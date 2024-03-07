「保欣」蘇丹紅辣椒粉再增3批檢出！流向14家下游業者

▲新北衛生局稽查保欣公司蘇丹紅辣椒粉流向。（圖／新北市衛生局提供）

記者洪巧藍／台北報導

蘇丹紅辣椒粉竄全台，新北市衛生局今（7）日公布「保欣企業有限公司」又新增3批辣椒粉檢出蘇丹色素三號，其中1批尚未販售，另2批約1萬公斤已販售下游14家業者。追查也發現，頂記公司使用問題辣椒粉製成品項新增1款「真好家辣味蒸肉粉（白盒）」售出逾2千盒，已經要求儘速回收產品。

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▲新北衛生局稽查保欣公司蘇丹紅辣椒粉流向。（圖／新北市衛生局提供）

新北市「保欣企業有限公司」輸入中國大陸河南省「三禾藥業有限公司」辣椒粉檢出蘇丹色素，新北市今日公布，保欣再新增3批辣椒粉原料檢出蘇丹色素三號，分別為紅辣椒粉 (有效日期：2026.10.09，批號：THWX-2341)檢出22 ppb、青辣椒粉(有效日期：2026.10.04，批號：THWX-2338A) 檢出4 ppb及紅辣椒粉(有效日期：2027.01.22，批號：THWX-2406)檢出4 ppb；目前光保欣累積的問題辣椒粉就達10批。

新北衛生局食品藥物管理科科長楊舒秦說明，新增3批辣椒粉，其中1批紅辣椒粉(有效日期：2027.01.22)共進口11,650公斤全數存放於保欣倉儲未販售，其餘2批共10,825公斤，販售予下游14家業者，衛生局已責令保欣公司立即通知下游業者停止販售並移請下游業者所轄衛生局後續追查。

衛生局說明新北下游追查情形，紅辣椒粉(有效日期：2026.10.09)共計2,050公斤流向轄內5家業者，楊舒秦指出，頂記公司使用前述紅辣椒粉製成並售出「真好家辣椒粉(有效日期：2025.7.21，600g/包)」30包及「真好家辣味蒸肉粉(白盒)(有效日期：2025.8.18，50g/盒)」2,693盒，已責令頂記公司儘速回收產品。

另口福公司使用前述紅辣椒粉製成並售出「特製辣椒粉(有效日期：2025.11及有效日期：2025.12，600g/盒)」共579盒，業者已於2月21日起即全面回收相關製品；其餘3家經查均未使用或出貨，後續退回上游保欣公司。

衛生局呼籲，食品業者應實施自主管理，不得販售有危害衛生安全之虞之食品，倘發現產品有危害衛生安全時，應依食安法第7條第5項主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報衛生主管機關，保障民眾食用衛生安全。