菲爾來吃飯！華航貴賓室台灣美食「牛肉麵」登上NETFLIX

▲《環球饗宴：菲爾來吃飯》主持人菲爾現身華航桃園機場貴賓室。（圖／華航提供）

記者李姿慧／台北報導

中華航空攜手NETFLIX美國節目《環球饗宴：菲爾來吃飯 Somebody Feed Phil》跨界合作，主持人菲爾 (Philip Rosenthal) 造訪台灣，驚喜現身華航桃園機場貴賓室，在東方美學休憩空間品嚐台灣經典美食「華航牛肉麵」。

NETFLIX《環球饗宴：菲爾來吃飯 Somebody Feed Phil》為全球知名美食節目，主持人菲爾以不同視角發掘美食與城市的魅力，節目內容不單聚焦於星級餐廳，也品味各地街頭小吃，透過美食帶觀眾遨遊世界，第七季全新內容3月1日正式上線，

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《菲爾來吃飯》主持人日前菲爾搭乘華航班機，首度造訪美食之都台灣，特地選擇華航貴賓室，並與朋友視訊連線分享經典「華航牛肉麵」，軟嫩彈牙的牛肉搭配香特調紅燒湯頭，讓菲爾直呼療癒暖心，對於華航貴賓室讚譽有加，也對華航客艙設施及優空中服務為之驚艷，極力推薦搭乘華航。

華航北美航線目前飛航洛杉磯、舊金山、安大略、紐約及溫哥華五大航點，搭配東北亞及東南亞每周共近400班次。另華航獨家飛航桃園－安大略航線，2018年開航以來平均載客率超過8成，成為亞洲直航加州安大略定期航班先鋒。華航表示，洛杉磯、安大略雙機場優勢吸引商務、轉機旅客，需求持續暢旺，也擴張華航在大洛杉磯地區服務範圍與便利性。