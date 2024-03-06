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推廣台東特色產業　邀請日本民眾一起動手做料理

▲台東縣政府邀請日本民眾一起動手做料理。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣政府邀請日本民眾一起動手做料理。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府與日本ABC Cooking Studio攜手合作，6日在東京舉辦「舌尖上的台東食旅：台東食材x日本餐桌」料理教室活動，副縣長王志輝與日本ABC Cooking Studio 社長志村なるみ、台灣ABC Cooking Studio董事長黃尚莉一同參與，超過20位日本民眾一起動手作料理，運用台東特色產業食材，製作4道精緻料理，有香煎鴨胸佐洛神醬/紅藜沙拉、法國麵包佐苦茶油、紅烏龍舒芙蕾蛋糕及洛神氣泡飲 。

王志輝表示，這次活動是美味與幸福感兼具的療癒體驗，活動現場看到學員們對於運用台東食材反應非常熱絡，更有學員表示購買意願，可見台東食材在日本市場的潛力無窮。

台東縣政府財經處說明，透過料理體驗來認識台東特色食材成效良好，且現場陳列台東食材展示區以有獎徵答及趣味互動方式，介紹台東的特色物產及節慶活動，讓參與的民眾可以更深入了解台東的飲食文化。另外縣府特別準備「台東風味明信片」套組，設計5款用台東物產開發的食譜明信片，讓參與的日本民眾將台東美味帶回家。

期待通過這次活動，把台東的美好介紹給日本民眾，後續也將透過更多方式，行銷台東特色產業，促進海外市場合作機會，也期待透過輔導台東地方業者產品出口日本市場，讓更多日本民眾認識臺東在地風土，強化日本民眾對「台東物產」的印象，建立與日本市場及消費者之間的信任和連結。

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