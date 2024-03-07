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《泰雅精神文創劇場》　3／30屏東藝術館演出

▲《泰雅精神文創劇場》3月30日屏東藝術館演出 。（圖／屏東縣政府提供）

▲《泰雅精神文創劇場》3月30日屏東藝術館演出 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

莎士比亞的妹妹們的劇團以作品《泰雅精神文創劇場》，獲第22屆台新藝術獎入圍， 3月30日下午2時30分將於屏東藝術館售票演出。

「莎士比亞的妹妹們的劇團」自1995年起成立至今已發表超過五十部創作，多次獲台新藝術獎肯定，並於亞洲、歐洲等地巡演，也受邀至各大藝術節進行展演。近年致力於國際交流、戲劇教育及推動文化政策。

《泰雅精神文創劇場》由徐堰鈴導演、游以德Sayun Nomin編劇，並由兩位阿美族及兩位泰雅族演員分別扮演劇中四位老中青三代的角色。徐堰鈴導演有「劇場天后」的美稱，並於影視及劇場兩個領域皆獲獎無數。

故事以虛構的「彩虹灣原住民文化村」最後營業日為背景，透由一位到訪的女研究生與族人的互動呈現了漢人想要走入原住民族文化的艱難，也藉此探討原漢兩個族群的文化差異與衝突。全劇以熱鬧歡樂的泰雅族歌舞，以及幽默詼諧的對話呈現，企圖以幽默風趣包裝深沉控訴，捕捉族人如何回應「社會主流眼光」。這部作品的誕生，2023年於台北表演藝術中心首演即得到廣大回響，於藝術及娛樂層面都有許多討論。

縣府文化處表示，這場節目購票請洽OPENTIX兩廳院文化生活售票系統，於OPENTIX網站或APP使用文化幣購票享「不限票價買一送一優惠」，數量有限。

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