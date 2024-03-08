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西布特羅豬肉定調「單一檢體事件」　食安辦建議台糖申請重新上架

▲▼行政院食安辦公室主任許輔主持「西布特羅事件之調查結果」記者會，與會人士包括，衛福部食藥署署長吳秀梅、農業部防檢署副署長徐榮彬。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院食安辦公室主任許輔主持「西布特羅事件之調查結果」記者會，與會人士包括，衛福部食藥署署長吳秀梅、農業部防檢署副署長徐榮彬。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院食品安全辦公室8日召開記者會，公布西布特羅風波調查結果。食安辦主任許輔說，經過農業部、衛福部的專家會議討論，可以排除西布特羅流入農業豬隻畜養階段、屠宰分切階段、販賣階段受污染之風險，但在檢驗階段，無法完全排除、但也未能證實，本事件的檢體在檢驗階段受污染風險。由於定調此次屬於單一檢體事件，因此食安辦也建議台糖向衛生機關申請產品重新上架，國產豬肉優質安全請國人多多支持。

台中市政府食品藥物安全處2月2日驗出台糖梅花肉片含乙型受體素西布特羅一案，除該單一檢體驗出西布特羅外，擴大檢驗包含農業部於上市前793件、衛福部及各地方政府於上市後92件、台糖自主送檢36件同批次共計921件豬肉樣品，均未檢出乙型受體素，顯示國內豬肉供應鏈未受乙型受體素污染，尚無食安風險。

食安辦為了解事件發生原因，分別針對輸入西布特羅流向、豬隻畜養階段、屠宰分切階段、販售階段、檢驗階段進行行政調查，並由農業部及衛福部分別召開專家會議討論，以釐清該檢體含西布特羅的可能來源。

在輸入西布特羅流向方面，經查過去2年共計4家業者輸入西布特羅72批，均以化學標準品型態少量輸入，共計流入24個公私單位實驗室供分析檢驗比對使用，未發現輸入之西布特羅流入農業端及食品供應鏈。

根據農業部專家會議之討論，在豬隻畜養階段，經查台糖公司之品質管理文件、紀錄資料、乙型受體素自主監測報告，並未購入及使用乙型受體素。經農業部抽驗台糖南靖畜殖場所有豬隻之血液、毛髮、飼料，與該單一檢體同批次之肉品，以及台糖所有畜牧場共計793件檢體均未檢出乙型受體素。

在屠宰分切階段，經查信功公司之品質管理文件、紀錄資料，台糖公司產品均來自所屬之畜牧場，未與其他來源豬隻、豬肉混合，且操作均由台糖派駐人員現場監督，不同批次大分切屠體、小分切屠體、產品均妥善區隔、標示及儲存，不同批次作業之間亦經清潔消毒，無其他國內外豬肉交叉污染之虞，該公司自主檢驗及農業部抽樣檢驗亦未驗出乙型受體素。

食安辦說，農業部專家會議之結論認為： 一，依現有檢驗數據資料，無相關事證顯示台糖公司養豬場豬隻使用西布特羅之情事。二，台糖肉品來源豬隻於屠宰過程中，未發現混合其他來源豬隻之情形。

在販售階段，經內政部警政署保七總隊調閱該單一檢體販售地點於臺中市政府取樣日及前數日之錄像資料未發現異常，檢查貨品之凍存儲放亦無異常。

食安辦指出，根據衛福部專家會議之討論，在檢驗階段，經查該實驗室的標準品保存防潮櫃鎖匙插在櫃上未實質上鎖；該單一檢體在開封採檢袋前，已經過三次反覆冷凍解凍，顯示檢體的保存與操作有缺失。另一方面，該單一檢體於打開採檢袋前，在台糖包裝及採檢袋間已產生血水，顯示檢體袋內的台糖原包裝於檢體袋開封時已有破損，非屬完整受檢狀態。

食安辦說，檢視前處理操作過程錄像未發現異常，且標準品保存及取用、檢體樣本拆封均質、淨化檢驗均在不同房間，亦未發現異常。此外，該實驗室對該單一檢體進行三次取樣分析，並經過22次重複檢驗，定量值高低超過10倍，超越正常誤差範圍，顯示檢驗的可重複性有疑慮，也顯示西布特羅在檢體中的濃度分布不均勻；因多次定量值高低差距極大，故實驗室出具最終報告值的判斷方式，亦未盡合理。衛福部專家會議對相關事項均有發言討論，但未做出結論。

在其他來源方面，本案台糖豬肉100%來自其所屬畜牧場，未混合進口豬肉。另外，農業部本年度針對全國屠宰場例行上市前監測抽驗902件，衛福部與各地方政府執行上市後產品抽驗，自102年至今2萬餘件，皆未檢出乙型受體素，顯示國內養豬產業並無使用乙型受體素。

綜合各階段的調查結果以及農業部、衛福部專家會議之討論，食安辦認為，可排除輸入西布特羅流入食品鏈，以及排除檢體在豬隻畜養階段、屠宰分切階段、販售階段受污染之風險。但在檢驗階段，該單一檢體雖經複驗確含西布特羅，然而實驗室管理未臻完善，且該單一檢體在檢體袋開封前並未保持完整狀態，無法完全排除本事件檢驗階段受污染之風險，也未能證實本事件檢驗階段受污染。

食安辦說，本次台糖豬肉驗出西布特羅屬於單一檢體事件，對精進台灣食安管理也有正面作用。行政院亦肯定本案第一線檢驗人員忠於職守、勇於提報檢驗結果之努力，以及過年期間全國食安同仁犧牲假期協助檢驗，服務奉獻共同為國人把關守護食安。另外，也建議台糖公司向衛生機關申請產品重新上架，國產豬肉優質安全請國人多多支持。

食安辦表示，中央與地方政府將儘速會商檢討檢驗報告及新聞發布流程，倘檢出非屬尋常使用之物質，且微量無直接影響健康之虞，可先經其他實驗室或國家實驗室比對，檢驗同批次產品確認，避免衝擊產業。後續中央及地方政府將持續合作，落實畜牧管理，加強監測檢驗把關，以確保食品安全。

▲▼行政院食安辦公室主任許輔主持「西布特羅事件之調查結果」記者會。（圖／記者陳家祥攝）

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