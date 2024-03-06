台東味直送日本限定販售3個月　促進美食文化交流

▲台東味直送日本限定販售三個月。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為增加台東優質產業的曝光度，促進更多產業合作，台東縣政府與日本一石三鳥集團旗下位於大阪的「大阪和牛料理」、東京「一石三鳥別邸」以及栃木縣的「明治館」糕餅店攜手合作，使用來自台東的小米、紅藜、洛神花及紅烏龍，研發推出藜米酥炸和牛、洛神花起士蛋糕等日式台東味特色餐點，3月1日起在日本地區，限量推出3個月期間限定餐點，透過台東特色食材與日本美食文化交流，讓更多日本民眾認識台東。

台東縣副縣長王志輝藉率團參展亞洲最大的「2024年東京國際食品展」機會，特別在5日晚間，親訪「一石三鳥江戶料理 別邸」，感謝集團社長米田拓史與主廚研發餐點的用心。米田拓史社長提到，「一石三鳥」的命名由來，是希望來到餐廳用餐，除了能「吃」的好、「喝」的好，更能從料理中感受到「幸福」；王副縣長則提到，日本主廚對於台東食材的料理方式別出心裁，這次合作不僅是飲食文化上的交流，也是台東城市行銷的平台，期待透過在日本地區推出台東味料理，能征服日本消費者的味蕾、加深對台東風土與人文的認識。

▲台東味直送日本限定販售三個月。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東縣政府財政及經濟發展處指出，在合作研發期間，特別邀請一石三鳥集團社長、主廚到訪台東，感受純淨天然的環境、體驗原民飲食文化，品嚐在地風味料理及特色茶飲，藉由實地走訪臺東在地食材，找尋靈感，研發出「藜米酥炸和牛排」、「小米紅藜櫻燻培根沙拉」、「安茹白乳酪佐洛神花醬汁」、「馬山椒燉烤鰻魚配小米餅」、及添加紅藜的「鮑魚肝粥」、洛神花點綴的生巧克力大福。

此外台東與日本知名餐飲集團「一石三鳥」及被登錄為日本有形文化遺產的「明治館糕餅店」攜手合作，透過使用台東特色食材研發出屬於日本的台東味，期望在味蕾上掀起一陣風潮，同時也在飲食文化交流中搭建一座美味的橋樑，相信這樣的國際交流能夠為臺東帶來更多發展可能性，也為台灣與日本之間的友好關係添磚加瓦。

▲台東味直送日本限定販售三個月。（圖／記者楊漢聲翻攝）