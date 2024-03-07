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社會 社會焦點 保障人權

同時停止又起步讓悲劇！大貨車撞倒斑馬線行人　搶救2hrs不治

記者鄧木卿／台中報導

1名27歲越南籍阮姓男子5日下午4點29分駕駛自用大貨車，沿龍井區新庄街一段向北行駛，至台灣大道五段口左轉時，不慎撞上步行在斑馬線要穿越馬路的71歲楊姓男子，楊男當下還有生命跡象，經送醫搶救，晚間7點10分宣告不治，阮男被依過失致死罪嫌送辦。

▲▼1名越籍移工開車送完傢俱要返回雲林，左轉不慎撞倒路人搶救不治。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

▲▼1名越籍移工開車送完傢俱要返回雲林，左轉不慎撞倒路人搶救不治。（圖／翻自記者爆料網，下同）

阮男受雇於雲林一家傢俱行，尚未取得台灣國籍但擁有台灣駕照，5日下午載運傢俱到台中，送完貨後返回雲林途中，左轉時撞上楊男，他嚇得下車查看，地面沒有血跡，楊男後來送往梧棲童綜合醫院救治，晚間因內出血急救無效。

▲▼1名越籍移工開車送完傢俱要返回雲林，左轉不慎撞倒路人搶救不治。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

警方查訪目擊者得知，阮男和楊男當時都看到對方，也都停了下來，但見對方也停下來，竟然都有默契的同時起步，於是悲劇就發生了。

▲▼1名越籍移工開車送完傢俱要返回雲林，左轉不慎撞倒路人搶救不治。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

阮男除違反道路交通管理處罰條例第44條第4項規定，「汽車駕駛人，駕駛汽汽車駕駛人有前二項規定之情形，因而肇事致人受傷或死亡者，處7200元以上、3萬6千元以下罰鍰。致人受傷者，吊扣駕駛執照一年；致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照之外，還將面臨過失致死罪嫌、限制出境。

▲▼1名越籍移工開車送完傢俱要返回雲林，左轉不慎撞倒路人搶救不治。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

▲▼1名越籍移工開車送完傢俱要返回雲林，左轉不慎撞倒路人搶救不治。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

▲▼1名越籍移工開車送完傢俱要返回雲林，左轉不慎撞倒路人搶救不治。（圖／民眾提供，下同）

▲▼1名越籍移工開車送完傢俱要返回雲林，左轉不慎撞倒路人搶救不治。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

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