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社會 社會焦點 保障人權

藝人周思潔「重摔趴地骨裂」喊申訴　台中市府緊急施工改善

記者游瓊華／台中報導

藝人周思潔3日下午行經台中市大墩十九街時，疑似因為騎樓高低落差重摔，整個人正面趴地骨折受傷，事後，周思潔粉專小編喊要向台中市政府申訴。台中市政府2名官員昨(6)日前往台北探視周思潔，表達市長盧秀燕對其傷勢的關心，火速改善事故地點，且於今天恢復通行。

▲藝人周思潔「重摔趴地骨裂」喊申訴，事故地點改善了。（圖／台中市政府提供）

▲藝人周思潔「重摔趴地骨裂」喊申訴，台中市政府火速派官員前往台北慰問。（圖／台中市政府提供）

昨日市府派出都市發展局副局長曾文誠與市府建設局主任秘書許獻鍾前往探視周思潔，都發局表示，有關事故地點，已經在當地里長協助下，經取得雙方住戶同意即進行改善，也於昨日改善完成，將於今日恢復通行；不過周思潔向市府建議，該位置是商圈且遊客行人眾多，該路段的騎樓也應該一併改善。

▲藝人周思潔「重摔趴地骨裂」喊申訴，事故地點改善了。（圖／台中市政府提供）

▲周思潔重摔地點，市府也派員改善騎樓高低差，並在今天開放通行。（圖／台中市政府提供，下同）

事件發生在3月3日下午，周思潔步行經過西屯區大墩十九街時，突然一個踉蹌，整個人往前飛撲，倒在前方一位路人旁，路人疑似聽到聲音轉頭查看時，周思潔已重摔整個人趴在地上，路人見狀趕緊將周思潔扶起，並且查看傷勢，但周思潔看來已經跛腳無法行走。事後周思潔前往鄰近醫院就醫，發現其右膝蓋骨裂，需休養至少3個月時間。

▲藝人周思潔「重摔趴地骨裂」喊申訴，事故地點改善了。（圖／台中市政府提供）

▲畫面曝光！64歲音樂人台中街頭跌倒骨裂送醫。（圖／民眾提供）

▲周思潔日前在台中市街頭重摔，送醫發現骨裂，怒喊要向市府申訴。（圖／民眾提供）

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