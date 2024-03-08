慶婦女節！韓國瑜送女立委「一盆玫瑰花」　媒體、官員也都有

▲韓國瑜送花。（圖／翻攝臉書）

記者皮心瑀／台北報導

今天是國際婦女節，立法院長韓國瑜特地送給全院女立委每人一盆玫瑰花慶祝，國民黨立委柯志恩、陳菁徽也都曬出與鮮花的合照，而媒體跟官員也都有收到韓國瑜送的一朵玫瑰。

▲韓國瑜也送官員及記者玫瑰。（圖／記者杜冠霖攝）

陳菁徽說，謝謝韓國瑜送給全院女性委員一盆花，也祝福全國所有女性幸福快樂，自信、做自己、活出最美的人生。

柯志恩則提到，謝謝韓國瑜送的美麗盆花，女人不必「我最大」，只盼女性都能受到男性的尊重與愛護，從種種數據顯示兩性薪資差距只有微幅拉近，除了公部門，在民間和勞動階層，女性在職場仍十分辛苦，尤其性騷和言語的冷暴力，都是很多女性心中的痛。兩性平權還有很長的路要走，大家都要一起加油。

國際婦女節起源自1917年3月8日，當時在俄羅斯帝國的首都彼得格勒，紡織女工舉行罷工、遊行，遍及整座城市，更導致俄羅斯革命的開始。當時很多女工參加了大罷工，要求「麵包與和平」，也要求選舉權。後來沙皇尼古拉二世退位，臨時政府確保婦女擁有投票權，蘇俄也將3月8日定為國立假期，後來3月8日婦女節成為國際上的節日，不僅紀念婦女權利的社會運動，也成為表揚女性的象徵。