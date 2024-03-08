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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠委痛批食藥署長瀆職、死豬不怕滾水燙　「賴清德絕不會容忍」

▲▼第11屆民進黨立法院黨團召開黨團成立大會及第1次黨團會議，邀請賴清德主席與會 林淑芬。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨立委林淑芬。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

蘇丹紅辣椒粉食安問題持續延燒，民進黨立委林淑芬昨（7日）踢爆，經營者還有至少9家公司登記在相同地址、一樣的負責人，進口販賣差不多的產品。林今（8日）受訪時也痛批食藥署長吳秀梅瀆職，「這些官員腳麻掉了不會動了。」至於是否要求下台？林淑芬表示，就是覺得要下台了才這樣擺爛吧！依照新總統的行事風格，是不會容忍這種食藥署長。

對於衛福部稱該案已經送檢調調查，林淑芬受訪時痛批，當初信誓旦旦說花很多錢建立食品雲跟食安五環溯源追蹤，出事就說要檢調去查，那這系統是不是假的？吳秀梅跟部長不負責任，檢調查公司刑事責任，「但你要告訴我們架上還有沒有這個產品、安不安全，這件事可以交給檢調負責嗎？吃下去的東西是否安全能交給檢調嗎？這是瀆職且不負責任。」

至於月底稽查完畢是否太慢？林淑芬表示，不曉得，願意做比不做好吧，已經告訴他們有九家了，應該去查吧，還不知道其中登記工廠有沒有搞鬼，是否有參混違規添加物，事發這麼久物證大概也不存在了。

林淑芬指出，不只是產品還有在賣，還有另一個破口，去年12月就100％逐批查驗，到下個月，這群人還繼續進口，他們大量檢出蘇丹紅被退關，至少有三件，加起來大概有將近4萬公斤，12月說要百分百查驗，這群人囂張到1月還進口兩批被退關。

林淑芬直言，被退關了怎麼還敢進口？後面繼續檢出、繼續被推，並非逐批查驗就不會繼續進口，這實在非常不能接受，怎麼有這種業者？這是在賭政府底線在哪，業者膽大包天、置人民健康於不顧，就是賭政府有沒有心阻絕於境外，結果做壞事沒有成本、退關也不會被處罰，大家都敢做壞事。

對於官員表現，林淑芬痛批，官員瀆職也不會被懲處，那下面職員認真幹嘛？這就是上行下效最差的地方，「這些官員腳麻掉了不會動了。」至於是否要求下台負責？林直言，他們就是覺得要下台了才這樣擺爛吧，死豬不怕滾水燙，依照新總統的行事風格，是不會容忍這種食藥署長。

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