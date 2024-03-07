百犬中途之家惹民怨！住戶控全天候「叫聲轟炸」　與負責人互嗆

記者許權毅／台中報導

台中市太平區一處狗兒中途之家設置多年，引發附近住戶不滿，抗議大量狗狗造成糞便，加上噪音不間斷轟炸，不堪負荷。今日由環保局、動保處前往會勘稽查，負責人跟當地民眾當場發生衝突，當地民眾認為「狗吠叫、廢水影響生活」，剛好其中一隻狗狗上前靠近住戶，住戶作勢驅趕，讓負責人不滿開罵「不要打我的狗！」

▲台中一間狗園跟一棟透天緊鄰，民眾控訴遭噪音轟炸，今日市府前往會勘，狗園人員與附近民眾發生衝突。（圖／記者許權毅攝，下同）



當地民眾投訴，狗園設置多年，除了24小時都在吠叫轟炸，還有大量犬隻排泄物隨水流，造成附近環境污染，還有看到犬隻焚化爐，造成附近發出惡臭。其中一名溫先生住家就跟狗園相鄰，帶著記者走進後陽台，並稱狗狗會從上方跳下，破壞家中物品，還得自己圍起圍籬杜絕。

▲▼附近民眾指控，與狗園緊鄰處曾被狗狗破壞，但遭狗園負責人駁斥。（圖／記者許權毅攝）



今日10時許，由台中市環保局、動保處人員在警方陪同下準備進入狗園，大批當地民眾緊跟其後，卻和狗園負責人、員工發生衝突。

當時，多隻狗狗因為大門敞開，跑出去靠近人群，其中一名附近住戶舉起手作勢驅趕，周姓負責人等人見狀，不滿對方態度，開嗆「防疫處在這，打狗虐狗！」另名狗園人員跟住戶吵了起來。

狗園人員表示：「大家的狗都會叫，你們這麼多，牠們會被驚擾。」住戶反說：「就是叫吵到人家！」狗園人員回：「你現在也在叫，才驚擾牠們。」隨後在警方勸阻下，要求附近住戶在門外等候，才化解衝突。

周姓負責人告訴記者，狗園設立在此已經9年多，包含協助政府絕育送養的狗狗，最多會在110隻以內，原本附近房屋沒人居住，是對方近期要搬回才開始檢舉。周也表示，對方控訴的髒亂或噪音問題，都是不實指控，也沒有製造環境髒亂，環保局跟防疫處都看過，沒有開罰，唯獨噪音可能會有社維法問題。

周姓負責人表示，我們也很兩難，人家一來我們就要走，但也有跟對方說，需要1到2年找地搬走。至於對方指控狗狗闖入別人家破壞一事，周強調「從來沒有過」，有的話應該很大條，狗不會講話，他們要怎麼指控是他們的說法，只能盡力管好狗狗。

現場經環保局會勘後，僅書面紀錄要求狗園保持環境衛生，同時也發現現場犬隻有部分指甲過長、毛髮糾結、飲用水不足，負責人回應表示，水源是因近期抽不到，另犬隻毛髮、指甲是剛從繁殖場帶回，才尚未整理過。