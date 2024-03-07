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《性騷擾防治法》新制明上路！權勢性騷「牢飯吃定了」　不得調解

▲桃園市柯姓男子為朋友慶生，卻趁朋友醉倒對其女友連續性騷擾挨告。（圖／視覺中國CFP）

▲性騷擾防治法新制明上路。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者張乃文／台北報導

立法院去年7月三讀通過《性騷擾防治法》修正草案，新制於明（8）日上路。衛福部保護司司長張秀鴛說明，此次新制包括申訴期限再延長，尤其未成年被害者可延至成年後3年內提出；另外在「行為人處罰」部分，若涉及權勢性騷，除了加重其刑至1/2，也刪除單純科處罰金規定，換言之，一定會入獄服刑。

保護司司長張秀鴛說明，性騷擾防治法新制中，權勢性騷和一般性騷的延長申訴期限，不同於舊制統一「自事件發生後1年內提出」，前者最長可自性騷擾事件發生之日起7年內提出。張秀鴛提到，當權勢性騷發生時，兩者互有不對等權力關係，可能是工作或其他權益受到影響，以師生關係來說，可能還需等到一個時限、脫離兩造關聯，因此延長的時限是為了留給被害者。

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張秀鴛說，一般性騷也延長申訴期限，新制為一般性騷擾於知悉事件後2年內，或自性騷擾事件發生之日起5年內提出；權勢性騷擾則於知悉事件後3年內，或自性騷擾事件發生之日起7年內提出；針對未成年被害人，可延長至成年後3年內提出。

至於加重行為人處罰，張秀鴛說明，行政罰鍰最高可處60萬元，並延長裁處時限為自申訴時起3年內裁處；刑事責任處2年以下有期徒刑、拘役或併科新臺幣10萬元以下罰金；權勢性騷則加重其刑至1/2，刪除得單純科處罰金規定，換言之，最輕罰則為拘役，且權勢性騷不得調解；另外民事責任部分，權勢性騷擾法院得酌定損害賠償額1至3倍懲罰性賠償金。

張秀鴛提到，若場所主人所屬場所發生性騷擾事件，注意被害人安全及隱私保護，協助被害人申訴並保全相關證據等；申訴部分，直轄市、縣市審議會得主動重行調查，不需當事人提再申訴。

在去年6月的#MeToo運動影響下，張秀鴛指出，系統所登錄的申訴案件，自去年1至12月達3668件，最高落在6月396件、7月387件。她指出，從111年申訴案件為2086件、到去年至少3668件，整體幅度增長75.8%，一年增加破千件申訴。

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