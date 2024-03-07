　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

百犬中途之家惹民怨！住戶控全天候「叫聲轟炸」　與負責人互嗆

記者許權毅／台中報導

台中市太平區一處狗兒中途之家設置多年，引發附近住戶不滿，抗議大量狗狗造成糞便，加上噪音不間斷轟炸，不堪負荷。今日由環保局、動保處前往會勘稽查，負責人跟當地民眾當場發生衝突，當地民眾認為「狗吠叫、廢水影響生活」，剛好其中一隻狗狗上前靠近住戶，住戶作勢驅趕，讓負責人不滿開罵「不要打我的狗！」

▲▼100犬狗園緊鄰民宅糾紛！住戶控全天候「叫聲轟炸」　跟負責人當場互嗆。（圖／記者許權毅攝）

▲台中一間狗園跟一棟透天緊鄰，民眾控訴遭噪音轟炸，今日市府前往會勘，狗園人員與附近民眾發生衝突。（圖／記者許權毅攝，下同）

當地民眾投訴，狗園設置多年，除了24小時都在吠叫轟炸，還有大量犬隻排泄物隨水流，造成附近環境污染，還有看到犬隻焚化爐，造成附近發出惡臭。其中一名溫先生住家就跟狗園相鄰，帶著記者走進後陽台，並稱狗狗會從上方跳下，破壞家中物品，還得自己圍起圍籬杜絕。

▲▼100犬狗園緊鄰民宅糾紛！住戶控全天候「叫聲轟炸」　跟負責人當場互嗆。（圖／記者許權毅攝）

▲▼附近民眾指控，與狗園緊鄰處曾被狗狗破壞，但遭狗園負責人駁斥。（圖／記者許權毅攝）

▲▼100犬狗園緊鄰民宅糾紛！住戶控全天候「叫聲轟炸」　跟負責人當場互嗆。（圖／記者許權毅攝）

今日10時許，由台中市環保局、動保處人員在警方陪同下準備進入狗園，大批當地民眾緊跟其後，卻和狗園負責人、員工發生衝突。

當時，多隻狗狗因為大門敞開，跑出去靠近人群，其中一名附近住戶舉起手作勢驅趕，周姓負責人等人見狀，不滿對方態度，開嗆「防疫處在這，打狗虐狗！」另名狗園人員跟住戶吵了起來。

▲▼100犬狗園緊鄰民宅糾紛！住戶控全天候「叫聲轟炸」　跟負責人當場互嗆。（圖／記者許權毅攝）

狗園人員表示：「大家的狗都會叫，你們這麼多，牠們會被驚擾。」住戶反說：「就是叫吵到人家！」狗園人員回：「你現在也在叫，才驚擾牠們。」隨後在警方勸阻下，要求附近住戶在門外等候，才化解衝突。

▲▼100犬狗園緊鄰民宅糾紛！住戶控全天候「叫聲轟炸」　跟負責人當場互嗆。（圖／記者許權毅攝）

周姓負責人告訴記者，狗園設立在此已經9年多，包含協助政府絕育送養的狗狗，最多會在110隻以內，原本附近房屋沒人居住，是對方近期要搬回才開始檢舉。周也表示，對方控訴的髒亂或噪音問題，都是不實指控，也沒有製造環境髒亂，環保局跟防疫處都看過，沒有開罰，唯獨噪音可能會有社維法問題。

▲▼100犬狗園緊鄰民宅糾紛！住戶控全天候「叫聲轟炸」　跟負責人當場互嗆。（圖／記者許權毅攝）

周姓負責人表示，我們也很兩難，人家一來我們就要走，但也有跟對方說，需要1到2年找地搬走。至於對方指控狗狗闖入別人家破壞一事，周強調「從來沒有過」，有的話應該很大條，狗不會講話，他們要怎麼指控是他們的說法，只能盡力管好狗狗。

▲▼100犬狗園緊鄰民宅糾紛！住戶控全天候「叫聲轟炸」　跟負責人當場互嗆。（圖／記者許權毅攝）

現場經環保局會勘後，僅書面紀錄要求狗園保持環境衛生，同時也發現現場犬隻有部分指甲過長、毛髮糾結、飲用水不足，負責人回應表示，水源是因近期抽不到，另犬隻毛髮、指甲是剛從繁殖場帶回，才尚未整理過。

▲▼100犬狗園緊鄰民宅糾紛！住戶控全天候「叫聲轟炸」　跟負責人當場互嗆。（圖／記者許權毅攝）

▲▼100犬狗園緊鄰民宅糾紛！住戶控全天候「叫聲轟炸」　跟負責人當場互嗆。（圖／記者許權毅攝）

ET快訊
控五月天假唱！ 音樂達人突宣布「收攤鑑定系列」
台中走路慘跌骨裂！　周思潔首發聲
台中街頭猛開11槍　驚險影片曝光！
強烈冷氣團升級！　專家：北部達寒流
10微罪不能檢舉怒了！　路權團體北中南串聯抗爭
害台電虧4千萬！　竊電大師栽了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

國防部大巴與休旅車擦撞　整車「星星、梅花」卡新生高架

6月大女兒掉下床　母自責跨坐16樓陽台...警消合力勸回

台南天坑吞貨車！下午協商賠償　皇龍建設：用最大誠意處理

遠東油脂賣黑心乳瑪琳8年　二審輕判+少沒收10億

北投警赴台中抓毒犯遭撞　猛開11槍阻攔影片曝！犯案車輛找到了

百犬中途之家惹民怨！住戶控全天候「叫聲轟炸」　與負責人互嗆

美國軍官「誠實」跨海送生日禮物　高雄婦急付5萬關稅險遭詐

找「泰斗級水電工」入夥...3年A走4千萬　最大竊電集團栽了

竊電大師栽了！挖礦、民宿、製毒廠都找他改電錶　害台電虧4千萬

離婚3年餘恨未消！寫黑函到軍中想搞臭老公　結果卻害了自己

【Fred吃上癮】沒跟你偷工減料，聚了我所有的寶

93歲富豪遺孀豪捐316億！　美醫學院宣布「不再收學費」

酒國昆凌開記者會反擊！　強調「要結婚不是包養」

Luxgen納智捷n7電動車試駕

【Fred吃上癮】許氏老滷，滷出我的台灣味

小哈利被拱出道！庾澄慶「開心最重要」　「會想提供資源」曝兩難：大家別怪我..

【Fred吃上癮】首次挑戰! 這食材看了就鱷! 那就來個鱷魚塔可吧!

周杰倫邀張惠妹「為她埋伏一年」　天后現學魔術...大家超捧場XD

【Fred吃上癮】佛式碳烤 團聚就吃這一味

【Fred吃上癮】Q彈爽脆，廣島燒大口塞!

國防部大巴與休旅車擦撞　整車「星星、梅花」卡新生高架

6月大女兒掉下床　母自責跨坐16樓陽台...警消合力勸回

台南天坑吞貨車！下午協商賠償　皇龍建設：用最大誠意處理

遠東油脂賣黑心乳瑪琳8年　二審輕判+少沒收10億

北投警赴台中抓毒犯遭撞　猛開11槍阻攔影片曝！犯案車輛找到了

百犬中途之家惹民怨！住戶控全天候「叫聲轟炸」　與負責人互嗆

美國軍官「誠實」跨海送生日禮物　高雄婦急付5萬關稅險遭詐

找「泰斗級水電工」入夥...3年A走4千萬　最大竊電集團栽了

竊電大師栽了！挖礦、民宿、製毒廠都找他改電錶　害台電虧4千萬

離婚3年餘恨未消！寫黑函到軍中想搞臭老公　結果卻害了自己

民怨炸鍋！10微罪「去年檢舉量飆184萬件」　違規記點人次逾340萬

林書豪將當爸爸！盼保護個人隱私不多做回應

《天道》母女同是小三！況明潔竟嗆女狐狸精勾引老友

又有立委收炸彈恐嚇信！　王美惠：用陳其邁名義要求匯款2千萬

國防部大巴與休旅車擦撞　整車「星星、梅花」卡新生高架

6月大女兒掉下床　母自責跨坐16樓陽台...警消合力勸回

《幻塔》拋重磅聯名EVA⋯雙屬性明日香幻身駕駛員登場

台股創19794新高沒站穩！終場漲194點　台積電漲25元至760

台南天坑吞貨車！下午協商賠償　皇龍建設：用最大誠意處理

控五月天假唱爆紅！麥田農夫宣布收攤「鑑定系列」…公開影片收入

社會熱門新聞

警專女學生開毒趴　驗尿陰性仍慘遭開除！知情人爆內幕

北市府「販毒女科員」至少關10年　斜槓教學：打造迷人美臀

火燒「雙北電器商」　遭爆逼死二寶媽

北投分局「南下台中」抓藥頭　開11槍仍被逃

即／台南天坑吞貨車！吊車搶救也翻覆

快訊／國1清晨事故　封閉「雙向內線」

13歲少女半夜偷騎車自撞　顏面骨碎成拚圖

下體怪怪的竟是獄友動手　他崩潰提告

快訊／1周內2起！中科院男員工住處墜樓亡

快訊／北捷朝黑絲妹潑臭酸水　變態男中和落網

藝人周思潔「重摔趴地骨裂」事故地點改善了

礁溪街頭闖紅燈狂飆！男飛撞3機車釀1死3傷

修杰楷、王柏傑打成一團　女服務生淡定拿滅火器觀望

裸男躲女鄰衣櫃強盜+性侵　重判15年定讞

更多熱門

相關新聞

台中13、14期抵費地標售　中市府僅進帳86.2億元

台中13、14期抵費地標售　中市府僅進帳86.2億元

台中市政府今（7）日舉辦第13期、14期重劃區抵費地標售，總標售123筆土地，合計總面積約2.8萬坪、總底價金額204.65億元，此次共計標出48筆土地，市政府進帳86.2億元，標脫率約39%，總標脫金額約86.2億元，整體溢價率約7%。此次不公開得標人現場相當譁然。

挖礦、製毒廠都找他改電錶　害台電虧4千萬

挖礦、製毒廠都找他改電錶　害台電虧4千萬

同時停止又起步讓悲劇　大貨車撞死斑馬線行人

同時停止又起步讓悲劇　大貨車撞死斑馬線行人

台南天坑連夜灌漿填平　黃偉哲急從東京返台

台南天坑連夜灌漿填平　黃偉哲急從東京返台

500萬賓士跑車成廢鐵！禮儀社前疑超車「連2撞」

500萬賓士跑車成廢鐵！禮儀社前疑超車「連2撞」

關鍵字：

台中太平狗園負責人民宅透天叫聲犬隻狗狗轟炸影音

讀者迴響

熱門新聞

明最冷！　下波「全台雨更大」

快訊／行政院通過修法　10種「罰鍰1200以下輕違規」不開放民眾檢舉

張蘭直播賣衣「模仿大S包緊緊」認了蹭熱度

陶晶瑩脫口「高潮不到1分鐘」！

陰莖冒「整齊光滑圓珠串」　醫：25％男生會長

影后楊紫瓊難過發文：心碎了！

5G吃到飽來了！　中華電信方案月付599元

警專女學生開毒趴　驗尿陰性仍慘遭開除！知情人爆內幕

奪命直播！　網紅表演拖拉機特技慘遭爆頭

高雄6.5萬kg毒辣椒粉竄7縣市　增11廠商

這波很持久！　討厭的濕冷「今雨擴全台」

爸爸騙7歲兒騎脖子　卻從6樓拋下

女生口愛ing「5件事」千萬別做！許藍方：會想吐

北市府「販毒女科員」至少關10年　斜槓教學：打造迷人美臀

扣除開銷「薪水全拿去存股」　他選這2檔...每月加薪1萬

更多

最夯影音

更多
【Fred吃上癮】沒跟你偷工減料，聚了我所有的寶

【Fred吃上癮】沒跟你偷工減料，聚了我所有的寶
93歲富豪遺孀豪捐316億！　美醫學院宣布「不再收學費」

93歲富豪遺孀豪捐316億！　美醫學院宣布「不再收學費」

酒國昆凌開記者會反擊！　強調「要結婚不是包養」

酒國昆凌開記者會反擊！　強調「要結婚不是包養」

Luxgen納智捷n7電動車試駕

Luxgen納智捷n7電動車試駕

【Fred吃上癮】許氏老滷，滷出我的台灣味

【Fred吃上癮】許氏老滷，滷出我的台灣味

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面