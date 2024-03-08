交通違規「微罪不記點」惹民怨　柯文哲酸：懶惰的政府用懶惰的方法

記者陳家祥／台北報導

行政院7日通過交通部擬具的《道路交通管理處罰條例》修正草案，有10種罰鍰1200元以下的輕微違規樣態，不開放檢舉，同時逕行舉發部分例如科技執法、民眾檢舉案件等，也不予記點，引發社會各界不同討論。對此，民眾黨主席柯文哲8日說，本來法律訂出來就應該要遵守，但今天很大的問題是，常常訂出很難遵守的法律，「不要一個懶惰的政府用懶惰的方法，來解決他懶惰的問題」。

▲柯文哲立院民眾黨團晨會後堵訪。（圖／記者李毓康攝）



112年6月30日道路交通管理處罰條例部分條文修正案施行後，雖然112年全年死亡人數已較111年下降，但因同時放寬民眾檢舉項目及增加記點項目，無端波及的民眾也劇增，1年內累計12點即吊扣駕駛執照的規定更是嚴重影響職業駕駛人工作權。為此，行政院7日通過交通部擬具的《道路交通管理處罰條例》修正草案，有10種罰鍰1200元以下的輕微違規樣態，不開放檢舉。

柯文哲說，台灣要做一個法治的國家，本來法律訂出來就應該要遵守，今天很大的問題是，常常訂出很難遵守的法律，像那個戴安全帽那件事就很好笑，「你不戴安全帽，警察看到是違法，警察沒看到叫不違法，這不是告訴老百姓，你不要被抓到就好？」

「但是另一方面，我們也希望國家法律大家遵守。」柯文哲說，據他所知，全台灣的交通標誌就沒有統一，這不是很好笑嗎？所以結論是這樣，不要一個懶惰的政府用懶惰的方法，來解決他懶惰的問題。