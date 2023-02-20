新北首座泰雅原民家屋落成　德拉楠實小打造微型部落傳承文化

▲新北市德拉楠民族實小為新北市第一間擁有泰雅原住民家屋的學校。（圖／新北市政府教育局提供，下同）

生活中心／綜合報導

新北市德拉楠民族實驗小學18日舉辦泰雅家屋落成啟用典禮，為新北市第一間擁有泰雅原住民家屋的學校。啟用儀式採泰雅族傳統祭儀進行，透過種植泰雅族人生活中最重要的赤楊木、苧麻與打那，象徵泰雅族文化知識從德拉楠開始傳承永續；並安排lmuhuw吟唱與祈福向祖靈傳遞家屋落成的訊息，祈求學校校務順利推展，期盼德拉楠的孩子能透過家屋傳承泰雅文化。

教育局長張明文表示，德拉楠實小是新北市第一所原住民實驗學校，110學年度轉型為學校型態實驗教育，致力系統性規劃與傳承部落文化與知識體系，此次透過興建傳統的泰雅家屋，提供學生民族教育的學習場域，讓學生能沉浸在泰雅傳統文化中進行學習。此外，開放式的空間更讓學校與部落社區緊密連結，與社區、耆老、族人們攜手傳承德拉楠部落文化。

德拉楠實小校長梁淑媛提到，學校雖然位處烏來區的泰雅族原鄉，但學校民族教育課程皆在普通教室上課，需要透過圖片或影片等素材幫助孩子想像和理解傳統文化，缺乏如臨現場的感受，因此申請教育部國教署營造原住民族文化學習場域計畫，在學校生態池空地旁，搭建傳統泰雅家屋，希望藉著重塑過去部落的生活型態，讓孩子能體會原住民族歷史生活，傳承泰雅文化。而在搭建家屋的過程中，老師帶著學生一同參與，親手搭建和種植原民植物，從點點滴滴中增加孩子們的文化認同，未來學校也會持續研發與推動以泰雅家屋為中心課程，豐富學生的學習內容及生活經驗。

五年級學生簡子清擔任這次泰雅家屋的小小導覽員，侃侃而談的導覽令人印象深刻。

▲新北市積極推展原住民族語言及文化，並落實族語教師培育與傳承。

還有部落耆老王軍二也表示，家屋可說是部落的精神象徵，學校這次興建泰雅家屋與獵寮，並在周邊種植苧麻等作物，走進家屋裡則能看到熟悉的竹木床、三灶石、獵具及背籃等擺設，整個環境就像過去記憶中的部落，相信學校的孩子們一定能透過家屋，更了解傳統的泰雅文化。

除了硬體的原住民族文化場域的設置，新北市也積極推展原住民族語言及文化。在語言傳承方面，新北市領先全國首創族語教師認證輔導班及資深族語教師獎勵制度，鼓勵族語教師持續留在新北市服務，讓原住民學子能夠學習母語；在文化推廣的方面，除了10所原住民重點學校外，更增加11所原住民特色學校，積極辦理太陽計畫，並持續辦理原住民文化列車講座，透過講師巡迴宣講，讓都會區的學生進一步認識與瞭解原住民族文化，期待未來能透過原住民族師資、課程、文化的培力，落實族語教師的教學深化與經驗傳承。