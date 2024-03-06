車大燈突不亮！池上警變身「技師」換燈泡　助民眾順利返鄉

▲警方協助民眾更換燈泡。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「燒掉了」！台東縣警察局關山分局池上分駐所警員蘇姵尹、林威豪及實習警員李沛苓，日前巡經台20甲線，見一部車輛閃著雙黃警示燈停於路旁，便主動上前詢問。原來是來自新北的劉姓(約40歲)民眾於夜間驅車至南橫利稻，但左大燈突然「滅掉」，所以不敢再向前。員警引導民眾至池上市區大賣場購買燈泡，蘇員還變身為「技師」，並順利更換完成，讓車輛重現光明，民眾開心直道謝，留下難忘又感動的台東行。

來自新北市的劉姓民表示，幼年時期父親被派駐到台東縣海端鄉南橫山區利稻村從事林業工作，所以他跟著在利稻村居住2至3年，直到父親工作結束回到新北市。

便想利用此次公司出差的機會，回到「故鄉」利稻村看一看，結果行駛到台20甲線時，左大燈突然滅掉，雖然還有右邊，但是照明效果大大減弱，也可能影響到行車安全，所以才停在路邊想解決方法。員警得知上情，檢視車輛確定為左大燈燈泡燒掉，建議民眾至市區大賣場購買燈泡更換即可。

因其人生地不熟，員警引導其至大賣場後，劉民嘗試拆下燈泡至賣場內核對型號，但嘗試幾次都無法取下。池上分駐所警員蘇姵尹因有更換過燈泡的經驗，遂主動協助拆下，並陪同其至賣場內購買與相同型號燈泡，並順利更換完成。

大燈開啟的那一霎那，車主還驚呼一聲「好亮」。但因深夜且南橫公路較為蜿蜒，晚上大部分路段沒有路燈，有時還會起霧，所以建議劉民於早上再上山比較安全。除此之外，因劉民自備有棉被，還介紹他可至大坡池畔停車場「車泊」，員警的親切與熱忱，讓劉民深深感動，一再致謝。