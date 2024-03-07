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【廣編】星展基金會公布「亞洲商業影響力大獎」得主　台企綠藤生機＋鉅田潔淨獲獎

▲▼ 星展基金會,星展銀行,永續,亞洲,企業,台灣企業,綠藤生機,鉅田潔淨,新加坡,多元共融,社會企業 。（圖／星展基金會提供）

▲2023年星展基金會「亞洲商業影響力大獎」得主「綠藤生機」致力倡導減法保養，在美妝產業中獨樹一幟。

圖、文／星展集團提供

星展集團致力推動永續，並積極支持亞洲具潛力且創造正面改變的影響力企業，協助其增加競爭力與營運韌性。星展基金會自2014年成立以來，已投入逾5,000萬新加坡幣（約11.5億新台幣）支持社會創新發展，並透過「亞洲商業影響力大獎」為深具潛力的永續解決方案挹注資金、專業職能諮詢及人脈網絡等資源。在台灣，迄今已有36家企業獲得星展基金會的獎勵金，總金額超過6,000萬新台幣。

2023年「亞洲商業影響力大獎」共收到來自亞洲各地近2,000家社會企業和中小企業申請文件，申請件數創下新高，共有24家影響力企業獲獎，獲獎企業將利用獎勵金擴展業務規模、優化自身產品與服務，為所在社區提升生活水準、促進就業機會，包含：
・為超過100萬名弱勢族群提供無障礙解決方案及滿足其日常生活基本需求
・減少逾30,000噸溫室氣體排放（相當於種植約150萬棵樹一年可減少的排放量）
・減少或回收逾50,000噸廢棄物（相當於3.5萬個新加坡家庭每年產生的固體廢物）

其中，台灣企業「綠藤生機」與「鉅田潔淨」脫穎而出，將獲得星展基金會提供的獎勵金，進一步拓展營運規模。此外，星展集團也承諾於未來10年將於新加坡及包括台灣在內的其他主要市場挹注10億新加坡幣（約230億新台幣），用以改善低收入戶和弱勢群體的生活，促進社會平等與推動多元共融，並在未來10年號召員工投入150萬小時以上的志工服務時數，一同為所在的社區環境盡一份心力。

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