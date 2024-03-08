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綠委爆進口蘇丹紅業者「9家公司同地址」　有一家還在賣香辣麻粉

▲▼綠委踢爆蘇丹紅業者登記地址。（圖／翻攝林淑芬臉書）

▲綠委踢爆蘇丹紅業者登記地址。（圖／翻攝林淑芬臉書）

記者杜冠霖／台北報導

蘇丹紅辣椒粉食安問題持續延燒，民進黨立委林淑芬昨（7日）踢爆，經營者還有至少9家公司登記在相同地址、一樣的負責人，進口販賣差不多的產品，其中一家「初衣食伍素食食品公司」，直到7日仍在網站上販賣「香麻辣粉」，沒人知道他們跟津棧、佳廣、海順是同一群人。林也呼籲，食藥署應積極追查蘇丹紅產品流向，莫讓違法業者持續試探食安底線。

林淑芬指出，順著查驗出進口中國含有蘇丹紅的辣椒粉的津棧、佳廣去google查，可以發現經營者還有至少9家公司登記在相同地址、一樣的負責人，進口販賣差不多的產品。可是食藥署不願意再擴大調查，就幫他們查一下，9家中其中有一家公司叫做「初衣食伍素食食品公司」，在網站上販賣「香麻辣粉」，直到今天上午還在MOMO電商平台上販售，很多人買過。

林淑芬直言，事件爆發至今，初衣食伍素食食品有限公司，沒人知道他們跟津棧，佳廣，海順是同一群人。所謂殺頭生意有人做，這群人很敢，食藥署和大家說，從去年12月11以後，海關邊境就100%逐批查驗，事實上今年1月案情曝光前，這群人還是大量的輸入含有蘇丹紅的產品，將近4～5萬公斤。

林淑芬指出，至於幫他們獲得中國上游出口商是誰？因為摻入蘇丹紅是在加工過程，到底是跟誰進貨？這週一自己已經揭發過，他們故意在邊境查驗文件的製造廠/出口商寫「KAVIN SHIPPING LTD」 來胡攏食藥署，食藥署裝傻，「但是我們已經幫政府查到，這群人他們早在1997年就在中國成立了一家製造加工買賣公司，跟台灣名稱一樣，負責人也一樣，叫做龍海同記食品有限公司。」

對於背後廠商，林淑芬直言，中國也是這群人，台灣這9家也是。只有政府不知道，不做不錯、多做多錯、怕事情如滾雪球越滾越大，所以就不查了？
 

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