輝攝）

記者許敏溶／台北報導

為推行長照2.0政策，保障長照服務使用者及簽約者之契約權益，行政院消保處和衛福部今（8日）公布研擬三項長照定型化契約，包括明訂契約及附件原則應經簽約者攜回審閱至少3日，長照機構提供住宿收取保證金不得超過2個月，簽約者若要終止契約，應於一個月前通知長照機構，而退費則應在契約終止日起7個工作日內，按比例退還。

消保處今（8日）與衛福部聯合召開記者會，說明審議通過衛福部研擬「居家式、社區式、機構住宿式」等3份長期照顧服務機構定型化契約應記載及不得記載事項，衛福部預計下周公告上述三份定型化契約，並開始輔導長照機構業者遵守規範，預計超過3200家長照機構、50萬人，最慢得在年底完成換約。

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消保處表示，三份長照定型化契約規範重點，包括明訂契約審閱期，長照機構重要資訊揭露、長照機構服務項目及收費標準、收退費方式、雙方終止契約事由、遺留物品及遺體遺物處理等。

消保處舉例說，契約及附件原則應經簽約者攜回審閱至少3日；在收退費部分，長照機構若提供住宿，收取保證金不得超過2個月的長照費，退費則應在契約終止日起7個工作日內，按比例退還。長照機構若提供住宿收取保證金，應扣除積欠費用後無息退還。另針對「遺留物品處理」部分，使用者遷出長照機構所遺留物品，長照機構應通知至少30日內取回。而使用者死亡時，長照機構應立即通知家屬領回遺體，家屬應於12小時內儘速領回使用者遺體。

衛福部長期照顧司專委王玲玲表示，根據衛福部到今年1月資料，全台長照機構超過3200家，其中居家式為2042家，社區式1071家，機構住宿式則有95家，超過50萬人使用上述長照服務。三份定型化契約下周公告後，長照機構需在12月底完成換約，各縣市政府也會訂立改正期限，若查核後未在期限內改正，可罰1到5萬元。